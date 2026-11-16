BMKG memprediksi kondisi cuaca DKI Jakarta pada 17 November 2026 bervariasi, meliputi awan tebal, hujan ringan, dan cerah berawan. Suhu udara berkisar antara 25 hingga 32 derajat Celsius.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) resmi merilis prakiraan cuaca untuk wilayah DKI Jakarta pada Selasa, 17 November 2026. Informasi yang dikutip dari sumber resmi BMKG melalui akun Instagram @infobmkg ini menguraikan detail kondisi atmosfer yang akan melanda seluruh kecamatan di ibu kota sepanjang hari tersebut. Prakiraan ini mencakup empat waktu pemantauan utama yaitu pagi, siang, sore, dan malam hari. Data ini menjadi referensi penting bagi warga dan instansi terkait untuk menyesuaikan aktivitas harian dengan kondisi lingkungan yang berubah-ubah.

Detail Kondisi Pagi Hari 17 November 2026

Berdasarkan data yang diterbitkan, kondisi cuaca pada pukul 07.00 WIB diawali dengan diselimutinya sebagian besar wilayah DKI Jakarta oleh awan tebal. Fenomena optik ini meliputi lima kota administrasi utama yaitu Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur. Selain kondisi mendung yang menutupi langit, wilayah Kabupaten Kepulauan Seribu mengalami perbedaan signifikan yaitu diguyur hujan dengan intensitas ringan pada waktu yang sama. Pemisahan pola curah hujan antara daratan utama dan kepulauan ini menunjukkan dinamika mikroklimate yang khas di wilayah pesisir Jakarta.

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Perkembangan Cuaca Siang hingga Sore Hari

Memasuki waktu siang hari pukul 13.00 WIB, pola curah hujan mulai muncul di daratan dengan target dua wilayah spesifik. Jakarta Barat dan Jakarta Utara diprediksi akan diguyur hujan dengan intensitas ringan selama periode tersebut. Sementara itu, Jakarta Selatan dan Kabupaten Kepulauan Seribu masih bertahan dalam kondisi diselimuti awan tebal tanpa presipitasi signifikan. Di sisi lain, Jakarta Timur dan Jakarta Pusat berada dalam fase berawan yang stabil tanpa potensi hujan. Pergeseran ini mengindikasikan pergerakan sistem cuaca yang bergerak dari barat ke timur atau sebaliknya pada fase tengah hari.

Perubahan kembali terjadi pada periode sore hari pukul 16.00 WIB ketika hujan ringan dengan intensitas ringan diprediksi turun secara merata. Wilayah yang terdampak pada jam tersebut meliputi Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur. Sebaliknya, Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu kembali diselimuti awan tebal yang menutupi cakrawala. Kondisi ini menciptakan pola hujan yang tersebar tidak seragam di seluruh penjuru metropolitan, sehingga setiap wilayah harus memiliki kesiapan yang berbeda terhadap kelembapan udara dan visibilitas jalan.

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Proyeksi Cuaca Malam Hari dan Dini Hari

Masuk pada malam hari pukul 19.00 WIB, aktivitas hujan kembali terkonsentrasi pada satu wilayah administrasi saja. Jakarta Barat diprediksi masih menerima hujan ringan sementara wilayah lainnya mulai mengalami perubahan menuju kondisi yang lebih cerah. Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Kabupaten Kepulauan Seribu diperkirakan dalam kondisi berawan yang stabil. Sementara itu, Jakarta Pusat dan Jakarta Utara akan menampilkan langit cerah berawan yang memberikan visibilitas optimal bagi para pengguna jalan raya dan penerbangan. Transisi ini menandakan menurunnya aktivitas awan konvektif di sebagian besar wilayah.

Proyeksi terakhir untuk periode pukul 22.00 WIB hingga dini hari Rabu menunjukkan kondisi cerah berawan yang merata di seluruh wilayah DKI Jakarta. Pengecualian tetap berlaku untuk Kabupaten Kepulauan Seribu yang diperkirakan akan diselimuti awan tebal sepanjang malam. Kondisi langit yang cerah di daratan utama diharapkan dapat mendukung mobilitas masyarakat tanpa hambatan visual yang signifikan. Namun, warga tetap diimbau untuk memantau perkembangan cuaca secara berkala karena kondisi atmosfer dapat berubah sewaktu-waktu.

Parameter Fisik Suhu dan Kecepatan Angin

Selain kondisi presipitasi dan tutupan awan, BMKG juga merilis data parameter fisik lingkungan untuk periode 17 November 2026. Suhu udara di DKI Jakarta diprediksi berkisar antara 25 Derajat Celsius hingga 32 Derajat Celsius sepanjang hari. Kisaran suhu ini memberikan rasa hangat yang khas bagi wilayah tropis dengan potensi panas di siang hari dan kesejukan di malam hari. Rentang suhu ini menjadi pertimbangan penting bagi sektor kesehatan dan kenyamanan publik selama beraktivitas di luar ruangan.

Parameter ketiga yang dikemukakan adalah kecepatan angin yang berkisar antara 2 Kilometer per jam hingga 14 Km per jam di daerah setempat. Angka-angka ini menunjukkan kondisi angin yang relatif tenang hingga bertiup sedang. Kecepatan angin pada level ini tidak berpotensi menimbulkan dampak destruktif terhadap infrastruktur atau aktivitas manusia sehari-hari. Namun, angin sepoi-sepoi ini dapat membantu sirkulasi udara dan mengurangi rasa gerah akibat suhu yang tinggi di beberapa titik kota. Kombinasi antara suhu, curah hujan, dan kecepatan angin membentuk gambaran lengkap mengenai iklim mikro Jakarta pada tanggal tersebut.