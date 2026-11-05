Prakiraan Cuaca Jakarta Jumat Cerminan Pola Berawan di Semua Wilayah

BMKG memprediksi seluruh wilayah Jakarta pada Jumat mengalami cuaca berawan dengan kisaran suhu 25 hingga 34 derajat Celcius dan kelembapan tinggi.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ( BMKG) secara resmi mengonfirmasi bahwa seluruh wilayah metropolitan Jakarta akan diliputi oleh kondisi cuaca berawan pada hari Jumat. Prakiraan ini mencakup enam wilayah administratif utama, yaitu Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, serta Kepulauan Seribu, yang semuanya diprediksi tidak mengalami curah hujan signifikan pada hari tersebut.

Detail Suhu dan Kelembapan Tiap Wilayah

Berikut adalah rincian data meteorologi yang dipublikasikan oleh BMKG melalui laman resmi mereka untuk setiap wilayah di Jakarta pada hari Jumat tersebut. Data ini memberikan gambaran spesifik mengenai fluktuasi termal dan kondisi kelembaban udara yang akan dialami oleh masyarakat.

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Di Kepulauan Seribu, suhu udara diperkirakan berada di antara 27 hingga 29 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan berkisar antara 75 hingga 82 persen. Kondisi ini menunjukkan cuaca yang relatif stabil namun tetap lembap akibat lokasi geografisnya di tengah laut.

Jakarta Pusat diprediksi memiliki suhu antara 25 sampai 32 derajat Celcius dengan kelembapan yang bervariasi dari 61 sampai 88 persen. Sementara itu, Jakarta Utara mencatatkan suhu sekitar 26 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan antara 67 hingga 86 persen, menciptakan suasana udara yang cukup panas namun tidak ekstrem.

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Wilayah Jakarta Barat mengalami prakiraan suhu 25 sampai 32 derajat Celcius dengan kelembapan yang lebih luas rentangnya, yaitu dari 58 sampai 90 persen. Data ini menunjukkan variasi kondisi udara yang cukup signifikan sepanjang hari di wilayah barat Ibu Kota.

Jakarta Selatan diprediksi akan mengalami suhu antara 25 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan berkisar 54 hingga 94 persen, yang merupakan salah satu tingkat kelembapan tertinggi di antara semua wilayah. Daerah ini juga berpeluang memiliki suhu maksimum yang cukup tinggi menjelang akhir hari.

Terakhir, Jakarta Timur diperkirakan akan memiliki suhu 25 sampai 34 derajat Celcius dengan kelembapan antara 51 sampai 90 persen. Wilayah ini mencatatkan suhu tertinggi dari semua wilayah di Jakarta pada prakiraan hari Jumat ini, mencapai angka 34 derajat Celcius.

Arahu Waspada Cuaca Ekstrem Melalui Media Resmi

Sejalan dengan prakiraan cuaca berawan tersebut, BMKG secara tegas mengimbau seluruh lapisan masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi terjadinya cuaca ekstrem yang dapat terjadi secara tiba-tiba. Imbauan ini disampaikan sebagai langkah preventif mengingat dinamika atmosfer yang dapat berubah dengan cepat.

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Masyarakat diimbau untuk terus memperbarui informasi cuaca terkini melalui kanal resmi yang disediakan oleh lembaga tersebut. Akses informasi dapat dilakukan melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di perangkat seluler.

Selain itu, masyarakat dapat memantau perkembangan kondisi cuaca secara langsung melalui situs web resmi di www.bmkg.go.id atau mengikuti pembaruan terkini melalui akun media sosial @info.bmkg untuk mendapatkan notifikasi dan peringatan dini yang lebih cepat dan akurat.