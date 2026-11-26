Prada Eko Meigy Saputra dari Muba dinobatkan siswa terbaik Dikmata IF Gelombang III TA 2026 di Lahat. 1.243 prajurit resmi dilantik menjadi anggota TNI AD.

Prada Eko Meigy Saputra, pemuda asal Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, berhasil meraih predikat siswa terbaik dalam Pendidikan Pertama Tamtama Infanteri (Dikmata IF) Gelombang III Tahun Anggaran 2026. Penghargaan prestigius ini diserahkan secara langsung oleh Panglima Kodam (Pangdam) II/Sriwijaya, Mayjen TNI Ujang Darwis, pada upacara penutupan yang diadakan di Lapangan Secata, Kabupaten Lahat, pada Senin, 23 November 2026.

Proses Seleksi Ketat dan Pelantikan Prajurit

Prada Eko Meigy Saputra dinobatkan sebagai lulusan terbaik dari total 1.243 prajurit muda yang resmi dilantik menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) pada kesempatan tersebut. Pendidikan dasar ini merupakan tahap krusial dalam mentransformasi warga sipil menjadi prajurit tangguh dengan pangkat awal Prajurit Dua. Proses seleksi untuk masuk ke Sekolah Calon Tamtama (Secata) Resimen Induk Kodam (Rindam) II/Sriwijaya ini dikenal sangat ketat, seperti terlihat pada angkatan sebelumnya di mana hanya 1.742 calon prajurit yang memenuhi syarat dari ribuan pendaftar pada 11 Desember 2025.

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Pesan Pangdam Tentang Profesionalisme TNI

Mayjen TNI Ujang Darwis menyampaikan amanat penting bagi para lulusan, menekankan agar mereka memegang teguh Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan Delapan Wajib TNI sebagai pondasi utama dalam berkhidmat. Pangdam II/Sriwijaya ini juga mengingatkan para prajurit baru tentang pentingnya menjaga profesionalisme tinggi dan membangun hubungan harmonis dengan masyarakat sekitar. Dalam pernyataannya, Mayjen Ujang Darwis menegaskan bahwa pangkat Prada hanyalah awal dari sebuah pengabdian yang sesungguhnya, bukan akhir dari sebuah perjuangan.

Tri Pola Dasar Pendidikan Militer TNI

Pendidikan yang dijalani Prada Eko Meigy Saputra dan rekan-rekannya dibangun di atas konsep Tri Pola Dasar Pendidikan. Tiga pola fundamental ini meliputi pembinaan sikap dan perilaku prajurit sesuai Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, peningkatan pengetahuan serta keterampilan dasar keprajuritan untuk golongan tamtama, serta pembentukan jasmani yang samapta. Meskipun keterangan resmi tidak merinci bidang spesifik yang menjadi penilaian utama, penghargaan siswa terbaik di satuan lain biasanya diberikan secara terpisah untuk bidang akademik, sikap perilaku, dan kebugaran jasmani.

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Dampak Lokal dan Penempatan Pascadiklat

Sebagai putra daerah dari Sekayu, ibu kota Kabupaten Musi Banyuasin yang berdiri sejak 28 September 1956, pencapaian Prada Eko Meigy Saputra menjadi sumber kebanggaan bagi masyarakat setempat. Kabupaten di barat laut Sumatera Selatan ini kini terdiri atas 15 kecamatan, 229 desa, dan 13 kelurahan dengan jalur transportasi utama yang menghubungkan Palembang, Sekayu, dan Jambi. Namun hingga berita ini disusun, Rindam II/Sriwijaya belum memublikasikan penempatan dinas masing-masing prajurit, termasuk Prada Eko, setelah penyelesaian pendidikan.

Masa Depan Karier Prajurit Dua Baru

Selesainya Dikmata IF Gelombang III TA 2026 menandai dimulainya tahap baru bagi 1.243 prajurit infanteri yang siap menjalankan tugas pengabdian demi menjaga kedaulatan negara. Prada Eko Meigy Saputra kini membawa bekal ilmu keprajuritan untuk diaplikasikan dalam tugas sehari-hari, sementara Pangkat Pratu tetap menjadi jenjang berikutnya setelah Prada. Rindam II/Sriwijaya menyatakan bahwa para lulusan ini diharapkan dapat menjadi prajurit yang siap tempur dan menjadi kebanggaan bagi keluarga, satuan militer, serta bangsa Indonesia.