Gubernur Pramono Anung menandatangani Kepgub 1270/2026 menetapkan UMP DKI Jakarta 2027 naik 7,1 persen. KSPI menolak dan mendesak revisi nilai upah.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung secara resmi mengesahkan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta untuk tahun 2027 melalui penandatanganan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1270 Tahun 2026 pada Jumat, 20 November 2026. Dokumen legal tersebut menetapkan nominal upah minimum yang berlaku bagi seluruh pekerja dan buruh di wilayah DKI Jakarta untuk tahun depan.

Nilai yang ditetapkan mencapai angka tepat sebesar Rp 6.136.941 per bulan. Penetapan ini menjadi kabar penting bagi ratusan ribu pekerja di ibukota, namun sekaligus memicu reaksi berkepanjangan dari berbagai pihak terkait dengan mekanisme perhitungan dan dampaknya terhadap daya beli masyarakat.

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Mekanisme Kenaikan Upah Resmi 7,1 Persen

Keputusan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung ini menghasilkan kenaikan nominal sebesar Rp 407.065 dibandingkan tahun sebelumnya. Angka tersebut setara dengan persentase kenaikan sebesar 7,1 persen dari nilai UMP 2026 yang ditetapkan sebesar Rp 5.729.876. Besaran kenaikan ini secara matematis menunjukkan laju pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan tingkat kenaikan pada tahun sebelumnya.

Proses penentuan angka tersebut tidak dilakukan secara sepihak. Gov. Pramono Anung menegaskan bahwa nilai Rp 6.136.941 adalah hasil dari rangkaian pembahasan intensif yang dilaksanakan oleh Dewan Pengupahan DKI Jakarta. Pembahasan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan tersebut memakan waktu tiga hari hingga akhirnya menghasilkan kesepakatan final yang ditandatangani langsung oleh kepala daerah.

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Meskipun batas waktu penyelesaian biasanya ditentukan lebih lama, proses musyawarah tersebut dapat diselesaikan lebih cepat dari jadwal. Pemprov DKI Jakarta bersama perwakilan buruh dan pengusaha berhasil mencapai titik temu tanpa melampaui tenggat waktu yang telah ditetapkan, sehingga keputusan ini dapat segera diumumkan ke publik.

Penolakan Tegas KSPI dan Tuntutan Revisi Nominal

Reaksi dari pihak pekerja datang langsung dari Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal. Ia mengevaluasi formula yang digunakan oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung sebagai belum memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar pekerja. KSPI DKI Jakarta dan Partai Buruh secara tegas menolak penetapan nilai UMP sebesar Rp 6.136.941.

Said Iqbal berargumen bahwa kenaikan sebesar Rp 407.000 tidak mampu mengerek daya beli buruh secara signifikan. Untuk itu, serikat pekerja menuntut adanya revisi terhadap keputusan gubernur tersebut. Mereka mengusulkan agar nominal UMP DKI Jakarta 2027 dinaikkan menjadi Rp 6.210.000 per bulan, sesuai dengan usulan awal yang diajukan oleh unsur buruh dalam dewan pengupahan.

Selain tuntutan revisi nilai upah, KSPI juga mengajukan lima poin tuntutan lainnya kepada Pemprov DKI Jakarta. Tuntutan tersebut mencakup langkah hukum berupa penyampaian keberatan hingga gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, serta kampanye publik dan aksi lanjutan yang akan dilaksanakan di Balai Kota DKI Jakarta.

KSPI juga mendesak DPRD DKI Jakarta untuk memanggil Gubernur Pramono Anung guna menjelaskan pertimbangan di balik penetapan UMP. Selain itu, serikat pekerja menuntut agar Upah Minimum Sektor Provinsi (UMSP) di DKI Jakarta ditetapkan lebih tinggi daripada UMSK di Bekasi dan Karawang sebagai bentuk perlindungan bagi pekerja di sektor terkait.

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Sikap Kadin Indonesia dan Keberlangsungan Usaha

Di sisi lain, Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Sarman Simanjorang, menegaskan sikap menghormati terhadap hasil pembahasan Dewan Pengupahan Daerah. Sarman menjelaskan bahwa nilai Rp 6,13 juta merupakan keputusan bersama yang melibatkan tiga unsur utama, yaitu pemerintah, pengusaha, dan serikat buruh.

Menurut Sarman, formula penghitungan UMP 2027 telah mempertimbangkan rata-rata inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta indeks tertentu dengan rentang nilai antara 0,1 hingga 1 yang disepakati dalam perundingan. Ia menilai bahwa prosedur perhitungan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku dan telah melalui proses yang sah.

Sarman Simanjorang juga menambahkan bahwa dua dari tiga unsur dalam dewan pengupahan telah menyetujui besaran tersebut. Dalam dinamika musyawarah, unsur yang tidak setuju umumnya bersedia mengalah demi kelancaran kesepakatan bersama. Kadin Indonesia menyatakan akan menerima keputusan sejauh prosesnya telah sesuai regulasi.

Kepentingan dunia usaha juga menjadi pertimbangan utama dalam kebijakan ini. Sarman menekankan bahwa implementasi kenaikan upah di lapangan tetap bergantung pada kondisi finansial masing-masing perusahaan. Pemerintah daerah berkomitmen untuk menyeimbangkan peningkatan kesejahteraan pekerja dengan menjaga keberlangsungan usaha di tengah kondisi ekonomi saat ini.