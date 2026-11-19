Indonesia gelontor proyek PLTS 100 GWp perkuat ketahanan energi. Expert bilang transisi wajib sebab PLTU makin susah dapat pendanaan internasional.

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara resmi mengumumkan peluncuran proyek ambisius untuk membangun pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS dengan kapasitas besar mencapai 100 gigawatt peak atau GWp. Pengumuman strategis ini disampaikan langsung oleh Presiden pada hari Selasa tanggal 17 November 2026 dalam sambutannya yang ditayangkan secara daring dari Jakarta selama agenda Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT ke-29 ASEAN-Jepang yang berlangsung di Manila, Filipina.

Target 100 Gigawatt untuk Energi Bersih

Prabowo Subianto menyatakan bahwa inisiatif pembangunan PLTS skala masif ini merupakan langkah kunci dalam upaya memperkuat fondasi ketahanan energi nasional Indonesia sekaligus mendorong percepatan transisi nasional menuju pemanfaatan energi bersih yang berkelanjutan. Ia menekankan bahwa proyek infrastruktur energi terbarukan sebesar 100 gigawatt ini akan secara signifikan membantu menciptakan lingkungan hidup yang lebih hijau dan ramah ekosistem bagi generasi mendatang serta mendukung stabilitas pasokan listrik jangka panjang.

Also read Matheus Lagoa Pulih 100 Persen, Persebaya Punya Suntikan Tenaga Baru

Analisis Expert Transisi Energi

Pakar Ekonomi Transisi Energi Putra Adhiguna menilai bahwa program investasi PLTS dengan target 100 GWp tersebut akan menjadi penopang utama bagi ketahanan energi Indonesia di masa depan dengan stabilitas yang lebih terjaga. Putra yang menjabat sebagai Managing Director Energy Shift Institute atau ESI menyampaikan bahwa Indonesia harus segera mulai beradaptasi secara cepat dengan realitas baru karena pendanaan bagi pembangunan pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU akan semakin sulit diakses dari sumber-sumber internasional di tahun-tahun mendatang.

Ia memberikan penjelasan detail bahwa tantangan pendanaan ini terutama dipicu oleh fakta bahwa China sudah menghentikan pendanaan untuk proyek PLTU di kancah internasional, khususnya untuk sektor jaringan atau power grid. Dengan kondisi geografis dan demografis Indonesia yang luas, ketergantungan pada jaringan listrik masyarakat yang didukung oleh sumber daya fosil semakin tidak viable secara finansial dan lingkungan tanpa adanya diversifikasi energi yang masif.

Advertisement

Kondisi Kapasitas PLTS Saat Ini

Putra Adhiguna menyebutkan bahwa kondisi global tersebut mendorong Indonesia untuk segera melihat dan mengevaluasi berbagai macam opsi diversifikasi energi dalam rangka menjaga ketahanan energi dalam negeri secara efektif dan efisien. Menurut analisis ia, salah satu teknologi energi terbarukan yang paling potensial dapat dibangun dalam waktu relatif singkat adalah pembangkit listrik tenaga surya karena kemudahan implementasi dan skalabilitas yang tinggi dibandingkan sumber energi hijau lainnya.

Akan tetapi, ia menilai bahwa pembangunan PLTS di Indonesia membutuhkan akselerasi yang sangat signifikan sebab saat ini Indonesia baru memiliki kapasitas terpasang PLTS sekitar 1,5 GWp di seluruh wilayah nusantara. Ia menambahkan bahwa distribusi kapasitas terpasang yang masih terbatas ini kebanyakan masih tersebar di dalam pabrik-pabrik industri swasta maupun pembangkit-pembangkit terapung yang belum menjangkau khalayak luas secara merata.

Dampak Nyata Koperasi Energi

Dalam praktiknya, pemanfaatan energi surya sudah mulai memberikan dampak ekonomi nyata melalui pengelolaan oleh koperasi masyarakat seperti yang terlihat di kawasan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Pulau Sembur di Kelurahan Galang Baru, Batam, Kepulauan Riau. Energi bersih dari PLTS 1 MWp yang dikelola oleh Koperasi Kelurahan Merah Putih tersebut dimanfaatkan untuk menggerakkan berbagai unit usaha produktif warga mulai dari pabrik es nelayan, cold storage, pasokan air bersih, hingga Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan atau SPBUN.

Upaya kolaboratif ini menunjukkan potensi besar energi surya dalam mendukung ekonomi lokal dan ketahanan energi tingkat akar rumput. Dengan dukungan kebijakan pemerintah pusat untuk target 100 GWp, diharapkan model pemanfaatan energi bersih yang sudah terbukti efektif di tingkat komunitas dapat diperluas secara nasional untuk menciptakan dampak ekonomi yang lebih luas dan merata di seluruh daerah Indonesia.