Prabowo Terima Surat Kepercayaan 11 Duta Besar dari Negara Mitra Strategis

Presiden Prabowo Subianto melantik 11 diplomat baru di Istana Merdeka pada 6 November 2026. Acara ini mencakup perwakilan Austria, Bangladesh, Norwegia, Swiss, Finlandia, Vatikan, dan Suriname.

Presiden Prabowo Subianto secara resmi menerima sebelas Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasaan Penuh (LBBP) di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat (6/11/2026). Penyerahan surat kepercayaan ini menandai dimulainya masa tugas diplomatik para perwakilan dari berbagai negara mitra strategis Indonesia. Upacara ini merupakan prosedur baku yang wajib ditempuh sebelum seorang diplomat dapat menjalankan fungsinya secara penuh di negeri ini.

Rangkaian Upacara dan Tradisi Nusantara

Prosesi diplomatik diawali dengan penyambutan resmi bagi para duta besar yang tiba di halaman Istana Merdeka. Kehadiran para diplomat disambut dengan pertunjukan tari tradisional dari Provinsi Jambi, yaitu Tari Zapin Lenggang Kipas. Penyajian tarian ini bukan sekadar hiasan, melainkan bentuk apresiasi tinggi terhadap kehadiran para perwakilan negara sahabat.

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Setelah rangkaian penyambutan, lagu kebangsaan dari masing-masing negara yang diwakili diperdengarkan secara bergiliran. Ini merupakan momen simbolis yang menghargai kedaulatan dan identitas nasional setiap negara yang mengirimkan utusannya. Suaramelodi kebangsaan itu menciptakan suasana khidmat dan menghormati kediplomasian internasional.

Para duta besar kemudian memasuki ruang kredensial satu per satu untuk menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden. Kepala Negara menerima dokumen-dokumen tersebut secara langsung sebagai penanda sah bahwa misi diplomatik mereka telah resmi dimulai. Setelah penyerahan, masing-masing duta besar melaksanakan sesi foto bersama Presiden Prabowo di hadapan media.

Daftar Lengkap Duta Besar Baru Indonesia

Presiden Prabowo menerima surat kepercayaan dari para diplomat asal Austria, Bangladesh, Norwegia, Swiss, Finlandia, Takhta Suci Vatikan, dan Suriname. Berikut adalah nama-nama diplomat yang baru dilantik dalam kesempatan tersebut berdasarkan urutan acara.

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Alexander Rieger dilantik sebagai Duta Besar LBBP Designate Resident Republik Austria untuk Republik Indonesia. Representasi ini mengukuhkan hubungan bilateral antara Indonesia dan negara Eropa Tengah tersebut dalam berbagai bidang kerjasama.

Md. Abul Hasan Mridha resmi menjadi Duta Besar LBBP Designate Resident Republik Rakyat Bangladesh untuk Republik Indonesia. Kehadirannya menandai penguatan hubungan ekonomi dan sosial antara dua negara Asia.

Kaja Glomm diangkat sebagai Duta Besar LBBP Designate Resident Kerajaan Norwegia untuk Republik Indonesia. Norwegia diketahui memiliki kerjasama signifikan dalam bidang kelautan dan energi terbarukan dengan Indonesia.

Konstantin Obolensky menerima mandat sebagai Duta Besar LBBP Designate Resident Konfederasi Swiss untuk Republik Indonesia. Swiss umumnya dikenal dengan kerjasama perbankan, perdagangan, dan kemanusiaan dengan Indonesia.

Pirjo Suomela-Chowdhury dilantik sebagai Duta Besar LBBP Designate Resident Republik Finlandia untuk Republik Indonesia. Finlandia dan Indonesia memiliki hubungan yang baik dalam bidang pendidikan dan inovasi teknologi.

Uskup Agung Walter Erbi ditunjuk sebagai Duta Besar LBBP Designate Resident Republik Takhta Suci Vatikan untuk Republik Indonesia. Kehadiran perwakilan Vatikan menunjukkan pentingnya hubungan dialog antaragama dan nilai-nilai kemanusiaan dalam diplomasi Indonesia.

Andy Atmodimedjo resmi menjadi Duta Besar LBBP Designate Resident Republik Suriname untuk Republik Indonesia. Menariknya, Andy Atmodimedjo adalah diplomat asal Indonesia yang ditugaskan untuk mewakili Suriname, mencerminkan kompleksitas hubungan diplomatik internasional.

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Posisi Pejabat Pemerintah dan Pertemuan Rutinitas

Presiden Prabowo tidak sendirian dalam menerima para diplomat. Beliau didampingi oleh sejumlah pejabat tinggi negara yang bertanggung jawab dalam ranah hubungan internasional dan pembangunan. Kehadiran mereka menegaskan pentingnya koordinasi antarlembaga dalam mengelola hubungan luar negeri.

Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir mendampingi Presiden dalam prosesi penting ini. Sebagai penanggung jawab utama diplomasi negara, posisi Menteri Luar Negeri sangat krusial dalam menyambut dan mengarahkan kerja para duta besar baru.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono juga hadir dalam acara tersebut. Kehadirannya mengindikasikan bahwa kerjasama diplomatik juga menyentuh aspek budaya dan pembangunan sumber daya manusia yang menjadi fokus kabinet.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya turut mendampingi Presiden. Keberadaan pejabat istana ini memastikan kelancaran administratif dan protokol negara selama rangkaian acara berlangsung.

Dampak Diplomasi dan Langkah Selanjutnya

Setelah sesi foto dan penyerahan surat, Presiden Prabowo menggelar pertemuan formal bersama para duta besar baru di Istana Merdeka. Pertemuan ini merupakan ajang strategis untuk menyamakan persepsi mengenai arah kebijakan luar negeri dan prioritas kerjasama bilateral yang akan dijalankan.

Sebagai penutup acara, para duta besar berpamitan kepada Presiden Prabowo. Mereka meninggalkan ruang istana menuju tangga depan untuk mengakhiri prosesi penyerahan surat kepercayaan. Lagu kebangsaan Indonesia Raya diperdengarkan saat mereka keluar, menutup rangkaian acara dengan khidmat.

Kehadiran sebelas duta besar baru ini memperkuat posisi Indonesia di mata dunia internasional. Setiap perwakilan membawa mandat untuk memperdalam hubungan politik, ekonomi, dan budaya antara Indonesia dan negara asalnya. Langkah ini diharapkan dapat membawa manfaat nyata bagi rakyat Indonesia di berbagai sektor strategis.