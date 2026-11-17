BMKG merilis prakiraan cuaca DKI Jakarta untuk 18 November 2026. Seluruh wilayah diprediksi hujan ringan dengan potensi hujan petir di Jakarta Selatan dan Timur.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) resmi menerbitkan peringatan dini prakiraan cuaca untuk wilayah DKI Jakarta yang mencakup periode pada Rabu, 18 November 2026. Informasi prakiraan ini diterbitkan oleh Direktorat Meteorologi Publik sebagai acuan utama bagi masyarakat Ibu Kota dalam merencanakan aktivitas harian dan mengantisipasi potensi cuaca ekstrem yang mungkin terjadi selama hari tersebut.

Detail Prakiraan Hujan dan Suhu Udara di Jakarta

Pada Rabu, 18 November 2026, seluruh wilayah administrasi DKI Jakarta diprakirakan mengalami hujan dengan intensitas ringan. Potensi hujan petir diprediksi terjadi pada sore hari, terutama yang menimpa wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Detail cuaca untuk masing-masing wilayah menunjukkan variasi suhu dan kondisi awan yang konsisten sepanjang hari.

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Di Kota Jakarta Pusat, suhu udara diprakirakan berkisar antara 25 hingga 30 derajat Celsius dengan kecepatan angin 1 hingga 8 km/jam. Kondisi cuaca pada pukul 10.00 WIB dan 22.00 WIB WIB diperkirakan berawan tebal. Pada pukul 10.00 WIB kondisi tetap berawan tebal dengan suhu 25 hingga 30 derajat Celsius dan angin 3 hingga 9 km/jam. Untuk pukul 22.00 WIB, suhu diprediksi 25 hingga 30 derajat Celsius dengan angin 2-7 km/jam dan kondisi berawan tebal. Kota Jakarta Utara memiliki suhu antara 25 hingga 31 derajat Celsius dengan angin 1-5 km/jam. Kondisi cuaca pada pukul 10.00 WIB dan 22.00 WIB di wilayah ini juga berawan tebal.

Untuk Kota Jakarta Timur, suhu udara diperkirakan berkisar antara 25 hingga 31 derajat Celsius dengan kecepatan angin 1-6 km/jam. Cuaca pada pukul 10.00 WIB dan 22.00 WIB diprediksi berawan tebal. Di Jakarta Selatan, suhu udara diprediksi berkisar antara 27 hingga 29 derajat Celsius dengan kecepatan angin 4 hingga 10 kilometer per jam. Kondisi cuaca di wilayah ini pada pukul 10.00 WIB hingga 22.00 WIB diprediksi mengalami hujan ringan.

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Implikasi dan Antisipasi Bagi Warga Ibukota

Data cuaca ini memberikan panduan konkret bagi warga Jakarta untuk mempersiapkan diri menghadapi kondisi atmosfer yang berubah. Dengan adanya potensi hujan petir di sore hari, masyarakat di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur disarankan untuk menghindari kegiatan di luar ruangan yang tidak perlu saat mendekati waktu senja. Penggunaan payung atau jas hujan menjadi wajib untuk menjaga kenyamanan dan keamanan selama beraktivitas.

Bagi warga yang membutuhkan rincian prakiraan cuaca hingga skala kecamatan, BMKG menyediakan akses data yang lebih rinci. Masyarakat dapat mengunjungi laman resmi www.bmkg.go.id untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam. Selain itu, pembaruan informasi cuaca terkini juga dapat diikuti melalui akun media sosial resmi InfoBMKG. Hal ini memastikan bahwa setiap lapisan masyarakat dapat mengakses informasi meteorologi yang akurat dan terkini untuk mendukung keselamatan dan kenyamanan sehari-hari.