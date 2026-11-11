Prabowo Tekankan Keterkaitan Program Pemerintah dengan SDGs pada HUT NasDem ke-15

Presiden Prabowo Subianto mengulas relevansi program pemerintah dengan 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada perayaan Hari Ulang Tahun ke-15 Partai NasDem di Jakarta, menyoroti komitmen Indonesia terhadap agenda global PBB.

Presiden Prabowo Subianto membuka pidato pada perayaan Hari Ulang Tahun ke-15 Partai NasDem di Jakarta, menegaskan bahwa program pemerintah berlandaskan 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs yang disepakati PBB pada 2015.

Program Pemerintah Berbasis SDGs

Prabowo menjelaskan bahwa setiap kebijakan dan proyek pemerintah dirancang untuk mendukung target sosial, ekonomi, dan lingkungan yang tercantum dalam SDGs. Dia menyoroti bahwa tujuan pertama-menghapus kemiskinan dan kedua-mengakhiri kelaparan telah menjadi pijakan utama di agenda nasional.

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Meski beberapa pihak menganggap target tersebut sulit dicapai, Presiden menegaskan bahwa data negara lain menunjukkan keberhasilan realisasi SDG, sehingga Indonesia turut berkomitmen menindaklanjuti.

Peran Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

Prabowo juga mengenang peran Susilo Bambang Yudhoyono sebagai salah satu pemimpin bersama yang turut mendukung integrasi SDGs ke dalam kebijakan Indonesia. Ia menyoroti bahwa usaha bersama sejak masa kepresidenan SBY menandai awal formalitas nasional terhadap agenda pembangunan global.

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Dengan mengutip pengalaman sebelumnya, Presiden menunjukkan kesinambungan nilai pembangunan berkelanjutan dalam kebijakan Presiden sebelumnya dan sekarang.

Dimensi Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan

Selain menghapus kemiskinan, Prabowo menguraikan upaya peningkatan ketahanan pangan, kesehatan, pendidikan, dan kesetaraan gender. Ia menegaskan pentingnya akses air bersih, sanitasi, dan energi bersih sebagai bagian dari target SDGs.

Prabowo menambahkan bahwa pembangunan berkelanjutan juga menitikberatkan pada pekerjaan layak, pertumbuhan ekonomi, industri, inovasi, dan infrastruktur yang berkelanjutan.

Konsekuensi dan Langkah Selanjutnya

Presiden menekankan bahwa implementasi SDGs harus diukur melalui data dan laporan progres yang transparan. Ia mengajak partai, masyarakat, dan sektor swasta untuk berpartisipasi aktif dalam pencapaian target sebelum 2030.

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Selanjutnya, kementerian terkait akan merilis rencana aksi nasional yang menyesuaikan prioritas SDGs dengan kebijakan infrastruktur dan program sosial. Rencana ini dijadwalkan mulai diberlakukan pada pertengahan 2027.

Dengan demikian, Presiden Prabowo menegaskan bahwa integrasi SDGs menjadi landasan bagi pembangunan Indonesia menuju masa depan yang adil, sejahtera, dan berkelanjutan.