Prancis dan Brasil memastikan tiket ke Piala Dunia 2026, Didier Deschamps tetap mengandalkan kombinasi pemain berpengalaman dan talenta muda

Sebelumnya diketahui, Prancis dan Brasil telah memastikan tiket ke Piala Dunia 2026. Timnas Prancis di bawah racikan pelatih Didier Deschamps tampil dominan di kualifikasi, sementara Brasil lolos setelah menempati peringkat kelima zona CONMEBOL. Pelatih berusia 57 tahun itu tetap mengandalkan kombinasi pemain berpengalaman dan talenta muda dalam skuad pilihannya. Prancis sendiri berusaha kembali mencapai final Piala Dunia untuk ketiga kalinya secara beruntun. Sejumlah keputusan dalam pemilihan skuad turut menjadi sorotan, salah satunya adalah pemilihan kiper ketiga Prancis. Situasi itu muncul setelah penjaga gawang PSG Lucas Chevalier mengalami cedera paha dan tidak masuk dalam skuad. Deschamps akhirnya memilih Robin Risser sebagai opsi tambahan di bawah mistar. Di lini depan, Jean-Philippe Mateta kembali dipanggil memperkuat Les Bleus. Penyerang Crystal Palace tersebut disebut mendapat keuntungan setelah Hugo Ekitike mengalami cedera Achilles serius. Sementara itu, Randal Kolo Muani tidak masuk dalam daftar akhir skuad. Nasib serupa juga dialami top skor Ligue 1, Esteban Lepaul, yang gagal mendapat tempat di tim. Pemain sayap Timnas Prancis, Michael Olise, saat laga leg kedua perempat final UEFA Nations League melawan Kroasia di Stade de France, Senin dini hari WIB (24-3-2025). Sebelum berangkat ke Amerika Serikat untuk Piala Dunia 2026, Prancis akan menjalani dua pertandingan persahabatan internasional. Les Bleus dijadwalkan menghadapi Pantai Gading di Nantes pada 4 Juni. Setelah itu, Prancis akan melawan Irlandia Utara di Lille pada 8 Juni. Dua laga tersebut menjadi persiapan terakhir Deschamps sebelum memasuki turnamen utama. Di Piala Dunia 2026, Prancis tergabung di Grup I bersama Senegal, Irak, dan Norwegia. Mereka akan memulai perjalanan turnamen melawan Senegal pada 16 Juni sebelum menghadapi Irak dan Norwegia.

Sebelumnya diketahui, Prancis dan Brasil telah memastikan tiket ke Piala Dunia 2026 . Timnas Prancis di bawah racikan pelatih Didier Deschamps tampil dominan di kualifikasi, sementara Brasil lolos setelah menempati peringkat kelima zona CONMEBOL.

Pelatih berusia 57 tahun itu tetap mengandalkan kombinasi pemain berpengalaman dan talenta muda dalam skuad pilihannya. Prancis sendiri berusaha kembali mencapai final Piala Dunia untuk ketiga kalinya secara beruntun. Sejumlah keputusan dalam pemilihan skuad turut menjadi sorotan, salah satunya adalah pemilihan kiper ketiga Prancis. Situasi itu muncul setelah penjaga gawang PSG Lucas Chevalier mengalami cedera paha dan tidak masuk dalam skuad.

Deschamps akhirnya memilih Robin Risser sebagai opsi tambahan di bawah mistar. Di lini depan, Jean-Philippe Mateta kembali dipanggil memperkuat Les Bleus. Penyerang Crystal Palace tersebut disebut mendapat keuntungan setelah Hugo Ekitike mengalami cedera Achilles serius. Sementara itu, Randal Kolo Muani tidak masuk dalam daftar akhir skuad.

Nasib serupa juga dialami top skor Ligue 1, Esteban Lepaul, yang gagal mendapat tempat di tim. Pemain sayap Timnas Prancis, Michael Olise, saat laga leg kedua perempat final UEFA Nations League melawan Kroasia di Stade de France, Senin dini hari WIB (24-3-2025). Sebelum berangkat ke Amerika Serikat untuk Piala Dunia 2026, Prancis akan menjalani dua pertandingan persahabatan internasional. Les Bleus dijadwalkan menghadapi Pantai Gading di Nantes pada 4 Juni.

Setelah itu, Prancis akan melawan Irlandia Utara di Lille pada 8 Juni. Dua laga tersebut menjadi persiapan terakhir Deschamps sebelum memasuki turnamen utama. Di Piala Dunia 2026, Prancis tergabung di Grup I bersama Senegal, Irak, dan Norwegia. Mereka akan memulai perjalanan turnamen melawan Senegal pada 16 Juni sebelum menghadapi Irak dan Norwegia





liputan6dotcom / 🏆 4. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Piala Dunia 2026 Prancis Brasil Didier Deschamps Kualifikasi Kiper Lini Depan Robin Risser Jean-Philippe Mateta Randal Kolo Muani Esteban Lepaul Michael Olise Pantai Gading Irlandia Utara Grup I Senegal Irak Norwegia

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Jadwal Rilis Skuad Akhir Piala Dunia 2026 - Prancis Berikutnya, Kepastian Nasib Ronaldo Minggu DepanSetelah Bosnia dan Swedia, timnas Prancis diyakini menjadi peserta berikutnya yang merilis skuad akhir Piala Dunia 2026.

Read more »

Tekanan Besar Jelang Piala Dunia 2026, Mbappe Akui Timnas Prancis Tak Bisa Selalu Ciptakan KeajaibanBintang Kylian Mbappe kembali menjadi pusat perhatian jelang bergulirnya Piala Dunia 2026.

Read more »

Senegal lolos ke Piala Dunia 2026 setelah pertempuran Piala Afrika kontroversial, menantang dua penyerang terbaik duniaSenegal mencapai final Piala Afrika setelah mengalahkan Maroko dengan drama yang mencapainya, namun pertandingan ditutupi dengan insiden memalukan saat pemain dari tim tuan rumah meninggalkan lapangan. Gelar juara Senegal dicabut, dan manajer Pape Thiaw memimpin tim ke turnamen terbesar berikutnya, menghadapi grup yang berat yang mencakup Prancis dengan Mbappe dan Norwegia dengan Haaland.

Read more »

Didier Deschamps mengumumkan skuad Prancis untuk Piala DuniaDidier Deschamps, pelatih Prancis, telah mengumumkan skuad timnas untuk Piala Dunia di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Yang mencolok absenya adalah gelandang Real Madrid, Eduardo Camavinga, dan penyerang Tottenham Hotspur, Randal Kolo Muani. Nama-nama menonjol yang terpilih adalah Jean-Philippe Mateta, Robin Risser, dan Maxence Lacroix.

Read more »