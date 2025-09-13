Pramono Anung Setujui Program Beasiswa LPDP untuk 100 Mahasiswa Jakarta

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana memberikan beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) kepada 100 mahasiswa Jakarta untuk melanjutkan pendidikan ke luar negeri.

Gubernur DKI Jakarta , Pramono Anung, memiliki mimpi untuk membawa 100 mahasiswa Jakarta meraih beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan ( LPDP ) agar dapat melanjutkan studi ke luar negeri pada tahun 2026. Program ini diharapkan dapat menjadi modal yang baik bagi anak-anak Jakarta , khususnya mereka yang kurang beruntung, untuk memiliki kesempatan berkuliah di luar negeri.

Pramono menjelaskan bahwa Pemprov DKI Jakarta berencana memfokuskan program beasiswa LPDP ini kepada anak-anak yang kurang beruntung dan merupakan warga Jakarta. Dengan demikian, program ini tidak hanya membantu mereka untuk memutus rantai ketidakberuntungan, tetapi juga mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang lebih berkualitas. Selain itu, program ini juga diharapkan dapat membuka wawasan bagi anak-anak Jakarta. Sebelumnya, Pramono telah mengungkapkan keinginan agar mahasiswa terpilih di Jakarta dapat meraih beasiswa LPDP untuk melanjutkan pendidikan di luar negeri. Ia berharap DPRD DKI Jakarta dapat menyetujui rencana untuk memberikan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) hingga jenjang S2 dan S3. Dengan begitu, dana LPDP akan bersumber dari KJMU. Pramono juga menekankan bahwa mahasiswa yang berhasil meraih beasiswa LPDP harus wajib kembali ke Jakarta setelah menyelesaikan pendidikannya. Mereka diharapkan dapat bekerja dan berkontribusi untuk membangun Jakarta di masa depan





