Prakiraan Cuaca Jakarta Sabtu: Hujan Ringan Sore di Sebagian Wilayah

BMKG memprediksi cuaca Jakarta Sabtu berawan tebal di pagi hingga siang hari, dengan potensi hujan ringan pada sore hari di sebagian wilayah ibu kota.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ( BMKG) mengeluarkan prakiraan cuaca untuk wilayah Jakarta pada hari Sabtu. Laporan resmi menyebutkan bahwa sebagian wilayah di ibu kota berpotensi mengalami hujan ringan pada pukul 16.00 WIB di sore hari.

Detail Cuaca dan Suhu Per Waktu

Berdasarkan data dari akun Instagram resmi @infobmkg, kondisi awal pada Sabtu pagi pukul 07.00 WIB didominasi oleh awan tebal di sebagian besar wilayah Jakarta. Terdapat pengecualian untuk Jakarta Pusat dan Jakarta Timur yang masih diprediksi berawan. Saat itu, suhu udara berkisar antara 26 hingga 31 derajat Celsius dengan kecepatan angin yang relatif tenang antara 1 hingga 15 kilometer per jam.

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Kondisi cuaca berubah menjelang siang hari. Sekitar pukul 10.00 WIB, hampir seluruh wilayah Jakarta diperkirakan menutup langit dengan awan tebal. Perubahan ini menunjukkan intensitas penutupan awan yang merata di seluruh kota sebelum memasuki puncak aktivitas siang hari.

Pada tengah hari pukul 13.00 WIB, prakiraan tetap menunjukkan kondisi berawan tebal untuk seluruh wilayah Jakarta. Suhu udara pada periode ini diprediksi meningkat sedikit, berkisar antara 29 hingga 31 derajat Celsius. Kecepatan angin juga meningkat menjadi 10 hingga 13 kilometer per jam, yang memberikan sedikit kesejukan di tengah suhu udara yang hangat.

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Perubahan Cuaca di Pagi dan Siang Hari

Seiring berjalannya waktu ke sore hari, perubahan signifikan mulai terjadi. Pada pukul 16.00 WIB, sebagian wilayah Jakarta berpotensi menerima hujan ringan. Namun, area seperti Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu tetap diprediksi berawan tanpa hujan. Suhu udara pada masa ini menurun sedikit menjadi 28 hingga 29 derajat Celsius dengan kecepatan angin antara 3 hingga 13 kilometer per jam.

Pada malam hari sekitar pukul 19.00 WIB, kondisi langit kembali berubah menjadi cerah berawan untuk hampir sebagian besar wilayah Jakarta. Pengecualian tetap berlaku untuk Kepulauan Seribu yang akan tetap berawan. Suhu udara pada malam hari diprediksi berkisar antara 27 hingga 29 derajat Celsius dengan kecepatan angin yang menurun menjadi 2 hingga 10 kilometer per jam.

Dampak dan Rekomendasi bagi Warga

Fenomena cuaca yang terjadi di sekitar Bundaran HI dan trotoar Jakarta menjadi gambaran visual dari dinamika atmosfer yang dijelaskan oleh BMKG. Warga yang beraktivitas di luar ruangan pada sore hari disarankan untuk membawa payung sebagai antisipasi hujan ringan yang berpotensi turun.

Perbedaan kondisi antara wilayah daratan dan Kepulauan Seribu menunjukkan variasi mikro-klimat yang khas di wilayah Jabodetabek. Pemantauan terus-menerus melalui kanal resmi BMKG menjadi langkah penting bagi masyarakat untuk menyesuaikan jadwal perjalanan dan aktivitas harian mereka agar tetap nyaman dan aman dari perubahan cuaca yang mendadak.