Prakiraan Cuaca DKI Jakarta Senin Hujan Sore BMKG

BMKG prakirakan cuaca DKI Jakarta Senin bervariasi berawan cerah berawan hingga hujan sore hari di Jakarta Barat dan Pusat. Simak detail lengkap perwilayah di sini.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika atau BMKG telah mengeluarkan prakiraan cuaca untuk wilayah DKI Jakarta pada hari Senin. Prakiraan ini mencakup berbagai kondisi mulai dari cerah berawan hingga hujan yang diprediksi turun pada sore hari di sebagian wilayah ibu kota.

Berita Cuaca Jakarta Senin Pagi

Berdasarkan informasi yang dipublikasikan melalui laman media sosial Instagram dengan akun @infobmkg pada hari Senin, kondisi cuaca di beberapa wilayah Jakarta bervariasi di pagi hari. Untuk wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Pusat, prakiraan cuaca dimulai dengan kondisi berawan pada pukul 07.00 WIB.

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Kondisi langit diperkirakan membaik menjadi cerah berawan pada pukul 10.00 WIB. Namun, BMKG juga memprediksi bahwa udara di kedua wilayah tersebut akan mengalami kondisi kabur pada pukul 13.00 WIB.

Sementara itu, wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur juga memiliki pola cuaca yang mirip di awal hari. Pada pukul 07.00 WIB, kedua wilayah ini diprakirakan berawan dan berubah menjadi cerah berawan pada pukul 10.00 WIB.

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Seperti halnya Jakarta Barat dan Pusat, Jakarta Selatan dan Jakarta Timur juga diprediksi akan mengalami udara kabur pada pukul 13.00 WIB. Hal ini menunjukkan adanya perubahan visibilitas udara yang perlu diwaspadai oleh warga di tengah hari.

Hujan Sore Di Jakarta Barat Dan Pusat

Memasuki waktu siang hingga sore hari, kondisi cuaca di Jakarta Barat dan Jakarta Pusat akan berubah secara signifikan. BMKG memprediksi bahwa kedua wilayah ini akan diguyur hujan pada pukul 16.00 WIB.

Setelah hujan turun, cuaca di kedua wilayah tersebut diperkirakan akan kembali membaik menjadi cerah berawan hingga cerah pada rentang waktu pukul 19.00 hingga 22.00 WIB. Warga yang beraktivitas di luar ruangan pada sore hari disarankan membawa perlengkapan hujan.

Untuk wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur, hujan juga diprediksi akan turun namun dengan waktu yang sedikit berbeda. Hujan di kedua wilayah ini diperkirakan terjadi antara pukul 16.00 hingga 19.00 WIB.

Setelah periode hujan berlalu, cuaca di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur kembali diprediksi cerah pada pukul 22.00 WIB. Ini memberikan gambaran bahwa kondisi cuaca di wilayah selatan dan timur ibu kota cukup dinamis sepanjang hari.

Kondisi Cuaca Jakarta Utara

Berbeda dengan wilayah barat dan selatan, Jakarta Utara memiliki pola cuaca yang sedikit berbeda. Pada pukul 07.00 WIB, cuaca di Jakarta Utara diprakirakan berawan dan berubah menjadi cerah berawan pada pukul 10.00 WIB.

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Kondisi udara di Jakarta Utara diprediksi akan mengalami kabur pada pukul 13.00 WIB hingga 16.00 WIB. Ini berarti visibilitas udara akan terganggu selama beberapa jam di pertengahan hari.

Pada pukul 19.00 WIB, cuaca di Jakarta Utara akan kembali cerah berawan dan semakin cerah pada pukul 22.00 WIB. Tidak ada prediksi hujan turun di wilayah Jakarta Utara pada hari Senin menurut prakiraan BMKG.

Prakiraan Cuaca Kepulauan Seribu

Wilayah Kepulauan Seribu juga memiliki karakteristik cuaca yang unik dibandingkan dengan daratan utama Jakarta. Pada pukul 07.00 WIB, wilayah ini diprakirakan akan diselimuti oleh awan tebal yang menutupi langit.

Pada pukul 10.00 WIB, kondisi udara di Kepulauan Seribu akan mengalami kabur. Meskipun demikian, wilayah ini sempat mengalami kondisi cerah berawan pada pukul 13.00 WIB hingga 19.00 WIB.

Pada akhirnya, cuaca di Kepulauan Seribu akan kembali mengalami udara kabur pada pukul 22.00 WIB. Hal ini menjadi catatan penting bagi masyarakat atau wisatawan yang berencana beraktivitas atau berwisata di wilayah kepulauan tersebut pada malam hari.