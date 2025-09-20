Prabowo Teken Perpres Pemindahan ASN ke IKN, Targetkan Ibu Kota Politik 2028

Presiden Prabowo Subianto menandatangani Perpres tentang pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025, yang mencakup rencana pemindahan ASN ke IKN. Targetnya, IKN berfungsi sebagai ibu kota politik pada 2028, dengan pembangunan infrastruktur dan layanan kota cerdas.

Sabtu, 20 September 2025, pukul 07:24 WIB. Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Peraturan Presiden ( Perpres ) Nomor 79 Tahun 2025 yang berisikan Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025. Peraturan ini menggarisbawahi rencana pemindahan Aparatur Sipil Negara ( ASN ) ke Ibu Kota Nusantara ( IKN ), sebuah langkah krusial dalam mewujudkan IKN sebagai pusat pemerintahan baru Indonesia.

Perpres tersebut, yang resmi diteken pada tanggal 30 Juni 2025, menargetkan IKN sudah berfungsi penuh sebagai Ibu Kota Politik Indonesia pada tahun 2028. Untuk mencapai tujuan ini, pemerintah berencana memindahkan dan/atau menugaskan antara 1.700 hingga 4.100 ASN ke IKN. Beleid tersebut secara eksplisit menyatakan, 'Jumlah pemindahan dan/atau penugasan ASN ke Ibu Kota Nusantara mencapai 1.700-4.100 orang.' Ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam memastikan kelancaran operasional pemerintahan di IKN. Selain pemindahan ASN, Perpres juga mencakup target ambisius untuk pengembangan infrastruktur dan layanan kota cerdas di IKN. Cakupan layanan kota cerdas di kawasan IKN diharapkan mencapai 25% pada tahun-tahun mendatang. Hal ini sejalan dengan visi besar IKN sebagai kota modern dan berkelanjutan. Pemindahan ASN, serta pembangunan sistem pemerintahan cerdas, merupakan elemen kunci dalam mendukung efisiensi dan efektivitas pemerintahan di IKN.\Selanjutnya, Perpres merinci target pembangunan IKN secara keseluruhan, dengan fokus utama pada Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) dan sekitarnya. Pembangunan di IKN akan dilaksanakan secara terencana dan terstruktur, guna memastikan terwujudnya visi IKN sebagai ibu kota politik pada tahun 2028. Beberapa target pembangunan yang ditetapkan mencakup berbagai aspek vital. Pertama, luas area KIPP dan sekitarnya yang terbangun diharapkan mencapai antara 800 hingga 850 hektare. Kedua, pembangunan gedung dan perkantoran di IKN ditargetkan mencapai 20%. Ketiga, penyediaan hunian yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan di IKN diharapkan mencapai 50%. Keempat, cakupan sarana dan prasarana dasar kawasan IKN ditargetkan mencapai 50%. Kelima, indeks aksesibilitas dan konektivitas kawasan IKN diharapkan mencapai 0,74. Beleid tersebut lebih lanjut menekankan pentingnya perencanaan dan penataan ruang yang matang di Kawasan Inti Ibu Kota Nusantara dan sekitarnya untuk mendukung pencapaian target-target pembangunan tersebut. Upaya ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk membangun IKN sebagai kota yang modern, efisien, dan berwawasan lingkungan. Semua target ini dirancang untuk memastikan IKN bukan hanya sebagai pusat pemerintahan, tetapi juga sebagai kota yang layak huni dan berkehidupan yang berkualitas.\Sekretaris Otorita IKN, Bimo Adi Nursanthyasto, sebelumnya menyampaikan bahwa Kementerian PANRB sedang menyusun kriteria prioritas pemindahan ASN. Pada tahap awal, sekitar 3.500 ASN dari 16 kementerian/lembaga (KL) telah dipersiapkan untuk pindah ke IKN. Bimo menjelaskan, 'Sebanyak 16 kementerian/lembaga telah terpilih untuk relokasi awal, dengan jumlah ASN sekitar 3.500 orang.' Informasi ini disampaikan pada Senin, 4 Agustus 2025. Ia juga menambahkan bahwa saat ini, IKN telah dihuni oleh sekitar 1.200 ASN dan 5.000 pekerja konstruksi. Sementara itu, Menteri PANRB, Rini Widyantini, menyatakan bahwa pihaknya masih melakukan penapisan ulang terhadap kebutuhan ASN di IKN. Penapisan ini dilakukan sebagai respons terhadap perubahan struktur pemerintahan di Kabinet Merah Putih. Rini mengungkapkan, 'Tahun ini (sudah mulai proses penapisan). Kemarin mereka (kementerian/lembaga) berkonsolidasi, nah ini sekarang dengan jumlah pegawainya itu sudah berapa sih setiap kementerian lembaga kan sekarang jadi terpecah. Ini lembaga-lembaga mana saja yang harus dipindahkan.' Rini menegaskan bahwa Kementerian PANRB tetap berkomitmen untuk mengikuti arahan Presiden Prabowo terkait pemindahan ASN ke IKN, dengan target IKN berfungsi sebagai ibu kota politik pada tahun 2028. Namun, Rini belum dapat memastikan kapan proses seleksi dan penyusunan skema pemindahan ASN akan selesai, karena proses tersebut berjalan paralel dengan penyusunan Perpres pemindahan ibu kota. Rini menambahkan, 'Presiden 2028 tuh kan harus ada tiga trias politika harus ada di sana semuanya. Dan saya juga kan tentunya ada tugas dengan Otorita IKN untuk menyelesaikan itu. Nanti kita secara bersama-sama lagi menyesuaikan supaya nanti kalau sudah ada Perpres segala macam, ini sudah bisa masuk (ASN ke IKN).' Ini menggarisbawahi kompleksitas dan pentingnya koordinasi dalam proses pemindahan ibu kota





