Presiden Prabowo Subianto menegaskan ketegasannya melawan suap saat membuka Tanwir di Palu pada 14 November 2026 dengan target hilangkan kemiskinan.

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pernyataan tegas mengenai isu korupsi dan upaya pemblokiran kepemimpinannya saat membuka acara Tanwir dan perayaan ulang tahun ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, pada Sabtu (14 November 2026). Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia tersebut menekankan bahwa ia tidak akan gentar menghadapi berbagai cobaan politik yang ditujukan untuk menggoyahkan kestabilan pemerintahan di bawah komandonya.

Ketegasan Anti Suap di Tingkat Tertinggi

Prabowo Subianto secara eksplisit menyinggung praktik suap yang diduga menjangkau para pemimpin bangsa dari level menteri hingga presiden. Ia mengungkapkan kekecewaannya terhadap fenomena tersebut dengan menyatakan bahwa ada upaya sistematis untuk membeli loyalitas para pejabat negara. "Saya harus melihat pemimpin-pemimpin kita mau disogok, mau dibeli, menteri dibeli, jenderal dibeli, presiden mau dibeli, menggeleng-geleng kepala saya," kata dia. Pernyataan ini disampaikan di hadapan para tokoh agama dan masyarakat yang hadir dalam acara bersejarah tersebut.

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Presiden Prabowo Subianto juga menyinggung adanya kondisi-kondisi tertentu yang diduga sengaja diciptakan oleh pihak tertentu untuk melemahkan posisinya. Ia menyebutkan bahwa kelompok tertentu akan membuat demonstrasi dan kerusuhan sebagai bentuk perlawanan. Namun, ia menegaskan bahwa ia tidak merasa gentar atau takut terhadap ancaman tersebut. "Saya tidak akan gentar," tegas Mantan Menteri Pertahanan tersebut. Ia mengajak para hadirin untuk tidak terprovokasi oleh isu-isu yang tidak jelas sumbernya.

Dedikasi untuk Hilangkan Kemiskinan dan Kelaparan

Prabowo Subianto menegaskan kembali sumpah setianya kepada rakyat Indonesia dan tujuan mulia pemerintahannya. Ia menjelaskan bahwa visi utamanya adalah memperbaiki sistem yang keliru dan menyelamatkan kekayaan bangsa agar bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Menurut Presiden Prabowo Subianto, hal ini sangat penting agar tidak ada lagi warga negara yang merasakan penderitaan akibat ketidakadilan ekonomi. "Oleh karena itu, Prabowo menegaskan dirinya punya tujuan untuk menghilangkan kemiskinan dan kelaparan dari bumi Indonesia," ucapnya.

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Pernyataan ambisius ini mendapatkan respons yang beragam dari kalangan akademisi. Presiden Prabowo Subianto menyebut bahwa ada pakar-pakar di kampus-kampus di Jakarta yang menganggap upaya menghilangkan kelaparan sebagai pemborosan dana negara. Namun, ia mempertanyakan diamnya para pakar tersebut ketika kekayaan Indonesia yang sekian puluh tahun keluar dari negeri ini. "Kalau kita bicara kita mau hilangkan kelaparan, itu adalah pemborosan. Tapi sekian puluh tahun kekayaan kita keluar dari Indonesia, mereka diam," kata Prabowo. Ia merasa perlu memperjuangkan hal tersebut meskipun ada penentangan dari beberapa elit intelektual.

Implikasi Bagi Masa Depan Kebijakan Nasional

Keteguhan Presiden Prabowo Subianto dalam memimpin menghadapi tantangan politik ini menjadi sorotan utama di Palu, Sulawesi Tengah. Acara Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah menjadi wadah penting bagi dialog antara pemerintah dan elemen masyarakat sipil. Kehadiran tokoh agama dan cendekiawan dalam acara ini menandakan dukungan luas terhadap agenda reformasi sistemik yang digagas oleh pemerintah.

Presiden Prabowo Subianto berharap dukungan ini dapat diterjemahkan menjadi aksi nyata di lapangan untuk mempercepat pengentasan kemiskinan. Ia juga menekankan pentingnya integritas di seluruh lini pemerintahan agar tidak ada lagi praktik suap yang meracuni sistem birokrasi. Langkah-langkah konkret akan terus diupayakan untuk memastikan bahwa kekayaan alam dan sumber daya manusia Indonesia benar-benar bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat. Komitmen ini akan terus dievaluasi dan diperkuat dalam setiap kebijakan strategis yang diambil oleh pemerintah pusat.