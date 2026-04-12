Prakiraan Cuaca Jakarta: Waspada Hujan Ringan di Beberapa Wilayah, WFH ASN Berlaku

BMKG memprediksi potensi hujan ringan di beberapa wilayah Jakarta. Sementara itu, kebijakan WFH bagi ASN mulai berlaku, diharapkan mengurangi kepadatan lalu lintas.

Warga menggunakan payung saat beraktivitas di kawasan Bundaran HI, Jakarta , pada Minggu (24/1/2021). Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika ( BMKG ) telah mencatat bahwa sebagian besar wilayah Indonesia telah memasuki puncak musim hujan .

Kondisi cuaca yang berubah-ubah ini mengharuskan masyarakat untuk lebih waspada dan mempersiapkan diri dengan baik.<\/p>

Perubahan cuaca ini juga berdampak pada berbagai aktivitas, mulai dari kegiatan sehari-hari hingga rencana perjalanan. Pentingnya untuk selalu memantau informasi cuaca terkini dari sumber yang terpercaya menjadi sangat krusial. BMKG memprediksi potensi hujan ringan akan terjadi di beberapa wilayah Jakarta pada hari ini.<\/p>

Pada pagi hari, sebagian besar wilayah Jakarta diperkirakan akan berawan tebal, meskipun Jakarta Timur diprakirakan berawan. Menjelang siang hari, hujan ringan berpotensi turun di Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Utara. Sementara itu, Jakarta Pusat dan Jakarta Timur cenderung berawan hingga berawan tebal.<\/p>

Untuk wilayah Kepulauan Seribu, hujan ringan diperkirakan terjadi pada pagi hari, kemudian berawan pada siang hari, dan berawan tebal pada malam hari. Kondisi cuaca di wilayah penyangga Jakarta juga perlu diperhatikan. Bekasi, Depok, dan Kota Bogor diprediksi cerah berawan pada pagi hari.<\/p>

Pada siang hari, Depok dan Bogor berpotensi mengalami hujan ringan, sementara Bekasi cenderung berawan tebal. Memasuki malam hari, ketiga wilayah tersebut diperkirakan akan berawan tebal. Di Tangerang, Banten, cuaca diperkirakan berawan tebal pada pagi hari, hujan ringan pada siang hari, dan kembali berawan tebal pada malam hari.<\/p>

Masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap potensi hujan ringan pada siang hari dan menyesuaikan aktivitas harian dengan kondisi cuaca yang berlaku. Hal ini termasuk membawa payung atau jas hujan, serta menghindari aktivitas di luar ruangan yang tidak mendesak selama periode hujan. Selain itu, penting untuk memantau perkembangan informasi cuaca secara berkala melalui sumber resmi dari BMKG atau media terpercaya lainnya.<\/p>

Selain informasi cuaca, ada pula berita mengenai penerapan sistem kerja WFH (Work From Home) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Jakarta. Kebijakan ini mulai berlaku hari ini dan diharapkan dapat mengurangi kepadatan lalu lintas di beberapa ruas jalan utama di Jakarta.<\/p>

Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan mobilitas warga Jakarta dapat lebih lancar, terutama pada jam-jam sibuk. Beberapa ruas jalan utama yang biasanya padat, seperti kawasan Sudirman, Thamrin, dan Gatot Subroto, diperkirakan akan lebih lengang dari biasanya.<\/p>

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Bima Arya juga turut memberikan imbauan kepada para ASN yang menerapkan sistem WFH agar tetap mematuhi aturan yang berlaku. Bagi ASN yang tetap bekerja di kantor (WFO), disarankan untuk menggunakan transportasi alternatif seperti bersepeda atau berjalan kaki guna mengurangi kemacetan dan emisi.<\/p>

Kebijakan WFH ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi kemacetan dan polusi udara di Jakarta, serta memberikan kenyamanan bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Dengan adanya kolaborasi antara pemerintah, ASN, dan masyarakat, diharapkan Jakarta dapat menjadi kota yang lebih nyaman dan berkelanjutan.<\/p>





