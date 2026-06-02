Prabowomics dan Transformasi Kebijakan Perdagangan Indonesia

Artikel ini membahas implementasi Prabowonomics dalam mengendalikan impor pangan, memperkuat swasembada, dan mengelola ekspor komoditas strategis. Negara berperan aktif dalam stabilisasi harga dan kemandirian pangan.

Prabowomics telah membawa perubahan signifikan dalam kebijakan perdagangan Indonesia. Konsep ekonomi yang digagas Presiden Prabowo Subianto ini menempatkan negara sebagai pengendali utama impor pangan dan harga komoditas, sekaligus pedagang sumber daya alam strategis.

Berlandaskan ekonomi Pancasila dan Pasal 33 UUD 1945, Prabowonomics mengedepankan asas kekeluargaan, kemandirian bangsa, dan penguasaan negara atas cabang produksi penting. Dalam pidatonya pada 20 Mei 2026, Presiden menegaskan bahwa Indonesia menganut ekonomi jalan tengah, yang mengambil elemen terbaik dari sosialisme dan kapitalisme. Ini merupakan antitesis terhadap serakahnomics, yaitu praktik ketidakadilan dalam sistem ekonomi nasional yang menguntungkan segelintir pihak. Negara hadir untuk melindungi, mengawasi, dan berpihak pada rakyat, dengan intervensi yang kuat namun tetap menghormati mekanisme pasar.

Sektor pangan menjadi fokus utama Prabowonomics, mengingat pernyataan Presiden Sukarno bahwa pangan adalah masalah hidup mati bangsa. Sejak Reformasi 1998, Indonesia semakin bergantung pada impor pangan. Data menunjukkan bahwa volume impor 12 komoditas utama seperti gandum, kedelai, gula, beras, dan jagung melonjak dari 22,6 juta ton pada 2014 menjadi 34,4 juta ton pada 2024. Oleh karena itu, program Swasembada Pangan menjadi pengejawantahan Prabowonomics.

Pemerintah menargetkan swasembada beras pada 2028, namun deklarasi swasembada sudah dilakukan pada Januari 2026 setelah produksi nasional mencapai 34,69 juta ton pada 2025, naik 13,29 persen. Cadangan beras pemerintah di Bulog pun menembus 5 juta ton pada April 2026, melampaui rekor Orde Baru. Swasembada jagung pakan ditargetkan 2026, bawang putih 2029, garam 2027, dan gula konsumsi dipercepat dari 2028 menjadi 2026.

Untuk mendukung hal ini, pemerintah melarang impor beras konsumsi sejak 2025, dan pada 2026 melarang impor beras industri tertentu serta jagung pakan. Impor bungkil kedelai juga dialihkan dari swasta ke PT Berdikari. Di sisi ekspor, Prabowonomics mendorong pengelolaan komoditas sumber daya alam strategis oleh negara. Pemerintah memperkuat peran Badan Usaha Milik Negara dalam perdagangan komoditas seperti batu bara, nikel, dan kelapa sawit.

Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri dan mengurangi ketergantungan pada pasar global. Meskipun menuai kritik dari sebagian pihak yang menganggapnya terlalu proteksionis, pemerintah berkeyakinan bahwa langkah ini diperlukan untuk mewujudkan kemandirian ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Prabowonomics juga mendorong hilirisasi industri, seperti pengolahan nikel menjadi baterai kendaraan listrik. Dengan demikian, arah baru kemudi dagang Indonesia di bawah Prabowonomics menekankan kedaulatan pangan dan energi, serta penguasaan negara atas sektor strategis demi kemakmuran bersama





