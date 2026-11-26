Presiden Prabowo Subianto mengumumkan program konversi guru PPPK paruh waktu menjadi full time serta formasi khusus CPNS untuk meningkatkan kesejahteraan guru di Indonesia.

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Sugiono, secara resmi meluncurkan Program Studio Guru pada Kamis sore, tanggal 26 November 2026. Acara puncak ini digelar di Sentul International Circuit Centre atau SICC, yang berlokasi di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional 2026.

Mekanisme Formasi Khusus dan Konversi Jabatan

Program ini menghadirkan solusi mendasar bagi ribuan pendidik yang selama ini berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK. Pemerintah menyediakan jalur seleksi khusus bagi guru PPPK yang berusia di atas tiga puluh lima tahun, memungkinkan mereka mengikuti tes Calon Pegawai Negeri Sipil atau CPNS. Langkah strategis ini dirancang untuk memberikan kepastian karier dan meningkatkan kesejahteraan sosial bagi para pengajar yang telah mengabdi selama bertahun-tahun.

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Seluruh guru PPPK, baik yang berusia di bawah maupun di atas batas usia tiga puluh lima tahun, diberi akses untuk mengikuti seleksi formasi khusus tersebut. Jumlah total penerima manfaat dari kebijakan inklusif ini mencapai satu juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan guru. Keputusan ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menormalisasi status kepegawaian seluruh tenaga pendidik di tanah air tanpa diskriminasi usia.

Posisi Stakeholder dan Visi Kemendikdasmen

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, menekankan bahwa peluang ini adalah bagian dari upaya nyata meningkatkan kesejahteraan guru melalui jaminan karier jangka panjang. Dalam sambutannya pada upacara peringatan Hari Guru Nasional 2026 di Gedung A Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Jakarta Pusat, pada Rabu pagi, ia mengonfirmasi bahwa kesempatan seleksi CPNS tahun 2027 juga terbuka bagi guru PPPK yang berusia di bawah tiga puluh lima tahun.

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Kemendikdasmen turut memastikan bahwa guru non-ASN yang memenuhi persyaratan usia pun tetap mendapatkan akses yang sama terhadap program ini. Pesan ini disampaikan secara eksplisit untuk menepis kebingungan publik mengenai batasan usia dalam rekrutmen ASN terbaru. Pemerintah memandang bahwa kompetensi dan dedikasi seorang guru jauh lebih penting daripada batas administratif usia pendaftaran.

Dampak Nyata dan Langkah Selanjutnya

Dampak langsung dari kebijakan ini terlihat dari pengangkatan dua ratus empat puluh dua ribu empat ratus delapan puluh dua guru PPPK paruh waktu menjadi status penuh waktu tanpa perlu mengikuti proses tes tambahan. Langkah ini langsung menyelesaikan masalah ketimpangan beban kerja dan penghasilan yang selama ini dialami oleh ratusan ribu pendidik. Selain itu, pemerintah juga membuka rekrutmen empat ratus enam puluh empat ribu delapan ratus lima puluh enam guru CPNS baru untuk memperkuat infrastruktur pendidikan nasional.

Implementasi Program Studio Guru ini diharapkan dapat mengubah lanskap profesionalisme pendidikan di Indonesia menjadi lebih stabil dan terhormat. Dengan adanya kepastian status kepegawaian, para guru dapat fokus sepenuhnya pada pengembangan metode pengajaran dan kesejahteraan murid. Langkah konkret ini menjadi tonggak sejarah baru dalam pengelolaan sumber daya manusia sektor pendidikan di seluruh wilayah Republik Indonesia.