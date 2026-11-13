Prabowo Temui Ketum Partai di Istana Bogor Bahas Cawapres

Presiden Prabowo Subianto akan bertemu ketum partai pendukung di Istana Bogor pada 13 November 2026 untuk membahas penggantian Gibran sebagai cawapres.

Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan mengadakan pertemuan resmi dengan para ketua umum partai politik yang mendukung pemerintahannya di Istana Bogor pada Jumat, 13 November 2026. Pertemuan strategis inischeduled berlangsung pada pukul 16.00 WIB dengan agenda utama membahas proses pengisian jabatan Wakil Presiden.

Posisi Wakil Presiden kini sedang kosong akibat keputusan Gibran Rakabuming Raka yang secara resmi menyatakan pengunduran diri. Keputusan ini disampaikan melalui surat pernyataan yang diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto dan pimpinan MPR, sehingga membuka jalan bagi mekanisme hukum untuk mengisi kekosongan tersebut.

Also read Gibran Sempat Temui Prabowo di Istana Sebelum ke Gedung MPR

Mekanisme Pengisian Kursi Wakil Presiden

Setelah Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri, proses pengisian jabatan Wakil Presiden secara langsung beralih ke tangan MPR. Badan tertinggi tersebut kini bertugas mengatur jadwal dan prosedur pemilihan calon pengganti sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Siang hari tersebut, MPR dijadwalkan menggelar rapat gabungan untuk membahas penentuan jadwal sidang paripurna. Sidang paripurna ini merupakan langkah formal yang diperlukan untuk memilih dan menetapkan nama calon Wakil Presiden baru pengganti Gibran Rakabuming Raka.

Advertisement

Posisi Partai Politik Pendukung Pemerintahan

Banyak pihak dari partai politik besar telah membenarkan rencana pertemuan ini, meskipun sikap mereka terhadap usulan nama calon bervariasi. Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno, mengonfirmasi bahwa pertemuan akan digelar pukul 16.00 WIB dan Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, dipastikan akan hadir.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Benny K Harman, juga membenarkan kabar pertemuan di Istana Bogor. Ia menegaskan bahwa Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), akan hadir dalam pertemuan tersebut. AHY sebelumnya telah menyatakan bahwa Demokrat tidak akan mengusulkan kader partainya sebagai calon Wakil Presiden.

Di pihak lain, Bendahara Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Bambang Susanto, memastikan ketum PKB, Muhaimin Iskandar, akan hadir. Ia menyatakan bahwa PKB tidak dalam posisi mengusulkan nama karena partai tersebut bukan partai pengusung Prabowo pada Pilpres 2024, sehingga mereka menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada Presiden Prabowo.

Komposisi Calon dan Ekspektasi Partai

Para pemimpin partai sepakat bahwa kualitas dan loyalitas calon lebih penting daripada latar belakang keanggotaan partainya. Benny K Harman berharap figur yang diajukan Presiden Prabowo bersifat loyal dan mampu membantu menjalankan program-program pemerintahan secara efektif.

Advertisement

Sekretaris Jenderal Nasdem, Hermawi Taslim, menyebutkan bahwa Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh, pasti hadir jika diundang. Ia menekankan bahwa asal-usul figur dari partai atau non-partai tidak masalah selama mampu bergerak selaras dengan Presiden Prabowo dalam menyelesaikan masalah bangsa.

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Almuzammil Yusuf, juga memastikan kehadirannya dalam pertemuan tersebut. Namun, ia meminta pertanyaan spesifik mengenai calon cawapres ditujukan kepada pihak Istana yang memiliki informasi lebih mendalam tentang diskusi yang akan berlangsung.

Tuntutan Kecepatan Proses dan Dampak Nyata

Meskipun peraturan perundang-undangan memberikan waktu hingga 60 hari untuk proses pengisian jabatan, para pemimpin partai berharap prosesnya dapat diselesaikan lebih cepat. Kecepatan ini dianggap krusial agar segera ada Wakil Presiden yang dapat membantu Presiden Prabowo mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi bangsa saat ini.

Pertemuan ini juga dipicu oleh pernyataan Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, yang sebelumnya menyampaikan rencana koordinasi ini. Yusril mengonfirmasi bahwa interaksi antara Presiden dan para ketum partai tersebut bertujuan untuk menyelaraskan langkah menuju pemilihan Wakil Presiden baru.