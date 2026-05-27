Prancis Ambil Langkah Hukum Terhadap Israel Atas Penyanderaan Warga

Pemerintah Prancis mengumumkan tindakan hukum terhadap Israel setelah warga negara Prancis menjadi korban kebrutalan tentara zionis dalam insiden pencegatan kapal kemanusiaan Global Sumud Flotilla. Perdana Menteri Sebastien Lecornu menegaskan bahwa negara tidak akan tinggal diam dan akan menuntut pertanggungjawaban atas pelanggaran hak asasi manusia.

Kami tidak bisa membiarkan serangan terhadap rakyat Prancis tanpa konsekuensi hukum, tegas Lecornu dalam konferensi pers di Paris. Ia menambahkan bahwa bukti video yang beredar akan diserahkan kepada otoritas kehakiman untuk proses lebih lanjut. Insiden ini dipicu oleh unggahan Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir, yang memperlihatkan pasukan keamanan Israel memaksa aktivis kemanusiaan bersujud dalam kondisi terikat. Video tersebut direkam saat pencegatan kapal misi Global Sumud Flotilla di perairan internasional.

Kapal tersebut membawa bantuan kemanusiaan untuk Gaza dan dicegat oleh militer Israel secara sepihak. Ben-Gvir juga mengeluarkan pernyataan provokatif yang mengecam para aktivis sebagai pendukung terorisme. Langkah Prancis ini mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk organisasi hak asasi manusia internasional. Selain di Prancis, gugatan hukum juga direncanakan di pengadilan internasional oleh koalisi negara-negara yang warganya menjadi korban.

Global Sumud Flotilla menegaskan bahwa tindakan Israel melanggar hukum laut internasional yang menjamin kebebasan navigasi. Proses hukum maraton ini bertujuan untuk menembus kekebalan hukum yang selama ini dinikmati militer zionis. Dukungan dari lembaga pembela HAM global seperti Amnesty International dan Human Rights Watch diprediksi akan memperkuat posisi para korban. Langkah ini menjadi preseden penting dalam penegakan hukum internasional terhadap pelanggaran HAM berat.

Reaksi dari Israel sendiri masih simpang siur. Beberapa pejabat Israel mengecam keputusan Prancis sebagai intervensi politik yang tidak berdasar. Namun, Lecornu menegaskan bahwa tindakan ini murni hukum dan tidak bermotif politik. Kami hanya menuntut keadilan, bukan konfrontasi diplomatik, ujarnya.

Ketegangan antara kedua negara diperkirakan akan meningkat, namun Prancis berkomitmen untuk melanjutkan proses hukum tanpa gentar. Masyarakat internasional menunggu perkembangan lebih lanjut, sementara para aktivis berharap kasus ini membuka jalan bagi akuntabilitas Israel di mata hukum global





