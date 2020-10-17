BMKG memperkirakan hujan petir di Jakarta Selatan dan hujan sedang di Jakarta Timur pada Sabtu 17 Oktober 2020. Suhu udara berkisar 25 hingga 31 derajat Celsius dengan kelembaban tinggi.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika ( BMKG) memberikan peringatan cuaca untuk wilayah metropolitan Jakarta pada hari Sabtu, 17 Oktober 2020. Prakiraan resmi menunjukkan bahwa seluruh wilayah DKI Jakarta akan mengalami curah hujan dengan intensitas bervariasi, mulai dari hujan ringan hingga potensi hujan petir yang cukup signifikan.

Detail Prakiraan Hujan per Wilayah Kota

BMKG memetakan situasi cuaca secara spesifik untuk setiap wilayah administrasi di Jakarta berdasarkan data yang dirilis melalui situs resmi lembaga tersebut. Hujan ringan diprediksi akan melanda wilayah Jakarta Pusat dengan suhu udara berkisar antara 25 hingga 30 derajat Celsius dan tingkat kelembaban udara antara 72 hingga 95 persen. Kondisi serupa juga berlaku untuk Jakarta Utara yang akan mengalami hujan ringan dengan rentang suhu 25 hingga 30 derajat Celsius serta kelembaban udara 72 hingga 94 persen.

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Wilayah Jakarta Barat juga diprediksi mengalami hujan ringan dengan suhu udara 25 hingga 30 derajat Celsius dan kelembaban udara yang cukup tinggi antara 71 hingga 96 persen. Sebagai pembanding, Kepulauan Seribu akan dilanda hujan ringan dengan suhu udara yang sedikit lebih hangat, berkisar antara 27 hingga 29 derajat Celsius, serta kelembaban udara 75 hingga 83 persen.

Potensi Bahaya Cuaca Ekstrem di Selatan dan Timur

Dua wilayah utama di Jakarta diperkirakan mengalami kondisi cuaca yang lebih ekstrem dibandingkan wilayah lainnya. Jakarta Selatan akan mengalami hujan petir dengan suhu udara 25 hingga 30 derajat Celsius dan kelembaban udara yang bervariasi antara 70 hingga 96 persen. Warga di kawasan tersebut diimbau untuk waspada terhadap potensi kilat dan perubahan cuaca mendadak.

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Sementara itu, Jakarta Timur akan dilanda hujan dengan intensitas sedang. Suhu udara di wilayah ini diprediksi berkisar antara 25 hingga 31 derajat Celsius dengan tingkat kelembaban udara antara 70 hingga 97 persen. Intensitas hujan sedang di Jakarta Timur dapat berpotensi menyebabkan genangan air di beberapa titik jalan raya danarea rendah.

Dampak Operasional dan Kesiapan Warga

Berbagai prakiraan cuaca dari BMKG memberikan panduan penting bagi aktivitas sehari-hari masyarakat Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2020. Kenaikan kelembaban udara yang mencapai angka 97 persen di beberapa wilayah mengindikasikan udara yang sangat lembap, yang dapat meningkatkan rasa tidak nyaman secara fisik bagi pejalan kaki dan pengguna transportasi umum.

Masyarakat di Jakarta Selatan disarankan untuk mempersiapkan diri menghadapi hujan petir yang dapat mengguyur wilayah tersebut kapan saja. Sementara itu, warga Jakarta Timur perlu mengantisipasi kondisi jalan yang mungkin tergenang akibat intensitas hujan sedang yang berlangsung dalam beberapa waktu. Informasi rinci ini menjadi acuan penting bagi perencanaan logistik dan mobilitas warga di ibu kota.