Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berencana mengubah Hutan Kota UI menjadi Hutan Raya Jakarta yang unik di Indonesia, seluas 58 hektare untuk keberlanjutan jangka panjang.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung telah resmi mengumumkan rencana strategis untuk mentransformasi Hutan Kota Universitas Indonesia (UI) menjadi sebuah kawasan konservasi baru yang belum pernah ada sebelumnya di Nusantara, yaitu Hutan Raya Jakarta. Keputusan ambisius ini diungkapkan secara publik usai acara pembukaan POR DWP 2026 yang berlangsung di GOR Soemantri Brodjonegoro, Jakarta Selatan, pada Kamis (19/11/2026). Langkah kebijakan ini menandakan pergeseran signifikan dalam strategi pengelolaan ruang hijau perkotaan di ibu kota, yang kini tidak hanya berfokus pada estetika, tetapi juga pada keberlanjutan ekologis jangka panjang yang lebih mendalam.

Visi Hutan Raya Jakarta yang Unik di Indonesia

Pramono Anung menegaskan bahwa konsep Hutan Raya Jakarta merupakan terobosan administratif dan ekologis karena belum terdapat institusi serupa di seluruh wilayah Indonesia. Dalam pernyataannya, Gubernur DKI ini menyatakan bahwa jika diberikan kepercayaan penuh oleh masyarakat dan otoritas terkait, Pemerintah DKI Jakarta akan segera mengubah status dan fungsi Hutan Kota UI menjadi Hutan Raya Jakarta. Ia menekankan bahwa meskipun banyak kota di dunia memiliki kebun raya atau taman hutan, skema Hutan Raya dengan karakteristik khusus ini masih menjadi hal yang sangat langka dan belum pernah diimplementasikan di tanah air.

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Dari sisi filosofis dan tata kelola, Pramono menjelaskan bahwa awalnya ia memiliki keinginan spontan untuk menjadikan kawasan tersebut sebagai kebun raya tradisional. Namun, setelah melalui proses pemikiran yang matang dan pertimbangan mendalam mengenai aspek keberlanjutan, ia beralih ke konsep Hutan Raya Jakarta. Pemikiran ini didasari oleh kebutuhan untuk menciptakan struktur pengelolaan yang lebih adaptif dan mampu bertahan dalam jangka panjang, berbeda dengan model kebun raya konvensional yang mungkin memiliki batasan fungsional tertentu.

Koordinasi Institusi dan Pengembangan Fasilitas Kawasan

Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, Pemerintah DKI Jakarta melalui pimpinan Pramono Anung telah aktif melakukan koordinasi intensif dengan pihak universitas dan manajemen kampus untuk membantu mengelola Hutan Kota UI. Luas kawasan yang menjadi target transformasi ini tercatat kurang lebih 58 hektare, sebuah luas wilayah yang signifikan untuk mendukung berbagai aktivitas konservasi dan edukasi. Pemerintah Provinsi DKI berkomitmen untuk melengkapi kawasan tersebut dengan berbagai fasilitas modern yang mendukung fungsi ekologis, sosial, dan pendidikan bagi masyarakat luas.

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Keberadaan fasilitas baru ini dirancang untuk mendukung berbagai kepentingan, termasuk penyediaan variasi tanaman langka atau spesifik yang selama ini belum tersedia di lokasi tersebut. Lokasi Hutan Kota UI yang strategis, berdekatan dengan kampus Universitas Indonesia, membuka peluang besar bagi pengembangan infrastruktur pendukung. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan ekosistem pembelajaran yang hidup, di mana kawasan hijau tidak hanya menjadi paru-paru kota, tetapi juga pusat studi dan observasi bagi akademisi serta peneliti muda.

Dampak bagi Mahasiswa dan Pengelolaan Lintas Wilayah

Salah satu dampak langsung dari transformasi ini adalah peluang akademik yang luas bagi mahasiswa untuk melakukan penelitian khusus di kawasan tersebut setelah proses pengelolaan dimulai dengan baik. Pramono Anung mengungkapkan keyakinannya bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah dan institusi pendidikan akan menghasilkan dampak yang luar biasa bagi perkembangan ilmu pengetahuan lingkungan. Ia juga memastikan bahwa fungsi kebun raya konvensional akan tetap dipertahankan di lokasi lain, yaitu di kawasan mangrove Jakarta Utara, sehingga fokus baru ini murni diarahkan pada pengembangan Hutan Raya.

Adapun tantangan geografis, lokasi Hutan Kota UI berbatasan langsung dengan wilayah Depok di Jawa Barat. Pramono Anung menegaskan prioritas pengelolaan akan dimulai dari sisi yang berada dalam yurisdiksi Jakarta. Namun, ia juga menyampaikan komitmen kuat untuk melibatkan diri dalam pengelolaan area di luar Jakarta jika diperlukan, terutama jika area tersebut berisiko tidak terkelola dengan baik oleh pihak lain. Hal ini menunjukkan keseriusan Pemerintah DKI Jakarta untuk melindungi koridor hijau secara menyeluruh, melampaui batas administratif semata demi kepentingan lingkungan regional yang lebih luas.