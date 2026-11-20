Presiden Prabowo Subianto tiba di Halim Perdanakusuma setelah menghadiri KTT ASEAN di Filipina dan APEC di China, yang menghasilkan investasi senilai US$86,8 miliar.

Presiden Prabowo Subianto resmi tiba di tanah air pada malam hari, Jumat (20/11/2026) dengan mendarat di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta. Kedatangan ini menandai berakhirnya rangkaian perjalanan luar negeri yang mencakup agenda diplomatik di Filipina dan China. Perjalanan ini dilakukan dengan tujuan utama untuk memperkuat kemitraan strategis di kawasan Asia serta memperluas peluang kerja sama ekonomi dengan negara mitra internasional.

Detail Kedatangan dan Penerimaan Resmi

Pesawat yang membawa delegasi presiden mendarat tepat pada malam tanggal 20 November 2026. Setelah mendarat, Presiden Prabowo disambut oleh sejumlah pejabat tinggi negara di area pangkalan udara. Kehadiran para pejabat tersebut menunjukkan tingkat pentingnya kunjungan kerja ini bagi stabilitas hubungan internasional Indonesia.

Also read Detik-Detik Prabowo Tiba di China, Disambut Pasukan Kehormatan

Para pejabat yang menyambut meliputi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono. Selain itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi juga hadir untuk memberikan sambutan resmi. Keamanan dan ketertiban selama kedatangan dipimpin oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto serta Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto.

Ketua Badan Intelijen Negara Muhammad Herindra juga turut hadir dalam acara penjemputan ini. Keberadaan mereka mencerminkan koordinasi antarsekretariat negara yang solid dalam menangani urusan kedinasan presiden. Para pejabat ini berdiri di area khusus untuk menyambut kepala negara setelah pulang dari misi diplomatik.

Agenda Diplomasi ASEAN di Manila Filipina

Sebelum menuju China, Presiden Prabowo menyelesaikan agendanya di Manila, Filipina. Kepala negara menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-49 ASEAN yang digelar di negara tetangga tersebut. Kehadiran ini menjadi momen krusial untuk membahas isu-isu regional dan memperkuat solidaritas negara-negara anggota ASEAN.

Advertisement

Selama berada di Filipina, Presiden Prabowo juga menyelenggarakan sejumlah pertemuan bilateral dengan para mitra negara lain. Agenda ini tidak hanya terbatas pada forum multilateral, tetapi juga mencakup diskusi langsung antar-pemerintah. Tujuannya adalah untuk menyelaraskan visi pembangunan dan kebijakan ekonomi di tingkat kawasan.

Presiden Prabowo memanfaatkan kesempatan di Manila untuk meningkatkan posisi tawar Indonesia dalam percaturan geopolitik Asia Tenggara. Diskusi-diskusi yang berlangsung bertujuan untuk menciptakan ekosistem perdamaian dan stabilitas ekonomi yang lebih baik. Hasil dari pertemuan-pertemuan ini akan menjadi dasar bagi langkah-langkah kooperatif di masa mendatang.

Investasi Besar di Shenzhen dan Pertemuan APEC

Setelah menyelesaikan urusan di Filipina, rombongan Presiden melanjutkan perjalanan ke Shenzhen, China. Di negara Tirai Bambu ini, Presiden menghadiri The 33rd APEC Economic Leaders' Meeting atau pertemuan para pemimpin ekonomi APEC. Forum ini menjadi ajang strategis untuk membahas pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Pasifik.

Selama berada di Shenzhen, Presiden Prabowo menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman yang sangat signifikan. Nota kesepahaman ini melibatkan total nilai investasi sebesar US$86,8 miliar. Angka ini setara dengan hampir Rp1.600 triliun jika dikonversi ke mata uang rupiah.

Ketua Umum Partai Gerindra ini juga memastikan bahwa investasi tersebut akan berdampak nyata pada masyarakat. Penandatanganan ini bukan sekadar formalitas, melainkan komitmen konkret untuk pengembangan infrastruktur dan industri. Jumlah investasi ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu destinasi investasi yang sangat diminati oleh mitra dagang di Asia.

Pertemuan Bilateral dengan Pemimpin Dunia

Dalam rangkaian kunjungan ke China, Presiden Prabowo melakukan pertemuan bilateral dengan pemimpin dunia lainnya. Kepala negara bertemu langsung dengan Presiden RRT Xi Jinping untuk membahas hubungan kedua negara. Pertemuan ini diharapkan dapat mempererat tali persaudaraan dan kerjasama strategis antara Indonesia dan China.

Advertisement

Presiden Prabowo juga bertemu dengan Presiden Federasi Rusia Vladimir Putin di sela-sela agenda tersebut. Diskusi dengan pemimpin Rusia ini membuka peluang baru dalam bidang energi dan perdagangan global. Pertemuan bilateral ini menegaskan posisi Indonesia sebagai negara yang aktif dalam diplomasi multi-lateral.

Tidak hanya melalui jalur pemerintahan, Presiden juga menghadiri Forum Bisnis Indonesia-Tiongkok Tahun 2026. Forum ini menjadi jembatan bagi pelaku usaha dari kedua negara untuk berkolaborasi lebih erat. Kehadiran ini menunjukkan bahwa ekonomi dan perdagangan adalah tulang punggung dari hubungan diplomatik yang dibangun.

Perjalanan Pulang dan Dampak bagi Masyarakat

Perjalanan pulang ke tanah air ditempuh dengan didampingi oleh sejumlah menteri kunci. Di antara mereka adalah Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia. Kehadirannya relevan mengingat fokus pada pengembangan industri dan energi dalam investasi yang telah disepakati.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BPI Danantara Rosan Roeslani juga menemani Presiden dalam penerbangan pulang. Peran beliau sangat krusial dalam memastikan bahwa komitmen investasi US$86,8 miliar ini dapat dieksekusi dengan baik. Ia akan menjadi garda depan dalam memantau realisasi proyek-proyek investasi tersebut.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya juga hadir dalam rombongan pulang ini. Keberadaan para menteri ini menunjukkan bahwa isu investasi dan diplomatik adalah prioritas utama pemerintahan. Tujuan akhir dari seluruh rangkaian kunjungan ini adalah membawa manfaat kesejahteraan yang nyata bagi rakyat Indonesia.

Kunjungan kerja ini membawa kepentingan utama untuk memperkuat posisi Indonesia di kancah dunia. Lebih dari itu, langkah ini diharapkan dapat membuka lebih banyak peluang lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi. Masyarakat dapat menunggu dampak positif dari investasi dan kerja sama yang telah diraih oleh Presiden Prabowo dalam perjalanan ini.