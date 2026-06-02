Prakiraan Susunan Pemain Tim Nasional di Piala Dunia 2026

Artikel ini menyajikan prakiraan susunan pemain inti dan formasi awal dari berbagai tim nasional yang akan berlaga di Piala Dunia 2026, berdasarkan analisis para ahli dan performa terkini.

Piala Dunia 2026 semakin dekat, dan para penggemar sepak bola di seluruh dunia mulai berspekulasi mengenai susunan pemain yang akan diturunkan oleh tim nasional favorit mereka.

Berdasarkan analisis para ahli, berikut adalah prakiraan formasi dan pemain inti yang kemungkinan besar akan menjadi starter di turnamen empat tahunan tersebut. Untuk tim Aljazair, pelatih diperkirakan akan menggunakan formasi 4-2-3-1 dengan Zidane di bawah mistar, lini belakang diisi oleh Belghali, Belaid, Bensebaini, dan Ait-Nouri. Gelandang bertahan ditempati Zerrouki dan Boudaoui, sementara Mahrez, Aouar, dan Chaibi mendukung Gouiri sebagai ujung tombak.

Sementara itu, Arab Saudi kemungkinan akan turun dengan formasi 4-3-3: Al-Aqidi sebagai kiper, pertahanan Boushal, Tambakti, Al-Amri, dan Al-Harbi; lini tengah Kanno, Al-Khaibari, dan N. Al-Dawsari; serta trisula depan Mandash, Al-Buraikan, dan S. Al-Dawsari. Argentina sebagai juara bertahan diprediksi tetap setia dengan 4-3-3: Martinez di gawang, Molina, Otamendi, Romero, Tagliafico di belakang; Mac Allister, Paredes, Fernandez di tengah; dan Messi, Alvarez, Almada di depan.

Australia kemungkinan menggunakan 5-4-1 dengan Ryan sebagai kiper, lima bek: Italiano, Degenek, Souttar, Circati, Bos; empat gelandang: Metcalfe, Devlin, O'Neill, Irankunda; serta Touré sebagai penyerang tunggal. Austria diperkirakan memakai 4-2-3-1: A. Schlager; Laimer, Lienhart, Alaba, Mwene; X. Schlager, Seiwald; Wimmer, Baumgartner, Sabitzer; dan Arnautovic sebagai striker. Belgia dengan 4-2-3-1: Courtois; Castagne, Debast, Theate, De Cuyper; Tielemans, Onana; Doku, De Bruyne, Trossard; De Ketelaere. Bosnia dan Herzegovina memilih 4-4-2: Vasilj; Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac; Bajraktarevic, Sunjic, Tahirovic, Memic; Demirovic, Dzeko.

Brasil dengan 4-4-2: Alisson; Wesley, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos; Luis Henrique, Casemiro, Bruno Guimaraes, Raphinha; Vinicius, Cunha. Kanada menggunakan 4-4-2: Crepeau; Sigur, Bombito, Jones, Laryea; Buchanan, Kone, Eustaquio, Davies; Oluwaseyi, David. Tanjung Verde dengan 4-2-3-1: Vozinha; Moreira, Lopes, Borges, Lopes Cabral; Lenini, Duarte; Rodrigues, Monteiro, Cabral; Livramento. Kolombia memakai 4-2-3-1: Montero; Munoz, Sanchez, Mina, Mojica; Lerma, Rios; Arias, James, Diaz; Suarez.

Korea Selatan dengan 4-2-3-1: Kim Seung-gyu; Seol, Kim Min-jae, Lee Han-beom, Lee Tae-seok; Wang, Castrop; Lee Kang-in, Lee Jae-sung, Bae; Son Heung-min. Pantai Gading menggunakan 4-3-3: Fofana; Doue, Koussonou, Ndicka, Konan; Kessie, Sangare, Oulai; Pepe, Guessand, Diomande. Selanjutnya, beberapa tim kuat lainnya juga memiliki prediksi menarik. Kroasia dengan 4-2-3-1: Livakovic; Stanisic, Sutalo, Caleta-Car, Gvardiol; Sucic, Modric; Pasalic, Kramaric, Perisic; Budimir.

Ekuador memakai 4-3-3: Galindez; Preciado, Ordonez, Pacho, Hincapie; Vite, Caicedo, Castillo; Yeboah, Valencia, Angulo. Mesir dengan 3-4-1-2: El Shenawy; Ibrahim, Abdelmaguif, Rabia; Hany, Ateya, Lasheen, Fatouh; Ashour; Salah, Marmoush. Perancis menggunakan 4-2-3-1: Maignan; Kounde, Saliba, Upamecano, Hernandez; Rabiot, Tchouameni; Dembele, Olise, Doue; Mbappe. Jerman dengan 4-2-3-1: Neuer; Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Raum; Pavlovic, Goretzka; Sane, Musiala, Wirtz; Havertz.

Ghana memakai 3-4-3: Asare; Adjetei, Seidu, Oppong; Yirenkyi, Sibo, Partey, Mensah; Sulemana, Semenyo, Ayew. Jepang dengan 3-4-2-1: Suzuki; Tomiyasu, Taniguchi, Itakura; Doan, Endo, Tanaka, Nakamura; Kubo, Ito; Ueda. Yordania menggunakan 3-4-3: Abulaila; Abu Dahab, Nasib, Al-Arab; Haddad, Al-Rawahbdeh, Al-Rashdan, Abu Taha; Tamari, Olwan, Al-Mardi. Haiti dengan 4-3-3: Placide; Arcus, Ade, Duverne, Experience; Deedson, Bellegarde, Pierre; Isidor, Nazon, Providence.

Inggris memakai 4-2-3-1: Pickford; James, Guehi, Konsa, O'Reilly; Anderson, Rice; Saka, Bellingham, Eze; Kane. Iran dengan 4-2-3-1: Beyranvand; Yousefi, Kanaani, Khalilzadeh, Mohammadi; Ezatolahi, Ghoddos; Jahanbakhsh, Ghayedi, Mohebi; Taremi. Irak menggunakan 4-2-3-1: Hassan; Hussein Ali, Sulaka, Tahseen, Doski; Al-Ammari, Bayesh; Ali Jasim, Iqbal, Amyn; Aymen Hussein. Maroko dengan 4-2-3-1: Bono; Hakimi, Diop, Aguerd, Salah-Eddine; Ounahi, El Aynaoui; Brahim Diaz, Saibari, Talbi; El Kaabi.

Meksiko memakai 4-3-3: Rangel; Sanchez, Montes, Vasquez, Gallardo; Pineda, Alvarez, Fidalgo; Vega, Jimenez, Quinones. Prediksi ini tentu masih bisa berubah tergantung pada kondisi pemain, cedera, dan keputusan pelatih menjelang turnamen. Namun, berdasarkan performa terkini dan preferensi taktik, susunan di atas menjadi gambaran awal yang menarik untuk dibahas. Para penggemar tentu berharap tim kesayangan mereka dapat tampil maksimal di Piala Dunia 2026.

Dengan persaingan yang ketat, setiap negara akan berusaha menurunkan formasi terbaik untuk meraih prestasi di ajang paling bergengsi sepak bola dunia ini. Kita nantikan saja kejutan-kejutan yang mungkin terjadi saat turnamen digelar





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Piala Dunia 2026 Susunan Pemain Tim Nasional Sepak Bola Prediksi

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