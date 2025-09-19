Prabowo Teken Perpres: 1.700-4.100 ASN Bersiap Pindah ke IKN pada 2028

Presiden Prabowo Subianto menandatangani Perpres Nomor 79/2025 yang mengatur pemindahan ASN ke IKN, dengan target IKN menjadi ibu kota politik pada 2028. Sebanyak 1.700-4.100 ASN akan dipindahkan, didukung pengembangan kota cerdas.

Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025. Peraturan ini menjadi landasan penting dalam upaya memindahkan Aparatur Sipil Negara ( ASN ) ke Ibu Kota Nusantara ( IKN ). Dalam beleid yang ditandatangani pada tanggal 30 Juni 2025 tersebut, Prabowo menetapkan target ambisius agar IKN dapat berfungsi sebagai Ibu Kota Politik Indonesia pada tahun 2028.

Langkah ini akan melibatkan pemindahan sejumlah besar ASN, dengan perkiraan awal antara 1.700 hingga 4.100 ASN yang akan bertugas di IKN. Selain itu, Perpres ini juga mencakup rencana untuk mengembangkan cakupan layanan kota cerdas di kawasan IKN hingga mencapai 25%, menunjukkan komitmen terhadap pembangunan kota yang modern dan berteknologi tinggi. Pemindahan ASN dan aparat keamanan ke IKN, serta implementasi sistem pemerintahan cerdas, adalah bagian integral dari upaya memastikan kelancaran proses pemindahan pemerintahan dan operasional di IKN.\Lebih lanjut, Perpres tersebut merinci bahwa perencanaan dan pembangunan kawasan IKN, bersama dengan proses pemindahan, akan dilakukan sebagai langkah krusial untuk mewujudkan IKN sebagai ibu kota politik pada tahun 2028. Presiden Prabowo secara khusus menekankan pentingnya fokus pada pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) dan wilayah sekitarnya. Penataan ruang dan perencanaan yang matang di KIPP menjadi prioritas utama. Sekretaris Otorita IKN, Bimo Adi Nursanthyasto, sebelumnya telah menginformasikan bahwa Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah berkoordinasi dengan Otorita IKN untuk menyusun kriteria prioritas bagi pemindahan ASN. Pada tahap awal, sekitar 3.500 ASN dari 16 kementerian/lembaga (KL) akan dipindahkan. Bimo juga mengungkapkan bahwa IKN telah memiliki target pasar, dengan sekitar 1.200 ASN yang sudah bertugas di sana, serta sekitar 5.000 pekerja konstruksi yang terlibat dalam pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa IKN secara bertahap mulai menjadi pusat kegiatan pemerintahan dan pembangunan.\Dalam kesempatan terpisah, Menteri PANRB, Rini Widyantini, menjelaskan bahwa kementeriannya sedang melakukan penapisan dan seleksi ulang untuk menentukan kebutuhan ASN di IKN, sejalan dengan perubahan struktur pemerintahan Kabinet Merah Putih. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa penempatan ASN di IKN dilakukan secara efektif dan efisien. Rini mengindikasikan bahwa proses penapisan telah dimulai pada tahun ini, dengan kementerian dan lembaga sedang berkonsolidasi untuk menentukan jumlah pegawai yang akan dipindahkan dari masing-masing unit. Ia menegaskan bahwa Kementerian PANRB akan mengikuti arahan dari Presiden Prabowo terkait pemindahan ASN ke IKN, dengan tujuan utama agar IKN dapat berfungsi penuh sebagai ibu kota politik pada tahun 2028. Rini juga menyatakan bahwa proses penapisan dan pematangan skema pemindahan ASN akan terus berlanjut, dengan harapan bahwa ketika Perpres tentang pemindahan ibu kota selesai, ASN sudah siap untuk dipindahkan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa semua aspek pemerintahan, termasuk tiga trias politika, dapat beroperasi di IKN sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Upaya bersama dengan Otorita IKN terus dilakukan untuk memastikan kesiapan ASN dalam mendukung fungsi IKN sebagai pusat pemerintahan baru





