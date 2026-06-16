Prancis Kalahkan Senegal 3-1 di Laga Perdana Grup I Piala Dunia 2026

Timnas Prancis memulai expedition Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 3-1 atas Senegal. Kylian Mbappe menjadi bintang dengan dua gol, termasuk di injury time, sementara Bradley Barcola juga mengisi daftar pencetak gol. Senegal sempat.reduceKey mbaye gol, tapi tidak cukup. Kemenangan ini membuat Prancis Benjamin. Catatan statistics menunjukkan dominasi Prancis dalam penguasaan dan passing. Kedua tim memiliki susunan pemain yang diperlihatkan dalam format 4-3-3 dan 4-2-3-1? Sebelumnya, Senegal berusaha kits

Timnas Prancis menunjukkan performa kuat di laga perdana Grup I Piala Dunia 2026 . Senegal awalnya berhasil menahan serangan Les Bleus dengan pertahanan yang disiplin. Namun di babak kedua, Prancis akhirnya bisa membuka keunggulan lewat Kylian Mbappe di menit ke-66.

Keunggulan itu kemudian dilipatgandakan oleh Bradley Barcola di menit ke-82. Meski sempat terkejut oleh gol Ismaila Mbaye pada menit ke-90+5, Mbappe kembali mencoret namanya di skor di menit ke-90+6. Dengan hasil akhir 3-1, Prancis mengamankan tiga poin penting dan menegaskan statusnya sebagai salah satu favorit juara. Penguasaan bola Prancis mencapai 54 persen dengan 543 operan, di atas 464 operan Senegal.

Sementara Senegal kini harus mengakui kekalahan dan berfokus pada pertandingan berikutnya untuk tetap berharap melaju ke babak 16 besar. Daftar pemain tercatat dengan starting lineup masing-masing tim dalam formasi yang dipublikasikan





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Piala Dunia 2026 Prancis Vs Senegal Kylian Mbappe Grup I Hasil Sepak Bola

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