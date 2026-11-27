Presiden Prabowo Subianto menyinggung kesamaan hobinya dengan mantan Kapolri Hoegeng Iman Santoso saat menghadiri pemusnahan narkoba di Mabes Polri.

Presiden Prabowo Subianto secara terbuka mengakui adanya persamaan karakter dengan mantan Kapolri Jenderal Polisi (Purn.) Hoegeng Iman Santoso. Pernyataan tersebut dilontarkan oleh Presiden ketika menyampaikan arahan di acara pemusnahan barang bukti narkoba seberat 601,7 ton. Acara pemusnahan tersebut diselenggarakan di Mabes Polri yang beralamat di Jalan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Waktu pelaksanaan acara ini jatuh pada hari Kamis tanggal 26 November 2026.

Presiden Prabowo dan Hoegeng Memiliki Hobi Sama

Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa ia mengenal sosok Hoegeng Iman Santoso sejak zaman ketika ia masih menjadi pejabat tinggi. Ia meminta para peserta acara untuk menghitung usia dirinya dengan menyandingkan masa kenalannya bersama Hoegeng. Presiden menekankan bahwa terdapat sedikit persamaan hobi antara dirinya dengan mendiang Jenderal tersebut. Persamaan utama yang dimaksud adalah ketidaksukaan terhadap tindakan kotor dan kecintaan terhadap binatang.

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Menurut Presiden Prabowo, Hoegeng Iman Santoso adalah seorang jenderal polisi teladan yang memiliki banyak anjing jenis herder. Presiden menceritakan sebuah momen ketika wartawan pernah bertanya kepada Hoegeng mengenai alasan ketertarikannya terhadap anjing. Pertanyaan tersebut wajar muncul karena Hoegeng dikenal sangat menyayangi hewan-hewan tersebut dalam kesehariannya.

Hoegeng Menolak Suap Seperti Anjing Setia

Menanggapi pertanyaan wartawan, Hoegeng memberikan jawaban yang sangat tegas dan filosofis. Ia menyatakan bahwa ia sangat sayang kepada anjing-anjingnya karena hewan-hewan tersebut tidak bisa disogok dengan uang. Hoegeng menjelaskan bahwa anjing-anjing ini tidak akan pernah melakukan korupsi dalam bentuk apapun.

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Prabowo Subianto menyebut alasan Hoegeng tersebut sebagai sesuatu yang luar biasa. Pernyataan ini menjadi bagian dari amanat Presiden tentang integritas dan moralitas yang harus dimiliki oleh para pemimpin dan penegak hukum di Indonesia. Hoegeng dinilai sebagai figur yang mampu menjaga kemurnian hati dan tindakan dari godaan materi.

Pemusnahan Baruga Narkoba di Jakarta Selatan

Acara pemusnahan barang bukti narkoba dengan berat total 601,7 ton ini menjadi konteks utama di mana Presiden memberikan arahan. Pemusnahan ini dilakukan oleh kepolisian di area Mabes Polri untuk memastikan barang terlarang tersebut tidak beredar kembali. Lokasi pemusnahan berada di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang merupakan pusat komando Polri.

Kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam acara ini menunjukkan perhatian negara terhadap pemberantasan narkoba. Presiden menggunakan kesempatan ini untuk memberikan pelajaran moral melalui kisah tentang integritas Hoegeng. Pesan tersebut disampaikan secara langsung kepada seluruh personel dan pejabat di lingkungan kepolisian.

Pesan Integritas dari Hoegeng untuk Indonesia

Kisah tentang anjing yang tidak bisa disogok tetap menjadi warisan nilai yang relevan bagi aparat negara saat ini. Hoegeng Iman Santoso dikenal sebagai sosok yang konsisten dalam menentang praktik korupsi di tengah lingkungan tugasnya. Prinsip bahwa tidak ada satu pun entitas, bahkan hewan, yang bisa dibeli dengan suap menjadi teladan abadi.

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Prabowo Subianto berharap pesan moral dari Hoegeng dapat menginspirasi para generasi muda dan pejabat saat ini. Integritas dan ketulusan dalam bertindak adalah fondasi utama bagi keberhasilan pembangunan dan keamanan bangsa. Acara pemusnahan narkoba ini tidak hanya soal fisik barang terlarang, tetapi juga soal penguatan mentalitas anti-korupsi.

Pemusnahan 601,7 ton narkoba menandakan komitmen keras negara dalam memberantas peredaran gelap narkoba. Upaya ini didukung oleh arahan langsung dari Presiden untuk menjaga nilai-nilai luhur bangsa. Hoegeng Iman Santoso tetap dikenang sebagai simbol kejujuran yang tak tergoyahkan dalam sejarah Polri.