Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan para ketua umum partai politik menjelang batas akhir penyerahan dua nama calon wakil presiden ke MPR RI.

Presiden Prabowo Subianto telah menggelar serangkaian pertemuan tertutup dengan sejumlah ketua umum partai politik di Jakarta pada malam hari Minggu, 21 November 2026. Langkah strategis ini dilakukan segera menjelang batas akhir administratif untuk menyerahkan dua nama calon wakil presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Penyerahan dokumen ini dijadwalkan akan dilakukan pada hari Senin, 23 November 2026.

Konfirmasi Pertemuan Dari Bahlil Lahadalia

Bahlil Lahadalia, selaku Ketua Umum Partai Golkar, memberikan konfirmasi resmi mengenai pertemuan tersebut setelah menghadiri rapat perdana bersama jajaran Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Energi. Rapat koordinasi ini dilaksanakan di Kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Jakarta pada Senin, 23 November 2026. Dalam kesempatan itu, Bahlil secara langsung membenarkan adanya komunikasi intensif antara Presiden dengan pimpinan partai politik.

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Hal senada diungkapkan oleh Bahlil ketika ditanya mengenai perkembangan terbaru terkait proses pencalonan. Ia menegaskan bahwa sebelumnya, pada malam hari Minggu, ia telah melakukan pertemuan langsung dengan Bapak Presiden bersama dengan beberapa ketua umum partai lainnya. Pertemuan ini menjadi momen krusial dalam menyinkronkan dukungan politik sebelum proses verifikasi formal dimulai.

Partai Golkar Serahkan Keputusan Penuh Kepada Presiden

Terhadap pertanyaan spesifik mengenai identitas kandidat calon wakil presiden yang akan diusung, Bahlil Lahadalia menegaskan posisi Partai Golkar untuk sepenuhnya menyerahkan keputusan kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia menjelaskan bahwa kepemimpinan tertinggi dalam menentukan strategi eksekusi program pemerintah berada di tangan Presiden, sehingga mekanisme pemilihan mitra ini menjadi wewenang eksklusif beliau.

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Alasan utama dari penyerahan otoritas ini adalah karena Presiden Prabowo diyakini paling memahami kriteria ketat dari seseorang yang akan diangkat sebagai pendamping beliau. Kriteria tersebut dirancang khusus untuk memastikan bahwa wakil presiden terpilih mampu membantu mengeksekusi program-program kerja pemerintahan secara efektif dan akurat di lapangan.

Partai Golkar, sebagai salah satu pendukung utama koalisi pemerintah saat ini, menempatkan kepercayaan penuh pada penilaian politik Presiden. Keputusan untuk tidak mengajukan nama sendiri dari internal partai merupakan bentuk konsolidasi kekuatan untuk memastikan stabilitas eksekutif dapat berjalan tanpa hambatan berarti.

Jadwal Verifikasi dan Sidang Paripurna MPR

Dua kandidat nama yang akan diajukan oleh Presiden ke MPR pada Senin, 23 November 2026, segera memasuki tahap pemeriksaan administratif dan medis. Tahap verifikasi ini meliputi pemeriksaan kesehatan fisik dan mental, serta validasi dokumen persyaratan kepengurusan. Proses ini harus diselesaikan secara tuntas sebelum materi diajukan ke forum tertinggi perwakilan rakyat.

Setelah proses verifikasi dan pemeriksaan kesehatan selesai, kedua nama tersebut akan dibawa ke dalam sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sidang resmi untuk mengesahkan pasangan calon tersebut dijadwalkan akan dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2026 mendatang. Seluruh persiapan logistic dan protokol sidang telah dimulai oleh staf ahli MPR.

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Keterlambatan dalam proses verifikasi dapat berdampak pada jadwal finalisasi pasangan presiden dan wakil presiden. Oleh karena itu, ketepatan waktu dalam penyerahan dokumen pada Senin, 23 November 2026, menjadi hal yang sangat krusial bagi kelancaran mekanisme demokratis di Indonesia.