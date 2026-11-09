Prabowo Temui 10 Mantan Kapolri Pasca Skandal Penyadapan Polri

Presiden Prabowo Subianto menerima sepulu mantan Kapolri di Hambalang untuk membahas isu internal Polri dan dukungan penegakan hukum pasca skandal penyadapan.

Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan resmi dari sepuluh mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) di kediaman resminya di Hambalang, Jawa Barat, pada Minggu, 8 November 2026. Pertemuan tertutup ini digelar secara mendadak di tengah gelombang kontroversi yang mengguncang institusi kepolisian nasional akibat terbukanya kasus skandal penyadapan berskala besar.

Konteks Krisis Internal Kepolisian

Keputusan Presiden Prabowo untuk mengumpulkan para mantan pimpinan Polri ini bukan tanpa alasan, melainkan sebagai respons langsung atas krisis kepercayaan publik yang dipicu oleh penetapan status tersangka terhadap empat perwira tinggi berpangkat jenderal. Kasus hukum tersebut melibatkan mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Kepala Divisi Hukum Polri Inspektur Jenderal Ahrie Sonta, Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri Inspektur Jenderal Eko Hadi Santoso, serta Perwira Tinggi Bareskrim Polri Inspektur Jenderal Slamet Uliandi.

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Hasil penyelidikan preliminer menunjukkan bahwa keempat tersangka tersebut diduga memerintahkan tindakan penyadapan yang dilakukan tanpa prosedur resmi hukum selama periode tahun 2025 hingga 2026. Sasaran dari operasi ilegal ini mencakup spektrum yang sangat luas, mulai dari nomor telepon pribadi Presiden Prabowo, pejabat negara tingkat tinggi, tokoh politik berpengaruh, pimpinan media massa, hingga aktivis lembaga swadaya masyarakat dan kalangan pengusaha.

Terlepas dari status purna tugas mereka, kehadiran para mantan Kapolri di lokasi pertemuan ini menandai upaya stabilisasi politik yang signifikan. Skandal yang menyeret nama-nama besar di tingkat elit kepolisian ini menuntut transparansi dan langkah-langkah korektif yang tegas untuk memulihkan integritas institusi yang selama ini dijaga oleh para penerus mereka.

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Daftar Lengkap Peserta dan Dukungan Politik

Kehadiran para purnawirawan bintang empat ini mencakup hampir seluruh garis kepemimpinan kepolisian sejak era reformasi demokrasi dimulai. Peserta yang hadir meliputi Jenderal Polisi (Purn) Roesmanhadi yang menjabat 1998 hingga 2000, Jenderal Polisi (Purn) Roesdihardjo pada tahun 2000, Jenderal Polisi (Purn) Suroyo Bimantoro periode 2000 hingga 2001, Jenderal Polisi (Purn) Da'i Bachtiar masa jabatan 2001 hingga 2005, dan Jenderal Polisi (Purn) Sutanto tahun 2005 hingga 2008.

Rangkaian pertemuan ini juga menyatukan generasi penerus dari era 2000-an hingga akhir 2010-an. Jenderal Polisi (Purn) Bambang Hendarso Danuri yang memimpin dari 2008 hingga 2010, Jenderal Polisi (Purn) Timur Pradopo periode 2010 hingga 2013, Jenderal Polisi (Purn) Sutarman tahun 2013 hingga 2015, Jenderal Polisi (Purn) Badrodin Haiti masa jabatan 2015 hingga 2016, serta Jenderal Polisi (Purn) Tito Karnavian periode 2016 hingga 2019 semuanya tercatat hadir di Hambalang.

Dalam daftar lengkap para mantan pimpin Korps Bhayangkara yang dipanggil, tercatat hanya satu nama yang absen, yaitu Jenderal Polisi (Purn) Idham Azis yang menjabat antara tahun 2019 hingga 2021. Hingga saat ini, pihak Istana Negara belum merincinya secara eksplisit apakah ketidakhadiran Idham Azis disebabkan oleh alasan ketidakhadiran atau faktor undangan yang belum tersampaikan secara formal kepada mantan Kapolri tersebut.

Dukungan Purnawirawan terhadap Kebijakan Pemerintahan

Jenderal (Purn) Bambang Hendarso Danuri, yang menjabat sebagai Ketua Umum Purnawirawan Polri, secara terbuka menyampaikan dukungan penuh melalui organisasi mereka dalam mendukung setiap kebijakan pemerintah yang berpihak kepada kepentingan rakyat. Pernyataan ini ditegaskan sebagai bentuk komitmen bersama untuk mengawal proses penegakan hukum yang ketat, adil, serta berlandaskan pada dasar negara Pancasila dan seluruh undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam forum tertutup tersebut, Presiden Prabowo Subianto tidak bertindak sendiri, melainkan didampingi oleh jajaran pejabat kunci pemerintah. Mereka yang mendampingi Presiden meliputi Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Kehadiran para menteri ini menunjukkan bahwa masalah internal kepolisian dianggap sebagai isu strategis nasional yang memerlukan koordinasi lintas kementerian.

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Dari pihak eksekutif militer, Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal Agus Subiyanto juga turut hadir sebagai simbol persatuan antara lembaga pertahanan dan keamanan. Kehadiran mereka menegaskan bahwa stabilitas nasional dan integritas penegakan hukum menjadi prioritas utama yang dijaga bersama oleh sipil dan militer di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo.

Kehadiran Pejabat Aktif dan Dampak Instansional

Pertemuan yang berlangsung di Hambalang ini tidak hanya dihadiri oleh para purnawirawan, tetapi juga diikuti secara langsung oleh jajaran kepemimpinan aktif Polri saat ini. Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto hadir didampingi oleh Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Wahyu Hadiningrat, menunjukkan transparansi institusi dalam menghadapi krisis internal yang sedang berlangsung.

Para pejabat tinggi operasional dan intelijen Polri juga tampak hadir dalam sesi tersebut. Kehadiran Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Asep Sjafrudin, Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri Komisaris Jenderal Dedy Kusuma Bakti, serta Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri Komisaris Jenderal Herry Heryawan menandakan bahwa aspek investigasi dan keamanan publik menjadi fokus pembahasan utama.

Para pejabat lain yang juga mendampingi pertemuan ini antara lain Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi Komisaris Jenderal Roycke Harry Langie, hingga Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Inspektur Jenderal Mahmud Nazly Harahap. Kehadiran mereka memastikan bahwa seluruh lini komando dari hukum, intelijen, hingga pengamanan memahami arah kebijakan yang akan ditempuh.

Sesuai dengan keterangan resmi dari akun media sosial @sekretariat.kabinet yang dipublikasikan pada Senin, 9 November 2026, pertemuan ini berfungsi sebagai ruang bagi para tokoh senior untuk menuangkan pandangan dalam menjaga keberlanjutan pelayanan masyarakat. Komitmen untuk mengawal penegakan hukum yang berpihak pada kepentingan bangsa dan negara menjadi output utama dari dialog strategis ini.