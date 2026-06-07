Pramono Siapkan Kejutan HUT Jakarta, Ancol dan Ragunan Berpeluang Gratis untuk Warga

Pramono Anung, Penjabat Gubernur DKI Jakarta, mengumumkan persiapan kejutan HUT Jakarta termasuk wacana gratis tiket Ancol dan Ragunan, serta keberhasilan CFD Rasuna Said yang mendapat respons positif dari warga.

Pramono Anung , Penjabat Gubernur DKI Jakarta, mengungkapkan bahwa pemerintah provinsi sedang menyiapkan sejumlah kejutan dalam rangka perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Jakarta yang akan datang.

Salah satu kejutan yang paling dinantikan adalah wacana menggratiskan tiket masuk ke tempat rekreasi ikonik seperti Ancol dan Ragunan bagi warga Jakarta. Menurut Pramono, hal ini merupakan bentuk apresiasi kepada masyarakat yang telah mendukung pembangunan kota. Ia menambahkan bahwa kebijakan ini masih dalam tahap finalisasi dan akan diumumkan secara resmi dalam waktu dekat. Selain itu, Pramono juga menyinggung keberhasilan pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau Car Free Day (CFD) di Jalan HR Rasuna Said, Setiabudi, Jakarta Selatan.

Kegiatan yang baru dimulai pada Minggu lalu ini mendapat respons positif dari masyarakat. Banyak warga yang menginginkan agar kegiatan serupa dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. Pramono menegaskan bahwa kawasan Kuningan memiliki potensi besar menjadi titik baru aktivitas warga karena didukung akses transportasi publik, lingkungan yang nyaman, serta karakter kawasan yang strategis. Menurutnya, CFD Rasuna Said dapat menjadi alternatif bagi warga yang selama ini beraktivitas di kawasan Sudirman-Thamrin.

Selain untuk berjalan kaki, berlari, dan bersepeda, kawasan Rasuna Said tersebut juga diharapkan menjadi ruang interaksi sosial yang lebih nyaman bagi masyarakat.

"Tempat ini akan menjadi pilihan masyarakat untuk berolahraga, bersilaturahmi, dan menikmati ruang publik yang lebih nyaman," tutur Pramono. Pelaksanaan CFD Rasuna Said berlangsung mulai pukul 05.30 hingga 09.00 WIB. Untuk mendukung kelancaran kegiatan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan pengalihan lalu lintas melalui 10 rute alternatif, empat lokasi parkir off street dengan kapasitas 1.914 mobil dan 1.910 sepeda motor, serta layanan transportasi umum yang terhubung melalui tujuh rute Transjakarta Jabodebek dan dua rute LRT.

Khusus akses menuju Kedutaan Besar Arab Saudi, Pemprov DKI menyiapkan kanalisasi satu lajur dari Jalan Karet Raya hingga akses masuk kedutaan. Kendaraan dari dan menuju Kedutaan Besar Arab Saudi dapat menggunakan kendaraan listrik atau kendaraan ramah lingkungan. Pramono berharap bahwa dengan adanya CFD di Rasuna Said, masyarakat dapat menikmati ruang publik yang lebih baik dan mengurangi ketergantungan pada kendaraan bermotor. Ia juga mengingatkan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Pemprov DKI untuk menciptakan kota yang lebih hijau dan berkelanjutan.

Sementara itu, terkait wacana gratis tiket Ancol dan Ragunan, Pramono mengatakan bahwa pihaknya masih mengkaji mekanisme pelaksanaannya agar tidak menimbulkan lonjakan pengunjung yang berlebihan.

"Kami ingin memastikan bahwa kebijakan ini tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi warga Jakarta," ujarnya. Dengan berbagai persiapan ini, Pramono optimis bahwa perayaan HUT Jakarta tahun ini akan menjadi momen yang istimewa bagi seluruh warga ibu kota. Ia mengajak masyarakat untuk turut serta dalam menyukseskan acara-acara yang telah direncanakan. Pemprov DKI juga akan terus berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk memastikan kelancaran seluruh rangkaian kegiatan.

Ke depannya, Pramono berencana untuk memperluas program serupa di kawasan-kawasan lain di Jakarta. Hal ini sejalan dengan visi untuk menjadikan Jakarta sebagai kota yang ramah lingkungan dan layak huni. Dengan dukungan dari seluruh elemen masyarakat, ia yakin bahwa Jakarta dapat terus berkembang dan menjadi contoh bagi kota-kota lain di Indonesia





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Pramono Anung HUT Jakarta Ancol Ragunan CFD Rasuna Said

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