Prabowo Terbitkan Perpres Pengadaan Minyak dan BBM untuk Ketahanan Energi Nasional

Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Perpres Nomor 26/2026 yang mengatur pengadaan minyak bumi, BBM, dan LPG untuk ketahanan energi nasional. Peraturan ini membuka peluang impor oleh BLU dan BUMN, serta memberikan fleksibilitas dalam kondisi darurat.

Presiden Prabowo Subianto secara resmi menerbitkan Peraturan Presiden ( Perpres ) Nomor 26 Tahun 2026 yang mengatur pengadaan minyak bumi, bahan bakar minyak (BBM), dan liquefied petroleum gas (LPG) untuk ketahanan energi nasional.

Beleid ini menjadi landasan hukum baru bagi pemerintah dalam menjamin ketersediaan pasokan energi di dalam negeri, termasuk memberikan kewenangan kepada Badan Layanan Umum (BLU) sektor energi untuk melakukan impor minyak dan BBM. Dalam Pasal 2, dinyatakan bahwa tujuan utama peraturan ini adalah menjaga tata kelola pengadaan yang baik, meningkatkan kesinambungan pasokan, keandalan sistem energi, serta memperkuat ketahanan energi nasional. Ruang lingkup aturan ini mencakup pengadaan energi dari dalam negeri maupun dari luar negeri melalui impor.

Untuk pengadaan dari dalam negeri, Pasal 3 mengatur bahwa minyak bumi berasal dari produksi kegiatan hulu minyak dan gas bumi nasional, sementara BBM dan LPG berasal dari produksi kilang minyak dan gas bumi yang dilakukan oleh badan usaha di sektor energi. Sementara itu, Pasal 4 mengatur mekanisme pengadaan impor yang membuka tiga jalur utama: kerja sama antar pemerintah, kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan penyedia luar negeri, serta kerja sama antara badan usaha sektor energi dengan pemasok luar negeri.

Dalam hal impor dilakukan melalui kerja sama antar pemerintah atau antara Pemerintah Pusat dengan penyedia luar negeri, pelaksanaannya dapat dilakukan oleh BLU di sektor energi dan/atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor energi. Ketentuan ini memberikan fleksibilitas bagi pemerintah untuk memastikan pasokan energi tetap tersedia meskipun menghadapi tantangan global. Perpres ini juga memberikan kelonggaran lebih besar dalam kondisi darurat.

Pasal 5 ayat 1 menyebutkan bahwa BLU maupun BUMN dapat melakukan impor apabila terdapat kondisi geopolitik yang berpotensi mengganggu kelancaran ketersediaan minyak bumi, BBM, dan/atau LPG secara global; bencana atau kondisi kahar dari negara-negara pemasok; atau cadangan minimal nasional berada di bawah ambang batas. Menteri yang membidangi energi berwenang menetapkan keadaan mendesak berdasarkan kriteria tersebut.

Menariknya, dalam Pasal 5 ayat 3, diizinkan adanya perbedaan harga dalam pengadaan impor pada kondisi mendesak, yang dapat didasarkan pada jumlah, jenis produk, negara asal, atau waktu pengiriman sesuai kesepakatan kontrak pembelian. Dari sisi pendanaan, Pasal 6 mengatur bahwa pembiayaan impor yang dilakukan BLU dapat berasal dari dana internal BLU maupun sumber pendanaan lain yang sah. Selanjutnya, Pasal 7 mengatur bahwa pelaksanaan impor oleh BUMN sektor energi harus didasarkan pada rencana kebutuhan tahunan dan memperoleh persetujuan alokasi dari Menteri.

Namun, dalam keadaan mendesak, BUMN diperbolehkan melakukan pengadaan melalui mekanisme penunjukan langsung atau pembelian langsung dari penyedia luar negeri. BUMN juga dimungkinkan untuk melakukan kontrak pengadaan jangka panjang atau tahun jamak dengan mempertimbangkan kondisi pasar global dan kebutuhan ketahanan energi nasional.

Pasal 8 memberikan kewenangan kepada BLU, BUMN, maupun badan usaha sektor energi untuk menyimpan hasil impor minyak bumi, BBM, dan LPG di fasilitas penyimpanan yang berada di daerah pabean Indonesia, Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), maupun Pusat Logistik Berikat (PLB). Cadangan yang tersimpan di KPBPB atau PLB dapat diperhitungkan sebagai Cadangan Penyangga Energi atau Cadangan Operasional.

Pasal 9 menyebutkan bahwa pasokan impor yang disimpan di KPBPB atau PLB dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri sesuai alokasi yang ditetapkan Menteri, dengan pemeriksaan kepabeanan dilakukan secara selektif berdasarkan manajemen risiko. Dalam Pasal 10, disebutkan bahwa dalam keadaan mendesak, pemerintah dapat melakukan pembekuan dan/atau penangguhan ekspor untuk minyak bumi dan/atau produk ikutan dari produksi hulu migas dalam negeri yang diperlukan untuk ketahanan energi nasional.

Pasal 11 menegaskan bahwa penjualan minyak bumi, BBM, dan LPG dari BLU sektor energi kepada BUMN dan badan usaha sektor energi yang berasal dari penyimpanan di KPBPB atau PLB dihitung sebagai transaksi dalam negeri dengan pembayaran menggunakan mata uang rupiah. Terakhir, Pasal 12 ayat 1 menyebutkan bahwa Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan pengadaan minyak bumi, BBM, dan LPG sesuai kebutuhan dalam negeri.

Dengan adanya Perpres ini, diharapkan ketahanan energi nasional semakin kuat dan mampu menghadapi berbagai tantangan, baik dari dalam maupun luar negeri





cnbcindonesia / 🏆 7. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Perpres Ketahanan Energi Impor BBM BLU Prabowo

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Presiden Prabowo Ucapkan Selamat Hari Raya Waisak 2570 BE, Ajakan Kebajikan Dharma untuk Persaudaraan NasionalPresiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Waisak 2570 BE melalui video, menekankan nilai Dharma, cinta kasih, dan kebajikan sebagai inspirasi memperkokoh persaudaraan nasional serta menjunjung keberagaman Indonesia

Read more »

Presidium Hak Beribadah Desak Prabowo Cabut PBM 2006 dan Terbitkan Perpres Jamin Kebebasan BeribadahPHB mendesak Presiden Prabowo mencabut PBM 2006 karena dinilai diskriminatif terhadap minoritas dan menggantinya dengan Perpres yang menjamin hak beribadah serta mendirikan rumah ibadah.

Read more »

Presiden Prabowo ke luar negeri untuk bangun diplomasiSekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyatakan alasan Presiden Prabowo Subianto cukup sering melakukan kunjungan luar negeri adalah untuk membangun ...

Read more »

Lemigas Siap Jadi BLU Pengadaan Energi, Pemerintah Optimalkan Lembaga ESDM yang AdaKementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyiapkan peran lebih besar bagi Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas (Lemigas) dalam tata kelola pengadaan energi nasional melalui Perpres Nomor 26 Tahun 2026. Lemigas berpotensi menjadi Badan Layanan Umum (BLU) yang dapat melakukan pengadaan, termasuk impor minyak mentah dan BBM serta LPG. Pemerintah tidak akan membentuk BLU baru tetapi mengoptimalkan lembaga yang sudah ada di lingkungan Kementerian ESDM. Perpres tersebut juga mengatur agar minyak mentah dari produksi KKKS dapat diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan domestik, terutama saat pasokan global terbatas, dengan harga sesuai ICP untuk tidak merugikan perusahaan KKKS.

Read more »