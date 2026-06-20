Prakiraan Cuaca BMKG Hari Ini: Mayoritas Kota Besar Indonesia Diprediksi Berawan hingga Hujan Ringan

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca untuk hari ini, Sabtu, dengan mayoritas kota besar di Indonesia diprediksi mengalami berawan hingga hujan ringan. Simak detail potensi cuaca di kotamu.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ( BMKG ) merilis Prakiraan Cuaca BMKG Hari Ini, Sabtu, dengan mayoritas kota besar di Indonesia diprediksi mengalami berawan hingga hujan ringan.

Simak detail potensi cuaca di kotamu. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis Prakirawan BMKG, Nazmi Nariyah, menjelaskan bahwa secara umum daerah konvergensi memanjang dari Samudra Pasifik Timur Filipina dan Samudra Hindia barat Sumatera. Kondisi ini mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah yang dilewati konvergensi atau konfluensi. Oleh karena itu, BMKG memprakirakan beberapa kota besar akan berpotensi mengalami hujan sedang hingga sangat lebat disertai petir dan angin kencang.

Masyarakat diimbau untuk selalu waspada dan mempersiapkan diri menghadapi perubahan cuaca yang dinamis ini. Beberapa kota besar diproyeksikan menghadapi potensi hujan sedang hingga sangat lebat, bahkan dapat disertai petir dan angin kencang. Wilayah yang perlu diwaspadai meliputi Tanjung Pinang, Padang, dan Tanjung Selor. Kondisi cuaca ekstrem ini disebabkan oleh adanya daerah konvergensi yang signifikan.

Pertemuan massa udara di wilayah tersebut memicu pembentukan awan-awan cumulonimbus yang berpotensi menghasilkan curah hujan tinggi. BMKG mengimbau warga di daerah-daerah tersebut untuk meningkatkan kewaspadaan. Persiapan menghadapi kemungkinan banjir lokal atau pohon tumbang sangat diperlukan guna meminimalisir risiko dampak buruk. Selain wilayah dengan potensi hujan lebat, BMKG juga memprakirakan sejumlah kota besar lainnya akan mengalami hujan ringan hingga sedang.

Ini termasuk Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Palembang, dan Bandar Lampung. Beberapa kota di Pulau Jawa seperti Serang, Bandung, dan Semarang juga diprediksi mengalami kondisi serupa. Di Kalimantan, Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda juga masuk dalam kategori hujan ringan hingga sedang. Sementara itu, beberapa kota besar lainnya di Indonesia diprakirikan hanya akan mengalami kondisi berawan pada hari ini.

Wilayah tersebut meliputi Jakarta, Banjarmasin, Mataram, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, Jayawijaya, dan Merauke. Meskipun hanya berawan atau hujan ringan, masyarakat tetap dianjurkan untuk mengikuti informasi cuaca terbaru. Perubahan kondisi atmosfer dapat terjadi sewaktu-waktu, sehingga kewaspadaan tetap penting. Di sisi lain, BMKG juga telah memprediksi musim kemarau tahun ini akan datang lebih awal, berlangsung lebih lama, dan lebih kering.

Puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Juli hingga September. Sebelumnya menyatakan bahwa kemampuan Indonesia dalam mengendalikan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terus menunjukkan perbaikan. Hal ini terlihat dari tren penurunan luas karhutla dalam beberapa siklus El Nino terakhir. Pada El Nino 2015, luas karhutla tercatat sekitar 2,61 juta hektare, kemudian turun menjadi 1,64 juta hektare pada 2019, dan kembali menurun menjadi sekitar 1,16 juta hektare pada 2023.

Dalam dua siklus El Nino terakhir, luas karhutla berhasil ditekan hingga 55,6 persen dibandingkan kondisi tahun 2015. Meskipun ada perbaikan, prediksi kemarau yang lebih kering menuntut kewaspadaan tinggi. Upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla harus terus ditingkatkan untuk menjaga kelestarian lingkungan dan kesehatan masyarakat





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