Prajurit TNI melakukan pembersihan gereja di Mamberamo Raya, Papua, sebagai upaya mempererat hubungan dengan masyarakat dan menjaga toleransi antarumat beragama.

Prajurit TNI Perkuat Toleransi Beragama di Mamberamo Raya , Papua , dengan membersihkan gereja. Aksi ini menumbuhkan kebersamaan dan kemanunggalan TNI bersama rakyat, menciptakan dampak positif di tengah masyarakat.

Aksi bersih-bersih gereja tersebut merupakan wujud nyata kepedulian TNI terhadap lingkungan sosial dan keagamaan di daerah penugasan. Inisiatif ini sekaligus menjadi upaya penting dalam menanamkan nilai kebersamaan serta menjaga toleransi antarumat beragama yang beragam di wilayah tersebut. Kehadiran Komandan Pos Dabra Satgas Pamtas Yonif 511/DY, Letnan Dua Infanteri Catur Joko Santoso, menegaskan bahwa inisiatif ini bertujuan mempererat hubungan. Inisiatif ini juga memperkuat dengan rakyat di tengah keberagaman budaya dan keyakinan.

Kegiatan semacam ini secara rutin dilakukan oleh Satgas Yonif 511/DY di berbagai wilayah penugasan di Papua, menunjukkan konsistensi dalam menjalankan misi TNI. Menurut Catur, tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk memupuk rasa kebersamaan. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan menjaga toleransi antarumat beragama di Distrik Mamberamo Hulu. Hal ini sejalan dengan misi TNI untuk selalu hadir dan memberikan manfaat positif bagi masyarakat di wilayah penugasan.

Satgas Yonif 511/DY dikenal aktif dalam berbagai kegiatan sosial yang mendukung masyarakat. Pembersihan rumah ibadah, kata Catur, tidak hanya berfokus pada aspek kebersihan fisik semata. Lebih dari itu, kegiatan ini menjadi sarana efektif untuk mempererat silaturahmi dan kemanunggalan TNI dengan rakyat. Ini menunjukkan bahwa pendekatan humanis menjadi prioritas dalam setiap penugasan prajurit di lapangan.

Catur menegaskan bahwa kehadiran Satgas Pamtas Yonif 511/DY di wilayah penugasan di Papua diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekitar. Mereka ingin kehadiran TNI membawa dampak positif yang dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, salah satunya melalui kegiatan sosial yang konkret. Aksi bersih gereja ini menjadi bukti nyata bagaimana TNI berupaya membangun kemanunggalan dengan masyarakat. Kegiatan ini melampaui tugas pokok pertahanan, merangkul dimensi sosial dan kemanusiaan.

Berbagai kegiatan serupa, seperti bantuan pemasangan listrik dan layanan kesehatan, juga kerap dilakukan oleh Satgas Yonif 511/DY di wilayah Papua. Pembersihan gereja ini, menurut Letnan Dua Infanteri Catur Joko Santoso, bukan hanya soal kebersihan fisik. Akan tetapi, ini juga untuk mempererat silaturahmi dan kemanunggalan TNI dengan masyarakat. Ini menunjukkan bahwa TNI tidak hanya menjaga kedaulatan, tetapi juga menjadi bagian integral dari kehidupan sosial masyarakat.

Sementara itu, pengurus Gereja Domine Eduard Katutung Dabra II, Bapak Enos, menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang tulus. Ia sangat berterima kasih atas bantuan prajurit Satgas Pamtas Yonif 511/DY dan Koramil Dabra. Dukungan dari TNI ini sangat membantu dalam menjaga kebersihan dan kenyamanan rumah ibadah. Enos menambahkan bahwa kepedulian yang ditunjukkan oleh para prajurit sangat berarti bagi komunitas gereja





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Prajurit TNI Toleransi Beragama Mamberamo Raya Papua

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