Presiden Prabowo resmi mengajukan Andi Amran dan Sugiono ke MPR sebagai calon wakil presiden. Apindo menuntut kandidat mampu menjamin stabilitas ekonomi dan percepatan investasi nasional.

Presiden Prabowo Subianto secara resmi telah menyerahkan dua nama calon wakil presiden untuk mengisi sisa masa jabatan periode 2024-2029 kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat pada Senin, 23 November 2026. Keputusan strategis ini diambil untuk memastikan kesinambungan pemerintahan serta menjaga stabilitas politik dan ekonomi nasional di tengah dinamika global yang terus berubah.

Proses Pengajuan Nama Wapres ke MPR

Ketua MPR RI Ahmad Muzani menerima secara langsung amplop putih berlogo burung garuda dengan tinta emas yang diserahkan langsung oleh Kepala Negara di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Setelah proses penerimaan berlangsung simbolis dengan jabat tangan, kedua pejabat negara tersebut menandatangani berita acara pengajuan pencalonan. Tidak lama kemudian, Ahmad Muzani membuka amplop tersebut di hadapan media untuk membacakan hasil usulan resmi dari Istana.

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Dalam jumpa pers di Gedung MPR, Ahmad Muzani mengumumkan bahwa Presiden Prabowo memilih Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono sebagai dua kandidat utama. Pengumuman ini mengonfirmasi spekulasi yang berkembang sebelumnya mengenai sosok Sugiono, sekaligus menghadirkan nama kuat dari sektor pertanian, yaitu Andi Amran Sulaiman.

Kriteria dan Alasan Pemilihan Kandidat

Presiden Prabowo Subianto menjelaskan bahwa pertimbangan utama dalam seleksi ini murni berfokus pada prestasi, pengabdian, dan kesetiaan kedua kandidat kepada negara. Kepala Negara menegaskan bahwa konstitusi membatasi kewenangannya untuk hanya mengajukan dua nama, meskipun terdapat banyak tokoh nasional lain yang memiliki kapasitas mumpuni. Proses konsultasi dilakukan secara singkat bersama partai koalisi pengusung dan dewan pembina partai sebelum keputusan final diambil.

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Prabowo Subianto menyatakan keyakinannya bahwa Andi Amran Sulaiman dan Sugiono mampu bekerja sebaik-baiknya untuk kepentingan bangsa dan masyarakat Indonesia. Tekanan waktu yang terbatas menjadi faktor penghambat bagi proses konsultasi yang lebih panjang, sehingga keputusan final didasarkan pada penilaian langsung terhadap rekam jejak dan loyalitas para kandidat tersebut kepada pemerintah.

Tuntutan Apindo Terkait Stabilitas Ekonomi

Asosiasi Perusahaan Makanan dan Minuman Indonesia (Apindo) melalui Shinta Tri Hanggraeni menekankan pentingnya sosok wakil presiden yang mampu dipercaya untuk menghadapi tantangan ekonomi nasional maupun global. Shinta menilai bahwa kandidat harus memiliki pemahaman mendalam tentang persoalan ekonomi, pembangunan, serta kemampuan mendukung koordinasi lintas sektor yang efektif.

Shinta Tri Hanggraeni juga menyoroti kapasitas membangun komunikasi konstruktif dengan berbagai pemanggu kepentingan sebagai elemen kunci. Organisasi tersebut berharap kecakapan kandidat dapat mendorong pergerakan sektor riil di Tanah Air. Pemahaman mengenai tantangan investasi, daya saing industri, dan penciptaan lapangan kerja menjadi fokus utama agar kebijakan pemerintah dapat diterjemahkan menjadi langkah yang responsif.

Dampak Terhadap Dunia Usaha dan Investasi

Apindo mengharapkan proses penetapan wakil presiden berjalan tertib guna memperkuat kapasitas pemerintah dalam menjalankan agenda pembangunan ekonomi. Percepatan realisasi investasi, penyelesaian hambatan berusaha, penguatan daya saing industri, serta perluasan kesempatan kerja formal menjadi agenda prioritas yang menuntut komitmen kuat dari pemerintah baru.

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Bagi dunia usaha, kepastian dan kesinambungan pemerintahan menjadi fondasi penting agar pelaku usaha memiliki keyakinan untuk mempertahankan kegiatan operasional. Shinta Tri Hanggraeni menambahkan bahwa stabilitas ini krusial untuk mendukung ekspansi bisnis serta realisasi investasi baru di Indonesia, yang pada akhirnya akan berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.