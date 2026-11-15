Prancis Lolos ke Perempatfinal Nations League dengan Kemenangan 2-1 dari Turki

Prancis mengamankan posisi puncak Grup A1 Nations League setelah mengalahkan Turki 2-1 di Bordeaux, berkat gol bunuh diri dan gol internasional pertama Junior Kroupi.

Tim nasional Prancis berhasil mengamankan posisi puncak di Grup A1 dan tempat di babak perempat-final Liga Nations League setelah mengalahkan Turki dengan skor 2-1 di Stadion Matmut Atlantique, Bordeaux. Kemenangan ini dicapai melalui gol bunuh diri yang mengarah pada bola ke gawang dan gol internasional pertama Junior Kroupi untuk negaranya,尽管 Turki tampil sangat tangguh di bawah pengawasan kiper Berke Ozer.

Mekanisme Gol dan Penilaian VAR di Matmut Atlantique

Prancis mendominasi pertandingan dalam jangka waktu yang lama, namun kiper Turki Berke Ozer mampu menjaga gawangnya tetap bersih sepanjang babak pertama. Kylian Mbappe mencetak gol yang sah secara visual sebelum jeda, namun gol tersebut dianulir wasit karena posisi offside. Kebuntuan skor baru pecah pada menit ke-49 ketika Adrien Rabiot menyundul bola hasil tendangan sudut dari Rayan Cherki, dan bola tersebut akhirnya masuk ke gawang setelah memantul dari tubuh Emirhan Topcu.

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Turki sempat memunculkan harapan menyamakan kedudukan melalui tembakan Arda Guler, namun VAR kembali melakukan intervensi dan menganulir gol tersebut karena alasan offside yang terjadi selama proses serangan. Kesenjangan skor menjadi dua gol pada menit ke-80 ketika Junior Kroupi, yang masuk sebagai pemain pengganti, menyelesaikan umpan dari Cherki yang berhasil membobol lini pertahanan Turki. Ancaman Turki muncul kembali di menit ke-90 saat Abdulkerim Bardakci menyundul sepak pojok Arda Guler ke gawang, membuat akhir laga menjadi sangat menegangkan bagi kedua belah pihak.

Performa Kiper Berke Ozer dan Kritik terhadap Pertahanan Prancis

Kiper Berke Ozer tampil sebagai pemain terbaik bagi Turki dengan mencatatkan tujuh penyelamatan penting, termasuk blok jarak dekat dari Ismail Yuksek pada menit ke-36. Meskipun kinerjanya gemilang, ia tidak dapat kembali bermain setelah jeda karena mengalami masalah pada otot paha, yang merupakan pukulan keras bagi tim Turki yang sudah kewalahan. Ozer juga berhasil memblokir dua tembakan Arda Guler ke arah gawang, satu di setiap babak, dan satu kali menyundul bola langsung ke arah kaki Kylian Mbappe pada menit ke-34.

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Di sisi lain, pertahanan Prancis mendapat kritik karena kerentanan saat Turki memanfaatkan serangan balik. Meski pemain bek Prancis seperti Benjamin Pavard melakukan blok penting terhadap Deniz Gul dan Idrissa Gueye membantu menghentikan peluang, mereka sering kali lengah memberikan ruang bagi lawan. Keputusan pelatih Prancis memasukkan Junior Kroupi pada babak kedua terbukti krusial untuk mengamankan juara grup, meskipun kecerobohan di lini belakang membuat Turki mampu bertahan hingga akhir pertandingan.

Posisi Pemain Kunci dan Kontribusi Individu di Lapangan

Rayan Cherki tampil sebagai pemain terbaik Prancis dengan memberikan dua assist krusial. Cherki mengirim tendangan sudut yang menghasilkan gol pembuka melalui sundulan Rabiot dan memberikan umpan sempurna untuk mencetak gol kedua oleh Junior Kroupi. Ia juga meloloskan Kylian Mbappe pada menit ke-64 sebelum digantikan oleh Warren Zaire-Emery pada menit ke-82, menandai kontribusi vitalnya dalam memecah kebuntuan laga.

Kylian Mbappe menjadi pemain paling aktif di babak pertama dengan menguji kiper Ozer dari jarak 18 meter dan menyundul bola melewati mistar. Meskipun golnya dianulir karena offside, ia tetap menjadi ancaman utama dengan menciptakan peluang satu lawan satu untuk Randal Kolo Muani dan meloloskan dirinya sendiri ke depan gawang. Krolmuani yang bermain berpasangan dengan Marcus Thuram di sisi kiri lapangan juga memberikan kontribusi signifikan dengan umpan silang untuk sundulan Rabiot, meskipun ia harus keluar dari lapangan pada menit ke-63 karena digantikan oleh Kroupi.

Dampak Nyata bagi Klasemen dan Prosedur Undian Perempat-final

Kemenangan ini mencatatkan prestasi terbaru bagi Prancis dengan menjadi kemenangan ke-13 mereka pada tahun 2026, menyamai rekor tertinggi yang pernah mereka capai dalam satu tahun kalender. Dengan finis di posisi teratas grup, Prancis secara otomatis menjadi unggulan (seed) dalam undian perempat-final yang akan segera dilaksanakan. Statistik pertandingan menunjukkan dominasi Prancis yang jelas dengan total 23 tembakan ke arah gawang, sementara Turki hanya berhasil mencatatkan 13 tembakan, meskipun Efektivitas tim Turki terlihat dari jumlah penyelamatan kiper mereka.

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Langkah selanjutnya bagi timnas Prancis adalah menjalani babak gugat Liga Nations League dengan kepercayaan penuh atas formasi serangan mereka. Para pemain baru yang masuk sebagai pengganti, seperti Eduardo Camavinga dan Warren Zaire-Emery, telah membuktikan pentingnya rotasi skuad. Kemenangan di Bordeaux ini tidak hanya mengamankan posisi mereka di putaran selanjutnya, tetapi juga menegaskan ketahanan mental tim nasional Prancis di tengah tekanan pertahanan lawan yang semakin ketat di menit-menit akhir pertandingan.