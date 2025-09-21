Prancis dan Arab Saudi Gencarkan Upaya Pengakuan Palestina di PBB

Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman mengintensifkan upaya diplomatik untuk mendorong pengakuan negara Palestina di Sidang Umum PBB. Keduanya membahas hasil konferensi internasional dan mempersiapkan pertemuan tingkat tinggi yang bertujuan mengakhiri perang di Gaza dan mewujudkan solusi dua negara. Dukungan internasional terhadap pengakuan Palestina semakin meningkat, meskipun tantangan dari Israel dan Amerika Serikat tetap ada.

Minggu, 21 September 2025 17.00 WIB Presiden Prancis Emmanuel Macron berjabat tangan dengan Putra Mahkota Arab Saudi Pangeran Mohammed bin Salman. Isu Palestina terus menjadi sorotan utama dunia. Perang di Gaza yang berkepanjangan mendorong berbagai pihak untuk mencari solusi damai yang berkelanjutan. Salah satu gagasan yang kembali mendapat perhatian adalah solusi dua negara, yaitu pembentukan negara Palestina yang berdampingan dengan Israel .

Dalam upaya ini, Arab Saudi dan Prancis memainkan peran kunci. Keduanya aktif menggalang dukungan internasional dan menyusun langkah-langkah strategis untuk mewujudkan rencana tersebut. Berdasarkan laporan dari Arab News yang mengutip Saudi Press Agency (SPA), Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman (MBS) melakukan percakapan telepon dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron pada Sabtu (20/9) lalu. Pembicaraan tersebut berfokus pada hasil konferensi internasional mengenai penyelesaian konflik Palestina melalui jalur damai, yang dipimpin bersama oleh Arab Saudi dan Prancis. Diskusi juga mencakup persiapan menjelang pertemuan tingkat tinggi yang akan diselenggarakan pada 22 September mendatang. Pertemuan tersebut diharapkan menjadi katalisator untuk mengakhiri perang di Gaza dan membuka jalan bagi berdirinya negara Palestina yang merdeka. Selain itu, MBS dan Macron menyoroti Deklarasi New York, yang telah disahkan dalam konferensi sebelumnya dan mendapat dukungan luas dalam Sidang Umum PBB. Mereka menekankan bahwa meningkatnya dukungan negara-negara terhadap pengakuan Palestina mencerminkan adanya konsensus global yang semakin kuat.\Dari sudut pandang Prancis, Emmanuel Macron kembali menegaskan komitmennya. The New York Times melaporkan pada Sabtu (20/9) bahwa Macron akan secara resmi mengakui negara Palestina dalam Sidang Umum PBB minggu depan. Langkah ini merupakan bagian dari upaya diplomatik yang intensif yang dijalankan bersama Arab Saudi selama enam bulan terakhir. Rencana ini, yang dikenal sebagai Deklarasi New York, berisi 42 poin yang merinci langkah-langkah pasca-perang Gaza, termasuk rekonstruksi Gaza, dorongan gencatan senjata, dan tahapan menuju solusi dua negara. Hingga saat ini, 142 negara telah menyatakan dukungan terhadap rencana tersebut. Sejak pengumuman Macron pada bulan Juli, beberapa negara lain juga mengumumkan dukungan serupa. Kanada dan Inggris adalah di antara negara-negara tersebut, bahkan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer dikabarkan akan mengumumkan pengakuan resmi pada akhir pekan ini. Beberapa negara lainnya dijadwalkan untuk memberikan pernyataan resmi dalam pertemuan di PBB sehari sebelum Sidang Umum dimulai. Meskipun dukungan internasional terus bertambah, tantangan tetap ada. Rencana ini belum mendapatkan persetujuan dari Israel maupun Amerika Serikat. Beberapa pengamat berpendapat bahwa tanpa keterlibatan kedua pihak tersebut, kemungkinan tercapainya kesepakatan akan sangat kecil. Namun, bagi negara-negara Arab, sikap Prancis dianggap sangat penting. Selain karena hubungan historisnya dengan Israel, Prancis juga memiliki posisi istimewa sebagai negara dengan kursi tetap di Dewan Keamanan PBB. Hal ini membuat pengakuan Prancis memiliki bobot politik yang lebih besar dibandingkan negara-negara lain. \Di sisi lain, Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas menyatakan kesiapannya untuk melakukan reformasi. Ia berjanji untuk mengadakan pemilihan umum pada tahun 2026, membebaskan sandera, dan memperbarui kurikulum pendidikan. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meredakan kekhawatiran Israel dan memperkuat posisi Palestina dalam proses perdamaian. Upaya yang dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk Arab Saudi, Prancis, dan Palestina, menunjukkan tekad kuat untuk mencapai solusi damai yang adil dan berkelanjutan bagi konflik Palestina-Israel. Peran PBB, dukungan internasional, serta kesediaan untuk berkompromi dari semua pihak akan menjadi faktor kunci dalam menentukan keberhasilan upaya perdamaian ini. Meskipun tantangan masih besar, harapan untuk masa depan yang lebih baik bagi rakyat Palestina dan Israel tetap membara. Upaya diplomatik yang terus-menerus dan komitmen terhadap dialog diharapkan dapat membuka jalan menuju perdamaian yang langgeng





