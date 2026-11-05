Pramono Awang Luncurkan Strategi Penertiban Tanah Abang Hadapi Premanisme dan Jukir Liar

Pramono Awang umumkan strategi holistik penanganan jukir liar dan premanisme di Tanah Abang. Rencana ini melibatkan OPD dan BUMD dengan pendekatan berkelanjutan untuk melindungi ekonomi warga terdampak.

Pramono Awang mengumumkan peluncuran strategi baru yang komprehensif untuk menertibkan kawasan komersial Tanah Abang, Jakarta Pusat. Fokus utama intervensi ini mencakup penataan fisik ruang publik, pengendalian premanisme, serta pengelolaan aktivitas ilegal seperti penjualan obat-obatan terlarang dan parkir liar yang meresahkan. Langkah strategis ini diresmikan secara resmi usai pertemuan terbatas tingkat Kecamatan Tanah Abang yang berlangsung pada Kamis, 5 November 2026. Rapat tersebut merupakan bagian dari program safari administratif yang menyasar seluruh 44 kecamatan di wilayah administrasi Provinsi DKI Jakarta.

Mekanisme Penataan Berlangsung Bertahap

Strategi penertiban kawasan ekonomi vital ini tidak akan dilaksanakan secara instan atau serentak, melainkan akan dikerjakan secara bertahap dan sistematis. Untuk memastikan efektivitas operasional, penataan akan melibatkan kerja sama intensif antara berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Kolaborasi multidisiplin ini bertujuan untuk menyinkronkan sumber daya dan kewenangan dalam mengatasi kompleksitas masalah di lapangan. Setiap langkah penertiban dirancang agar tidak hanya bersifat represif terhadap aktivitas yang mengganggu ketertiban, namun juga mempertimbangkan aspek keberlanjutan sosial.

Also read Polisi tangkap 18 orang saat bubarkan lapak narkoba di Tanah Abang

Komitmen terhadap keberlanjutan menjadi pilar utama dalam filosofi penataan ulang ini. Pemerintah daerah menegaskan bahwa setiap aksi penertiban harus diimbangi dengan penyediaan solusi konkret bagi warga yang terdampak langsung oleh perubahan kebijakan. Prinsip utamanya adalah memastikan bahwa kehidupan masyarakat lokal tetap berjalan stabil dan tidak kehilangan mata pencaharian pokok mereka. Pendekatan humanis ini diterapkan untuk mencegah kemiskinan struktural yang mungkin timbul akibat pemindahan atau penghapusan aktivitas ekonomi informal yang selama ini menjadi tumpuan hidup banyak keluarga.

Posisi Stakeholder dan Koordinasi Pemerintah

Camat Tanah Abang, Dwiarti Indriani Utami, menekankan bahwa penataan kawasan akan dilakukan secara holistik dengan menelusuri akar permasalahan yang selama ini menghambat kenyamanan publik. Dwiarti mengakui fakta bahwa status Tanah Abang sebagai salah satu pusat perekonomian terbesar di ibu kota menarik berbagai pihak, termasuk kelompok tertentu yang melakukan kegiatan demi keuntungan pribadi maupun kelompok. Keberagaman kepentingan ini sering kali berujung pada munculnya konflik sosial dan praktik-premanisme yang merugikan masyarakat umum. Oleh karena itu, pendekatan menyeluruh diperlukan untuk mengidentifikasi setiap titik masalah yang harus dituntaskan secara tuntas.

Advertisement

Proses koordinasi melibatkan persiapan infrastruktur pendukung sebelum implementasi pola pelibatan pihak terkait dilakukan. Dwiarti menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menyiapkan sarana dan prasarana pendukung terlebih dahulu. Langkah preparatif ini sangat krusial untuk menciptakan ekosistem yang kondusif sebelum merangkul para pemangku kepentingan untuk ikut serta dalam program-program pengembangan kawasan. Setelah infrastruktur memadai tersedia, pemerintah baru akan menentukan pola kolaborasi strategis dengan pihak-pihak terkait agar dapat menjalankan program dengan sinergi yang tinggi dan terukur.

Dampak Nyata dan Langkah Selanjutnya

Program safari rapat ini telah dimulai pada tanggal 3 November 2026 dan ditargetkan akan rampung sepenuhnya dalam kurun waktu tiga bulan ke depan. Implementasi di Tanah Abang menjadi salah satu indikator awal keberhasilan strategi komunikasi dan penataan yang diterapkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Dampak langsung bagi warga sekitar mencakup peningkatan keamanan lingkungan, penataan arus lalu lintas, serta pengurangan praktik-praktik kriminal yang selama ini marak terjadi. Langkah-langkah operasional akan terus dievaluasi secara berkala untuk menyesuaikan dengan dinamika sosial dan ekonomi yang berkembang di kawasan tersebut.

Keberhasilan penertiban ini tidak hanya diukur dari bersihnya kawasan dari jukir liar, tetapi juga dari terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang lebih tertib dan aman. Pemerintah berkomitmen untuk menjaga keseimbangan antara penegakan aturan dan perlindungan terhadap hak-hak ekonomi warga setempat. Langkah-langkah selanjutnya akan melibatkan sosialisasi intensif kepada pelaku usaha dan masyarakat sekitar untuk memastikan pemahaman yang sama terhadap regulasi baru. Evaluasi menyeluruh akan dilakukan setelah masa persiapan infrastruktur selesai untuk menilai kesiapan pelaksanaan fase penertiban fisik secara menyeluruh di seluruh titik rawan.