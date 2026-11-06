Prabowo Terima Kredensial 11 Duta Besar di Istana Merdeka

Presiden Prabowo Subianto secara resmi menerima surat kepercayaan dari sebelas duta besar negara sahabat di Istana Merdeka pada 6 November 2026 di Jakarta.

Presiden Prabowo Subianto secara resmi menerima surat kepercayaan atau akreditasi diplomatik dari sebelas Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) Designate Resident untuk Republik Indonesia. Seremoni penting ini berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, pada hari Jumat, 6 November 2026, menandai dimulainya fase kerja diplomatik para perwakilan negara sahabat di Indonesia. Penyerahan dokumen negara ini merupakan prosesi standar yang menentukan legalitas tugas para duta besar dalam melayani hubungan bilateral antara negara asalnya dan pemerintah Indonesia.

Prosesi Diplomatik di Istana Merdeka

Upacara pembukaan dimulai dengan penyambutan resmi para duta besar yang hadir di kawasan Istana Merdeka. Kehadiran para perwakilan tinggi tersebut disambut dengan tarian tradisional khas dari Provinsi Jambi, yaitu Tari Zapin Lenggang Kipas. Tarian ini dipilih untuk memberikan sentuhan budaya nusantara yang hangat dan mencerminkan kekayaan seni Indonesia sebagai tuan rumah acara diplomatik tingkat tinggi tersebut.

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Setelah penampilan tari tradisional, acara dilanjutkan dengan pemutaran lagu kebangsaan dari masing-masing negara yang diwakili oleh para duta besar. Prosedur simbolis ini dilakukan untuk menghormati kedaulatan dan identitas nasional dari setiap negara yang mengirimkan utusannya. Kemudian, para duta besar memasuki ruang kredensial secara bergantian untuk menyerahkan surat kepercayaan secara langsung kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai kepala negara.

Perwakilan Negara dan Mekanisme Akreditasi

Di antara sebelas duta besar yang hadir, beberapa nama yang tercatat secara eksplisit adalah Ueno Atsushi yang mewakili Jepang dan Konstantin Obolensky yang mewakili Konfederasi Swiss. Surat kepercayaan yang diserahkan oleh para diplomat ini berfungsi sebagai tanda resmi bahwa mereka diakui oleh pemerintah Indonesia untuk menjalankan mandat diplomatik mereka. Penyerahan ini dilakukan secara personal oleh Presiden Prabowo sebagai penanda legalitas tugas mereka.

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Mekanisme penyerahan surat kepercayaan ini merupakan langkah krusial dalam protokol internasional. Dokumen tersebut membuktikan bahwa duta besar tersebut ditunjuk oleh kepala negara asalnya dan diterima oleh pemerintah Indonesia. Proses ini memastikan bahwa hubungan diplomatik antara negara-negara tersebut berjalan atas dasar saling menghormati dan kepatuhan terhadap hukum internasional yang berlaku.

Dampak dan Langkah Diplomasi Selanjutnya

Kehadiran dan akreditasi para duta besar ini membuka babak baru dalam hubungan bilateral Indonesia dengan negara-negara sahabat. Langkah ini memungkinkan para diplomat untuk segera mulai membangun dan memperkuat kerja sama politik, ekonomi, dan budaya. Prosesi di Istana Merdeka ini menegaskan komitmen Indonesia untuk menjaga stabilitas dan kedekatan hubungan dengan komunitas internasional.

Dengan selesainya prosesi penyerahan surat kepercayaan, para duta besar resmi dapat mulai melaksanakan tugas-tugas diplomatik mereka di Indonesia. Mereka kini memiliki otoritas penuh untuk mewakili kepentingan negara asalnya dan berdialog dengan instansi pemerintah Indonesia. Kedepannya, kehadiran mereka diharapkan dapat membawa dampak positif bagi peningkatan kerja sama strategis dan kepentingan nasional kedua belah pihak.