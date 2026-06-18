Prabowo Temui Pimpinan Himbara di Istana, Berikan Arahan Ekonomi dan Evaluasi Sektor Perbankan

Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan pimpinan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) di Istana Kepresidenan. Rapat dimaksud untuk menyampaikan arahan khusus terkait arah perekonomian Indonesia ke depan serta mengevaluasi kinerja sektor perbankan. Menteri Investasi Rosan Roeslani menegaskan pentingnya diskusi agar Himbara dapat menjadi lebih prudent dan memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional. Para direksi dan komisaris bank HimbaraBNI BRI Mandiri BTN BSI hadir zusammen dengan menteri terkait

Prabowo Subianto Presiden Indonesia mengumpulkan pimpinan bank Himpunan Bank Milik Negara Himbara di Istana Kepresidenan Jakarta Kamis 1862026 Pertemuan ini bertujuan untuk menyampaikan arahan khusus mengenai arah perekonomian Indonesia ke depan Menteri Investasi dan CEO BPI Danantara Rosan Roeslani menjelaskan bahwa rapat dengan Presiden adalah kesempatan bagi Himbara untuk mendapatkan pandangan dan berbagi masukan terhadap kebijakan ekonomi nasional Menurutnya diskusi ini sangat penting agar bankbank Himbara dapat memberikan dampak positif yang lebih besar bagi perekonomian sekaligus menjadi lebih cermat dan prudent dalam pelaksanaan tugasnya Para pimpinan Himbara mulai tiba di pukul 1400 WIB di antaranya Direktur Utama BNI Putrama Wahju Setyawan Direktur Utama BRI Hery Gunardi Direktur Utama Bank Mandiri Riduan Direktur Utama BTN Nixon L P Napitupulu Wakil Direktur Utama BNI Alexandra Askandar Komisaris BTN Fahri Hamzah Komisaris BSI Muhadjir Effendy dan Komisaris Bank Mandiri Yuliot Pihak lain yang hadir adalah Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara serta COO BPI Danantara Pandu Sjahrir Riduan Bank Mandiri menegaskan bahwa tim direksinya datang sesuai panggilan Presiden Meski enggan rinci dia kutip menyebutkan bahwa pertemuan akan difokuskan membahas sektor perbankan termasuk evaluasi kinerja dan strategi goingforward Di luar agenda utama tersebar kabar bahwa Presiden Prabowo juga akan mengevaluasi pelayanan hajjah yang dikelola oleh Kementerian Agama diHambalang Namun informasi ini belum direspons Official atau disampaikan dalam rangkaian pertemuan Himbara hari itu secara keseluruhan rapat ini menandakan intensitas komunikasi antara eksekutif pusat dengan bank negara dalam menghadapi tantangan ekonomi global inertia siklus domestik serta kebutuhan pemulihan pasca pandemi Kunjungan pimpinan Himbara ke Istana juga mencerminkan peran strategis lembaga negara sebagai motor penggerak kredit dan investasi untuk sektor riil mikro dan menengah Meskipun ini adalah forum internal rapat tersebut berpotensi memberikan sinyal kebijakan makro seperti reduksi suku bunga=kebijakanLisensi Bank Syariah penyaluran dana infrastruktur atau Program percepatan kredit konsumen dan UMKM 灵石 r.

Prabowo Subianto Presiden Indonesia mengumpulkan pimpinan bank Himpunan Bank Milik Negara Himbara di Istana Kepresidenan Jakarta Kamis 1862026 Pertemuan ini bertujuan untuk menyampaikan arahan khusus mengenai arah perekonomian Indonesia ke depan Menteri Investasi dan CEO BPI Danantara Rosan Roeslani menjelaskan bahwa rapat dengan Presiden adalah kesempatan bagi Himbara untuk mendapatkan pandangan dan berbagi masukan terhadap kebijakan ekonomi nasional Menurutnya diskusi ini sangat penting agar bankbank Himbara dapat memberikan dampak positif yang lebih besar bagi perekonomian sekaligus menjadi lebih cermat dan prudent dalam pelaksanaan tugasnya Para pimpinan Himbara mulai tiba di pukul 1400 WIB di antaranya Direktur Utama BNI Putrama Wahju Setyawan Direktur Utama BRI Hery Gunardi Direktur Utama Bank Mandiri Riduan Direktur Utama BTN Nixon L P Napitupulu Wakil Direktur Utama BNI Alexandra Askandar Komisaris BTN Fahri Hamzah Komisaris BSI Muhadjir Effendy dan Komisaris Bank Mandiri Yuliot Pihak lain yang hadir adalah Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara serta COO BPI Danantara Pandu Sjahrir Riduan Bank Mandiri menegaskan bahwa tim direksinya datang sesuai panggilan Presiden Meski enggan rinci dia kutip menyebutkan bahwa pertemuan akan difokuskan membahas sektor perbankan termasuk evaluasi kinerja dan strategi goingforward Di luar agenda utama tersebar kabar bahwa Presiden Prabowo juga akan mengevaluasi pelayanan hajjah yang dikelola oleh Kementerian Agama diHambalang Namun informasi ini belum direspons Official atau disampaikan dalam rangkaian pertemuan Himbara hari itu secara keseluruhan rapat ini menandakan intensitas komunikasi antara eksekutif pusat dengan bank negara dalam menghadapi tantangan ekonomi global inertia siklus domestik serta kebutuhan pemulihan pasca pandemi Kunjungan pimpinan Himbara ke Istana juga mencerminkan peran strategis lembaga negara sebagai motor penggerak kredit dan investasi untuk sektor riil mikro dan menengah Meskipun ini adalah forum internal rapat tersebut berpotensi memberikan sinyal kebijakan makro seperti reduksi suku bunga=kebijakanLisensi Bank Syariah penyaluran dana infrastruktur atau Program percepatan kredit konsumen dan UMKM灵石 r





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