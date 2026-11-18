Pramono menyebut akan memindahkan petugas Dishub jika terbukti menerima setoran dari jukir liar di Blok M sebagai respons atas dugaan praktik ilegal tersebut.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung secara tegas menyatakan kesediaannya untuk menindak tegas oknum petugas Dinas Perhubungan (Dishub) yang terbukti menerima uang dari penjaga parkir liar di kawasan Blok M, Jakarta Selatan. Pernyataan berat ini disampaikan langsung di Balai Kota DKI Jakarta pada Rabu, 18 November 2026, sebagai tanggapan atas dugaan praktik pungutan liar yang marak terjadi di area tersebut.

Tuntutan Penghentian Oknum Dishub

Pramono menegaskan bahwa jika terdapat bukti kuat bahwa petugas Dishub menerima setoran dari jukir liar, maka orang tersebut harus segera dipindahkan dan tidak boleh bertugas lagi di lokasi tersebut. Langkah represif ini diambil untuk memastikan bahwa integritas petugas pemerintah terjaga dan tidak terlibat dalam praktik kriminalisasi layanan publik yang merugikan masyarakat.

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Ketegasan ini ditujukan untuk membersihkan aparat dinas dari individu-individu yang dianggap merusak kepercayaan publik dengan menjalin kerjasama ilegal dengan penyelenggara parkir informal. Gubernur berjanji akan menindak tegas siapa saja yang terbukti terlibat dalam rantai pemungutan uang tersebut.

Adanya Izin dari Oknum Petugas Lama

Dugaan adanya praktik ilegal ini bermula dari pengakuan seorang penjaga parkir liar bernama Porlan di kawasan Blok M pada hari yang sama. Porlan mengaku bahwa aktivitas parkir yang dilakukannya mendapatkan izin dari oknum petugas Dishub lama yang pernah bertugas di area terminal Blok M.

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Porlan secara spesifik menyebutkan bahwa izin tersebut berasal dari Dishub lama di terminal tersebut, namun ia menolak untuk memberikan identitas jelas dari petugas yang dimaksud. Saat ditanya siapa petugas yang memberikan izin, Porlan hanya berkata bahwa pihak media atau masyarakat seharusnya sudah tahu sendiri tanpa perlu penjelasan lebih lanjut.

Ketidakjelasan identitas oknum petugas Dishub ini menjadi poin krusial yang kini diteliti lebih lanjut oleh pihak berwenang untuk memastikan tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang dari dalam dinas itu sendiri. Porlan juga mengakui bahwa ia baru sekitar satu bulan menjaga parkir di kawasan tersebut.

Dinamika Tarif dan Penghasilan Jukir

Dari sisi operasional, Porlan menjelaskan mekanisme penetapan tarif yang berlaku di area parkir liar tersebut. Ia mengaku meminta tarif awal sebesar Rp 10.000 kepada pengunjung kendaraan, namun memiliki fleksibilitas untuk menerima tawaran yang lebih rendah dari pengguna jasa.

Porlan menegaskan bahwa ia bersedia menerima pembayaran sebesar Rp 5.000 atau bahkan Rp 2.000 apabila ada upaya tawar-menawar dari pengunjung. Ia memastikan bahwa tidak ada unsur pemaksaan dalam penarikan biaya ini, meskipun praktik tersebut tetap dianggap ilegal oleh pemerintah daerah.

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Berbagai data finansial juga terungkap dari pengakuan Porlan terkait pendapatan dari aktivitas parkir liar tersebut. Ia menyatakan bahwa penghasilan yang diperoleh dari menjaga parkir di kawasan Blok M tidak mencapai angka Rp 100.000 per hari, menunjukkan bahwa praktik ini mungkin lebih didorong oleh faktor ketiadaan pilihan pekerjaan lain daripada keuntungan besar.

Isu Parkir Liar dan Langkah Penertiban

Kasus di Blok M ini bukan berdiri sendiri, melainkan bagian dari tantangan lebih luas dalam menertibkan parkir liar di berbagai wilayah Jakarta dan daerah lain. Isu parkir liar yang sulit ditertibkan sering kali muncul akibat kompleksitas penegakan hukum dan keterlibatan oknum internal instansi terkait.

Relevansi kasus ini juga terlihat dari langkah serupa yang disiapkan oleh Pemerintah Kota Solo, yang sedang menyiapkan satgas khusus untuk menertibkan jukir nakal. Hal ini menunjukkan bahwa penanganan parkir liar menjadi isu strategis pemerintahan di berbagai tingkat untuk memantapkan ketertiban umum dan perlindungan konsumen.

Penindakan tegas terhadap oknum Dishub di Jakarta diharapkan dapat menjadi efek jera sekaligus membuka jalan bagi penertiban total terhadap parkir liar di kawasan komersial padat seperti Blok M. Transparansi dalam proses investigasi akan menjadi kunci untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap layanan perhubungan dan penegakan aturan lalu lintas.