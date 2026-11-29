Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan dugaan upaya menjatuhkannya sebelum dilantik pada 20 Oktober 2024 berdasarkan informasi pertemuan kritis di Sentul.

Presiden Prabowo Subianto membuka rahasia strategis selama periode transisi kekuasaan dengan menyampaikan pidato penting di hadapan anggota Partai Golkar. Acara puncak peringatan Hari Ulang Tahun ke-62 partai tersebut diselenggarakan di kawasan Sentul, Provinsi Jawa Barat, pada malam hari Minggu. Dalam forum tersebut, kepala negara memberikan penjelasan mendetail mengenai isu keamanan nasional yang ia terima segera sebelum menempati kursi kepresidenan.

Dugaan Konspirasi Sebelum Pelantikan 20 Oktober

Prabowo Subianto secara tegas menyatakan adanya indikasi kuat dari pihak-pihak tertentu yang merancang strategi untuk menjatuhkannya. Rencana agresif tersebut diketahui terjadi jauh sebelum ia resmi dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia pada 20 Oktober 2024. Berdasarkan keterangan yang ia sampaikan, data krusial mengenai gerakan tersebut terungkap melalui informasi tentang sebuah pertemuan rahasia yang diselenggarakan pada 3 Oktober 2024. Pertemuan ini terjadi hanya sekitar dua pekan sebelum jadwal pelantikan resmi, memberikan window waktu yang sangat sempit bagi calon presiden.

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Rincian Pertemuan Kritis dengan Listyo Sigit

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Listyo Sito Pramono menjadi sosok sentral dalam narasi dugaan konspirasi ini. Prabowo Subianto mengekspresikankejutannya yang mendalam setelah mengetahui adanya pertemuan yang dipimpin oleh Listyo Sito Pramono. Ia menegaskan bahwa pertemuan tersebut merupakan bagian dari permufakatan untuk berbuat kejahatan terhadap keselamatan negaranya. Prabowo menekankan bahwa pertemuan strategis ini berlangsung pada tanggal 3 Oktober, persis sebelum ia dilantik pada tanggal 20, yang menandakan intensitas rencana tersebut.

Pernyataan ini mengonfirmasi adanya upaya koordinatif untuk menggagalkan jalannya pemerintahan baru yang akan dibentuk. Prabowo Subianto menyebut dengan bahasa yang sangat jelas bahwa lawan politiknya telah merencanakan strateginya untuk menurunkannya sebelum masa bakti dimulai. Hal ini menunjukkan bahwa ancaman keamanan tersebut bukan sekadar spekulasi, melainkan rencana terstruktur yang membutuhkan penanganan hukum serius.

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Slogan Provokatif dan Rencana Kekacauan

Presiden Prabowo juga mengungkap adanya dugaan serius mengenai rencana menciptakan kekacauan massal di saat-saat krusial pelantikan. Ia menyoroti munculnya berbagai slogan provokatif yang beredar di ruang publik sebagai bagian dari strategi psikologis tersebut. Beberapa tagline mencolok yang disebutkannya mencakup frasa "Indonesia Peringatan Darurat" yang menyiratkan keadaan darurat buatan. Selain itu, slogan "Indonesia Gelap" juga dikaitkan dengan upaya menanamkan kecemasan di kalangan masyarakat.

Slogan ketiga yang disebutkan adalah "Kabur Aja Dulu", sebuah ungkapan yang dinilai sangat destruktif terhadap stabilitas nasional. Prabowo Subianto mengaitkan penggunaan slogan-slogan ini dengan upaya untuk melucuti kewibawaan institusi kepresidenan di hari-hari pertama kekuasaannya. Langkah ini dinilai sebagai bagian dari strategi psikologis yang dirancang oleh kelompok tertentu untuk melemahkan posisi pemerintah baru.

Dampak terhadap Stabilitas Partai dan Pemerintahan

Pengungkapan ini memberikan gambaran baru tentang dinamika politik yang terjadi di balik layar selama periode transisi. Partai Golkar sebagai induk politik Prabowo tampak berupaya menunjukkan soliditas dan loyalitas penuh terhadap Presiden di tengah isu yang sedang berkembang. Penyampaian fakta-fakta krusial ini juga bertujuan untuk menutup celah spekulasi mengenai kondisi keamanan nasional di awal masa jabatan.

Keputusan untuk mengungkap rincian pertemuan tanggal 3 Oktober dan keterlibatan Listyo Sigit dalam forum publik Partai Golkar menunjukkan keseriusan aparat dalam menangani tuduhan ini. Masyarakat dan pengamat politik kini menantikan langkah hukum konkret yang akan diambil untuk memastikan tidak ada upaya undermining terhadap demokrasi Indonesia. Transparansi ini juga diharapkan dapat memulihkan kepercayaan publik terhadap proses transisi kekuasaan yang berlangsung di tahun 2024.

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Pernyataan Presiden Prabowo di Sentul ini menjadi catatan sejarah penting mengenai tantangan keamanan politik di era modern. Fokus utama kini beralih pada bagaimana institusi keamanan negara menangani bukti-bukti pertemuan rahasia tersebut. Proses hukum dan investigasi mendalam menjadi kunci untuk menutup kasus dugaan konspirasi penjatuhan kepala negara yang terjadi sebelum 20 Oktober 2024.