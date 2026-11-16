Prabwo Umumkan Pencapaian B50 dan Target Solar 100 GW di KTT ASEAN

Presiden Prabowo Subianto mengonfirmasi keberhasilan program biodiesel B50 dan rencana pembangkit listrik tenaga surya 100 GW di Manila, memperkuat kemandirian energi Indonesia.

Presiden Prabowo Subianto secara resmi mengumumkan keberhasilan program energi terbarukan dan rencana pengembangan infrastruktur kelistrikan skala besar di hadapan para pemimpin negara anggota ASEAN. Pengumuman penting ini disampaikan dalam Sesi Pleno Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-49 ASEAN yang diselenggarakan di Philippine International Convention Center, Pasay, Filipina, pada Minggu tanggal 15 November 2026. Fokus utama presentasi Presiden adalah realisasi program biodiesel B50 sebagai bukti nyata kemajuan sektor energi nasional.

Realisasi Biodiesel B50 dan Target Solar 100 Gigawatt

Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia telah berhasil merealisasikan implementasi program biodiesel B50 secara penuh. Selain pencapaian tersebut, pemerintahan saat ini juga sedang mengembangkan pembangkit listrik tenaga surya dengan kapasitas yang sangat besar, yakni mencapai 100 gigawatt. Langkah strategis ini dirancang untuk memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian kemandirian energi yang lebih tinggi serta transisi menuju sumber energi yang lebih bersih dan berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia.

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Perkembangan infrastruktur energi ini tidak lepas dari dukungan kebijakan yang kuat dan implementasi teknis yang disiplin. Presiden menekankan bahwa integrasi antara program biodiesel dan energi surya merupakan langkah fundamental untuk memastikan stabilitas pasokan energi domestik. Target kapasitas 100 gigawatt tersebut menunjukkan ambisi Indonesia untuk menjadi pemain utama dalam produksi energi terbarukan di kawasan Asia Tenggara dalam waktu dekat.

Respons Menteri Bahlil Terhadap Pernyataan Presiden

Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, yang mendampingi Presiden Prabowo di Manila, memberikan respons positif atas paparan yang disampaikan. Bahlil menilai bahwa pernyataan Presiden di forum multilateral tersebut mencerminkan langkah konkret yang diambil oleh pemerintah Indonesia menuju terwujudnya kemandirian energi yang sejati.

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Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa pencapaian ini adalah sumber kebanggaan bagi bangsa Indonesia karena menunjukkan kemampuan negara untuk berdiri di atas kaki sendiri di sektor energi tanpa ketergantungan berlebih. Ia menegaskan bahwa kemandirian energi bukan sekadar wacana politik atau target normatif, melainkan sesuatu yang telah diwujudkan melalui program-program nyata yang berjalan di lapangan, dengan implementasi biodiesel B50 sebagai bukti utamanya.

Menteri ESDM berkomitmen untuk memastikan bahwa program biodiesel B50, bersama dengan pengembangan tenaga surya, akan terus berjalan secara konsisten. Fokus utamanya adalah memastikan bahwa manfaat dari kedua program strategis tersebut dapat langsung dirasakan oleh masyarakat Indonesia, sehingga meningkatkan kesejahteraan dan stabilitas ekonomi nasional secara menyeluruh.

Investasi SDM dan Ketahanan Nasional

Selain fokus pada sektor energi, Presiden Prabowo Subianto juga menyoroti pentingnya investasi pemerintah dalam pembangunan sumber daya manusia. Ia menekankan peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan sebagai fondasi utama dari ketahanan nasional. Pembangunan industri dalam negeri juga menjadi prioritas untuk menciptakan basis ekonomi yang kuat dan mandiri.

Presiden meyakini bahwa kesejahteraan rakyat di dalam negeri adalah modal utama bagi Indonesia untuk memberikan kontribusi yang lebih besar di kancah multilateral global. Dengan menyejahterakan rakyatnya sendiri, Indonesia dinilai mampu berperan lebih aktif dalam diplomasi internasional dan kerjasama regional. Pendekatan ini menempatkan kepentingan domestik sebagai prasyarat untuk pengaruh global.

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Ketahanan nasional yang kuat juga mencakup aspek ketahanan pangan, energi, dan air yang dianggap sebagai fondasi pembangunan nasional. Prabowo menyoroti tantangan kompleks yang dihadapi kawasan ASEAN terkait pengelolaan sumber daya air, yang menghadapi dua masalah sekaligus. Kawasan ini mengalami kelangkaan air di beberapa wilayah sementara wilayah lain menghadapi kelebihan air yang dapat memicu bencana hidrometeorologi.

Visi ASEAN Menuju Usia Ke-60 Tahun

Pres Prabowo mengingatkan bahwa negara-negara anggota ASEAN akan memasuki usia ke-60 tahun pada tahun 2027. Dengan jumlah penduduk sekitar 700 juta jiwa dan nilai ekonomi gabungan yang mencapai lebih dari USD 4 triliun, kawasan Asia Tenggara memiliki potensi ekonomi yang sangat besar. Namun, kawasan ini juga perlu memperkuat ketahanan dalam menghadapi tekanan ekonomi global, ketegangan geopolitik, dan persaingan memperebutkan sumber daya alam.

Prabowo Subianto menilai bahwa ASEAN memiliki modal besar untuk memperkuat posisinya di panggung dunia. Modal tersebut mencakup kekayaan sumber daya alam, lahan produktif, pertumbuhan industri yang dinamis, serta pasar domestik yang luas. Jika kekuatan-kekuatan ini digabungkan secara efektif, diyakini dapat meningkatkan produksi regional, mengamankan cadangan pangan, dan menjamin pasokan energi yang andal bagi seluruh negara anggota.

Kerja sama yang selaras antar negara ASEAN maupun dengan mitra eksternal diharapkan dapat mendatangkan investasi yang signifikan dan mempercepat transfer teknologi. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi yang memberikan manfaat jangka panjang bagi kawasan Asia Tenggara. Prabowo mendorong penguatan kerjasama yang didasarkan pada keselarasan prioritas untuk menciptakan stabilitas dan kemajuan berkelanjutan bagi seluruh bangsa di kawasan tersebut.