Presiden Prabowo Subianto resmi menyerahkan nama Andi Amran Sulaiman dan Sugiono kepada MPR sebagai usulan calon wakil presiden untuk sisa masa jabatan 2024 hingga 2029.

Presiden Prabowo Subianto resmi menyerahkan dua nama calon wakil presiden kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat pada Senin tanggal 23 November 2026. Proses penyerahan ini dilakukan secara simbolis melalui pemberian amplop putih berlogo burung garuda dengan tinta emas kepada Ketua MPR, Ahmad Muzani.

Proses Pengusulan Cawapres Sisa Masa Jabatan

Dua nama yang diusulkan untuk mengisi jabatan wakil presiden sisa masa jabatan periode 2024 hingga 2029 adalah Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono. Pengumuman resmi mengenai nama-nama tersebut dibacakan oleh Ahmad Muzani dalam jumpa pers di Gedung MPR pada hari yang sama.

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Pada saat upacara penyerahan, Presiden Prabowo dan Ketua MPR Ahmad Muzani menandatangani berita acara setelah kedua pihak berjabat tangan. Kegiatan ini menunjukkan kelancaran prosedur konstitusional dalam menentukan pengganti wakil presiden. Langkah ini bertujuan untuk memastikan stabilitas pemerintahan tetap terjaga selama sisa periode kepemimpinan.

Alasan Strategis Prabowo Memilih Kandidat Ini

Presiden Prabowo Subianto menjelaskan bahwa pertimbangan utama dalam memilih dua kandidat tersebut adalah prestasi, pengabdian, dan kesetiaan kepada negara. Ia meyakini bahwa kedua tokoh ini akan bekerja sebaik-baiknya demi kemajuan bangsa dan masyarakat Indonesia. Keputusan ini diambil setelah konsultasi dengan partai koalisi pengusung yang ada di parlemen serta dewan pembina partai.

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Menurut kepala negara, banyak tokoh di Tanah Air yang memiliki kapasitas mumpuni untuk menduduki jabatan tersebut. Namun, ketentuan konstitusi membatasi dirinya hanya dapat mengajukan dua nama. Ia juga menekankan bahwa waktu yang tersedia untuk proses pengambilan keputusan sangat terbatas, sehingga tidak memungkinkan untuk konsultasi yang terlalu panjang.

Respons Pelaku Usaha dan Solidaritas Pemerintah

Shinta Nuriyah, perwakilan Asosiasi Pengusaha Indonesia, menekankan bahwa yang terpenting bagi dunia usaha adalah menjaga stabilitas pemerintahan dan soliditas kepemimpinan nasional. Ia berharap proses pengajuan nama calon wakil presiden ini berjalan dengan tertib dan memberikan kepastian terhadap keberlanjutan pemerintahan. Kepastian tersebut sangat krusial untuk mempertahankan kepercayaan pelaku usaha dan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia.

Badan usaha menghormati mekanisme kenegaraan yang sedang berjalan saat ini. Mereka tidak berada dalam posisi untuk memberikan preferensi terhadap kandidat tertentu dalam proses ini. Fokus utama adalah pada bagaimana proses konstitusional dapat berjalan lancar tanpa mengganggu aktivitas ekonomi nasional.

Dampak terhadap Stabilitas dan Masa Depan Kebijakan

Kehadiran kedua tokoh ini dalam proses pengusulan cawapres diharapkan dapat memperkuat kinerja pemerintahan yang ada. Andi Amran Sulaiman membawa pengalaman di sektor pertanian, sementara Sugiono membawa latar belakang di pembangunan manusia dan kebudayaan. Kombinasi kedua profil ini ditargetkan untuk menjawab tantangan pembangunan nasional yang kompleks.

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Langkah selanjutnya adalah proses verifikasi dan penentuan akhir oleh lembaga negara yang berwenang. Masyarakat dan pelaku ekonomi menantikan kepastian hukum dan arah kebijakan yang akan diambil setelah nama-nama ini disetujui secara resmi. Keberhasilan proses ini akan menentukan arah stabilitas politik hingga tahun 2029.