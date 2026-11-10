Prakiraan Cuaca Jakarta: BMKG Sebut Hujan Ringan pada Rabu Sore

Prakiraan cuaca Jakarta dari BMKG menyebut hujan ringan di sejumlah wilayah pada Rabu sore dengan suhu 26 hingga 31 derajat Celsius bagi warga ibu kota.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika ( BMKG) memprakirakan wilayah Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Jakarta Utara akan diguyur hujan ringan pada Rabu sore. Prakiraan cuaca Jakarta tersebut tercatat dalam laporan Kantor Berita ANTARA yang bersumber dari Jakarta.

Dalam prakiraan yang sama, BMKG memberikan gambaran kondisi cuaca untuk pagi, siang, dan malam hari. Informasi ini menjadi acuan bagi warga yang beraktivitas di luar ruangan, terutama pada sore hari ketika hujan ringan diperkirakan turun di sejumlah wilayah ibu kota.

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Rincian Prakiraan Cuaca Jakarta per Waktu

Pada pagi hari, BMKG memprakirakan wilayah Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan Jakarta Utara akan berawan. Sementara itu, Jakarta Timur diperkirakan cerah berawan, dan wilayah Kepulauan Seribu akan mengalami hujan ringan.

Memasuki siang hari, BMKG memprakirakan seluruh wilayah Jakarta akan berawan tebal. Kondisi ini berbeda dengan pagi hari di Jakarta Timur yang sebelumnya diprakirakan cerah berawan.

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Pada malam hari, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu diprakirakan berawan tebal. Adapun Jakarta Timur diperkirakan mengalami hujan ringan saat malam tiba.

Suhu Udara dan Kecepatan Angin di Jakarta

BMKG memprakirakan suhu udara di Jakarta berkisar antara 26 sampai dengan 31 derajat Celsius. Rentang suhu tersebut menjadi informasi penting bagi warga yang beraktivitas di luar ruangan sepanjang hari.

Untuk kecepatan angin, BMKG memprakirakan angka berkisar antara 2 sampai dengan 11 kilometer per jam. Kisaran itu memberi gambaran bahwa angin diperkirakan bergerak pelan hingga sedang selama periode prakiraan berlangsung.

Kombinasi suhu 26 hingga 31 derajat Celsius dengan kondisi berawan tebal pada siang dan malam hari membuat warga perlu memperhatikan perubahan cuaca sepanjang hari. Perbedaan kondisi antarwilayah juga menunjukkan bahwa cuaca di Jakarta tidak seragam dalam satu waktu.

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Dampak Hujan Ringan bagi Warga Jakarta

Bagi warga yang bepergian pada Rabu sore, hujan ringan di Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Jakarta Utara menjadi pengingat untuk membawa payung atau jas hujan. Persiapan sederhana ini membantu menjaga kenyamanan saat berangkat kerja maupun pulang sekolah.

Warga Kepulauan Seribu perlu memperhatikan hujan ringan yang diprakirakan terjadi pada pagi hari. Pada malam hari, hujan ringan hanya diprakirakan melanda Jakarta Timur, sementara wilayah lain di ibu kota diprakirakan berawan tebal.

Warga disarankan memeriksa pembaruan prakiraan cuaca dari BMKG sebelum berangkat beraktivitas, terutama jika rencana perjalanan berlangsung di luar jam yang telah disebutkan dalam prakiraan ini.