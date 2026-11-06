Prabowo Terima 11 Duta Besar Baru di Istana Merdeka

Presiden Prabowo menerima 11 duta besar baru dari Austria hingga Uni Eropa di Istana Merdeka. Indonesia siap memperkuat kerja sama strategis.

Presiden Prabowo Subito secara resmi menerima sebelas Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) baru di ruang upacara Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat tanggal 6 November 2026. Acara penyerahan surat kepercayaan ini menandai dimulainya masa bakti diplomatik para perwakilan negara sahabat di tanah air Indonesia. Kehadiran para diplomat baru ini menjadi momen penting dalam diplomasi Indonesia untuk membuka babak baru dalam hubungan internasional.

Mekanisme Penyerahan Surat Kepercayaan

Prosesi diplomatik ini berlangsung sesuai protokol resmi yang mengatur pengukuhan kedutaan besar. Penyerahan surat kepercayaan kepada Kepala Negara berfungsi sebagai legitimasi formal bagi para duta besar untuk melaksanakan tugas kenegaraan mereka. Langkah ini menegaskan komitmen Indonesia untuk memfasilitasi interaksi resmi antara pemerintah pusat dengan perwakilan diplomatik asing. Kedatangan mereka mengisi ruang diplomatik yang sebelumnya kosong atau menunggu pergantian personil.

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Para duta besar tersebut diundang untuk menyampaikan aspirasi negara masing-masing kepada Pemerintah Indonesia. Mereka hadir secara bergilir untuk memberikan hormat dan menyerahkan dokumen yang menjadi kunci otoritas tugas mereka. Prosedur ini menjamin bahwa setiap perwakilan asing beroperasi dengan mandat yang jelas dan diakui oleh negara tuan rumah. Keamanan dan ketertiban acara dijaga ketat untuk menjamin kelancaran jalannya upacara kenegaraan.

Posisi dan Asosiasi Negara Asal

Sebelas negara yang mewakilkan duta besarnya berasal dari berbagai penjuru benua, menunjukkan jangkauan luas diplomasi Indonesia. Daftar tersebut mencakup Republik Austria, Republik Rakyat Bangladesh, Kerajaan Belgia, Kerajaan Norwegia, dan Jepang. Keberadaan perwakilan dari Asia Timur dan Eropa Utara ini menunjukkan diversifikasi mitra strategis yang semakin kompleks.

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Daftar negara lain yang hadir meliputi Konfederasi Swiss, Malaysia, Republik Finlandia, Takhta Suci Vatikan, dan Republik Suriname. Selain negara-bangsa, Uni Eropa juga diwakili oleh duta besarnya dalam rangkaian acara tersebut. Kehadiran Malaysia dan negara-negara Eropa ini memperkuat blok kerja sama regional dan global yang selama ini dijaga oleh Kementerian Luar Negeri. Setiap perwakilan membawa mandat spesifik untuk memperkuat hubungan bilateral dengan negara asal mereka.

Dampak Nyata dan Langkah Selanjutnya

Pemerintah Indonesia menyatakan sikap terbuka untuk memperkuat persahabatan dan membangun kemitraan yang saling menguntungkan. Pernyataan resmi dari @sekretariat.kabinet menegaskan kesediaan negara untuk mengembangkan berbagai peluang kerja sama ekonomi dan budaya. Para diplomat baru akan langsung berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk mengidentifikasi sektor potensial pengembangan hubungan bilateral. Langkah ini bertujuan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat kedua belah pihak tanpa hambatan birokrasi yang berlebihan.

Acara tersebut juga diwarnai dengan pertunjukan seni dan budaya untuk memperkenalkan kekayaan nusantara kepada para tamu. Tari Zapin Lenggang Kipas dari Jambi serta alunan musik Sasando dari Nusa Tenggara Timur (NTT) dipertunjukkan secara khusus. Pagelaran ini berfungsi sebagai instrumen diplomasi budaya untuk mempererat ikatan emosional antara Indonesia dan negara sahabat. Hal ini sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo untuk memperluas kolaborasi strategis yang melampaui isu-isu politik semata.

Rapat ramah tamah berikutnya akan difokuskan pada penyelarasan agenda strategis antar negara. Para duta besar diharapkan dapat segera menginisiasi dialog kebijakan untuk mengatasi tantangan global bersama. Indonesia menaruh harapan agar semangat persahabatan yang terjalin dapat diterjemahkan menjadi proyek konkret yang menguntungkan rakyat. Kesepakatan kerjasama di bidang perdagangan, investasi, dan pendidikan menjadi prioritas utama dalam periode bakti mereka.