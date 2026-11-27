Presiden Prabowo Subianto mendorong pembentukan Badan Pengadaan Pemerintah untuk menertibkan 30 persen belanja APBN yang selama ini tidak terkoordinasi antarinstansi.

Presiden Prabowo Subianto secara tegas menyampaikan urgensi untuk menertibkan mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah yang selama ini berjalan terpisah-pisah. Dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia yang diselenggarakan di Jakarta pada Jumat, 27 November 2026, Kepala Negara tersebut menyoroti fakta bahwa belanja barang dan jasa pemerintah berkontribusi sebesar tiga puluh persen terhadap total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN. Angka tersebut menunjukkan proporsi dana negara yang sangat signifikan dan menjadi fokus utama dalam upaya efisiensi fiskal pemerintah saat ini.

Inisiasi Pembentukan Lembaga Sentral Pengadaan

Untuk mengatasi inefisiensi tersebut, Prabowo mendorong pembentukan satu lembaga tunggal yang memiliki wewenang penuh untuk mengoordinasikan seluruh proses pengadaan barang dan jasa di tingkat pemerintah pusat hingga daerah. Selama ini, setiap kementerian, lembaga negara, hingga pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota memiliki otonomi sendiri dalam melakukan pembelian. Ketidakterpusatan ini menyebabkan barang dengan spesifikasi sama dapat dibeli dengan variasi harga yang sangat luas di berbagai instansi tanpa adanya standarisasi yang jelas dan terpadu.

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Prabowo memberikan contoh konkret mengenai dampak dari sistem pengadaan yang terfragmentasi ini. Ia menelaah laporan yang ia terima mengenai pengadaan obat-obatan dan alat kesehatan di rumah sakit daerah. Karena setiap rumah sakit daerah melakukan pembelian secara mandiri, satu jenis obat tertentu dapat memiliki hingga lima belas harga berbeda di pasar. Kondisi ini jelas mencerminkan hilangnya daya tawar pemerintah dan pemborosan anggaran yang seharusnya dapat dihemat melalui konsolidasi permintaan.

Mekanisme Rasionalisasi Dana Negara 30 Persen

Langkah strategis yang digagas oleh Presiden Prabowo adalah melakukan rasionalisasi belanja negara dalam waktu secepat mungkin melalui sentralisasi pengelolaan. Mensesneg Prasetyo Hadi menyambut langsung arahan tersebut dengan respons kesiapan penuh untuk memastikan timeline pembentukan lembaga baru tersebut. Hal ini mengonfirmasi bahwa inisiasi reformasi birokrasi pengadaan barang dan jasa bukan sekadar wacana, melainkan agenda kerja eksekutif yang mendesak untuk segera diimplementasikan secara nyata.

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Penguatan kelembagaan ini sejalan dengan visi jangka panjang untuk menciptakan ekosistem pengadaan yang lebih transparan, kompetitif, dan akuntabel. Dengan menyatukan spesifikasi barang dan menyatukan volume pembelian, pemerintah diharapkan dapat memiliki leverage atau daya tawar yang jauh lebih besar terhadap para penyedia barang dan jasa. Standarisasi ini juga akan mengurangi potensi nepotisme atau praktik korupsi yang sering menyertai proses pengadaan yang tidak terpusat dan minimnya pengawasan terintegrasi.

Transisi LKPP Menjadi Badan Pengadaan Pemerintah

Rencana penguatan institusi pengadaan pemerintah ini sebenarnya telah diumumkan oleh Prabowo sebelumnya dalam pidato penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN tahun 2027 pada bulan Agustus lalu. Dalam forum tersebut, ia menyatakan tekad kuat untuk meningkatkan status Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau LKPP menjadi Badan Pengadaan Pemerintah. Skema baru ini akan mengonsolidasikan kebutuhan pengadaan serupa dari seluruh kementerian dan lembaga untuk mendapatkan harga yang lebih efisien.

Proses perubahan kelembagaan ini telah memasuki tahap eksekusi kebijakan. Anggota Komisi XI DPR, Misbakhun, mengonfirmasi bahwa Keputusan Presiden atau Keppres mengenai transformasi LKPP menjadi Badan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sudah resmi terbit pada November 2026. Langkah hukum lanjutan berupa penyusunan RUU Pengadaan Barang dan Jasa Publik sedang disiapkan sebagai landasan regulasi utama untuk menjamin keberlanjutan sistem baru ini secara hukum dan administratif.

Dampak Nyata Bagi Efisiensi dan Transparansi Publik

Dengan adanya konsolidasi pengadaan melalui lembaga baru tersebut, pemerintah menargetkan penurunan signifikan pada selisih harga pembelian barang yang sama di berbagai instansi. Efisiensi ini tidak hanya akan menambah ruang fiskal untuk program pembangunan lain, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara. Proses pengadaan yang lebih digital dan terpusat diharapkan dapat meminimalisir manipulasi harga dan memastikan setiap rupiah APBN dikelola dengan optimal untuk kepentingan rakyat luas.