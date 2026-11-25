Presiden Prabowo Subianto resmi menyerahkan nama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Menko Puan Sugiono sebagai calon wakil presiden kepada MPR. Analisis politisi mengungkap alasan strategis di balik penolakan Sufmi Dasco.

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, telah resmi menyerahkan surat pencalonan wakil presiden kepada pimpinan MPR RI pada Senin, 23 November 2026, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Surat tersebut berisi dua nama kandidat yang diusulkan untuk mendampinginya dalam periode kepemimpinan berikutnya. Kedua nama tersebut adalah Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono.

Pengumuman Resmi Calon Wakil Presiden

Pengumuman resmi mengenai dua kandidat calon wakil presiden ini dilakukan langsung oleh Ketua MPR RI, Ahmad Muzani. Upacara penyerahan surat pencalonan dihadiri oleh pimpinan parlemen dan perwakilan partai, termasuk Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad serta Cucun Ahmad Syamsurijal. Kehadiran Presiden Prabowo secara pribadi di kompleks parlemen menunjukkan pentingnya momen ini dalam proses pembentukan kabinet pemerintahan mendatang.

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Proses pengusulan ini mengikuti prosedur konstitusional yang memerlukan persetujuan dan pencatatan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dengan penyerahan surat ini, nama Andi Amran Sulaiman dan Sugiono secara resmi masuk dalam tahap pembahasan dan verifikasi di tingkat legislatif untuk kemudian diproses lebih lanjut dalam kerangka pembentukan pemerintahan baru.

Analisis Penolakan Sufmi Dasco Ahmad

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, tidak masuk dalam daftar kandidat calon wakil presiden yang diusulkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Hal ini menarik perhatian berbagai kalangan pengamat politik yang berusaha mencari tahu alasan strategis di balik keputusan tersebut. Sufmi Dasco sebelumnya menjadi sorotan beberapa politisi dan pengurus daerah Partai Gerindra yang mendukungnya menjadi calon wakil presiden.

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Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno, menilai bahwa penundaan atau pengalihan posisi Sufmi Dasco Ahmad merupakan langkah untuk menjaga stabilitas politik di dalam tubuh parlemen. Menurut Adi, Sufmi Dasco memiliki peran yang sangat krusial dalam menjaga hubungan harmonis antara lembaga legislatif dan eksekutif. Ia juga diproyeksikan akan terus berjaga di DPR bersama Ketua MPR Ahmad Muzani.

Pengamat politik dari Citra Institute, Efriza, sependapat bahwa Presiden Prabowo mempertimbangkan pembagian peran yang lebih strategis dalam menjaga keberlangsungan pemerintahannya. Sufmi Dasco tidak hanya memiliki peran di parlemen, tetapi juga memegang posisi penting di dalam struktur Partai Gerindra. Pengalihan fokus ini dianggap sebagai bentuk kepercayaan tinggi dari Presiden terhadap kualitas dan kinerja Sufmi Dasco.

Selain itu, pakar politik dan pemerintahan Bawono Kumoro juga memberikan pandangan senada mengenai hal ini. Ia menyatakan bahwa keputusan tersebut mencerminkan harapan Presiden agar Sufmi Dasco tetap memainkan peran strategis di DPR RI sebagaimana yang telah dilakukannya selama ini. Ini menunjukkan bahwa peran legislatif dianggap lebih vital pada momen saat ini dibandingkan posisi eksekutif sebagai wakil presiden.

Dukungan Awal dan Tanggapan Politik

Sebelum pengumuman resmi dari Presiden, terdapat dorongan signifikan dari berbagai pihak, termasuk politisi senior, pengamat independen, akademisi, serta pengurus daerah Partai Gerindra. Mereka secara terbuka mendukung usulan Sufmi Dasco Ahmad untuk menjadi calon wakil presiden. Dorongan ini mencerminkan popularitas dan pengaruh politik yang ia miliki di tingkat nasional.

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Namun, Sufmi Dasco Ahmad sendiri menyampaikan sikap yang elegan dan menghormati otoritas konstitusional. Ia menegaskan bahwa pemilihan kandidat wakil presiden adalah hak prerogatif mutlak dari Presiden Prabowo Subianto. Sikap profesional ini menunjukkan keberterimaan beliau terhadap keputusan apa pun yang akan diambil oleh pimpinan partai dan negara.

Dampak Strategis bagi Kabinet Baru

Keputusan ini memiliki implikasi strategis bagi komposisi kabinet dan dinamika politik di masa depan. Dengan menempatkan Andi Amran Sulaiman dan Sugiono sebagai kandidat, Presiden Prabowo tampaknya ingin memastikan keseimbangan antara sektor pertanian, pembangunan manusia, dan kebudayaan dalam agenda pemerintahannya. Kedua tokoh tersebut dikenal memiliki pengalaman teknis yang kuat di kementerian masing-masing.

Di sisi lain, menjaga Sufmi Dasco Ahmad di kursi Wakil Ketua DPR memastikan bahwa hubungan antara DPR dan MPR tetap solid. Hal ini penting untuk mengantisipasi potensi gesekan politik atau hambatan dalam pengesahan undang-undang dan persetujuan kabinet di masa depan. Stabilitas di parlemen akan menjadi fondasi kuat bagi keberhasilan kebijakan eksekutif.

Proses verifikasi dan pengesahan kandidat wakil presiden akan berlanjut seiring berjalannya waktu. MPR RI dan DPR akan melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi dan kualifikasi calon. Publik dan pelaku pasar dapat memantau perkembangan selanjutnya setelah tahap verifikasi ini selesai. Keputusan akhir akan ditentukan melalui mekanisme demokratis yang berlaku di Indonesia.