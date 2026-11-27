Prabowo Subianto menegaskan penegakan hukum tegas terhadap pembakaran lahan dan menyoroti pertumbuhan ekonomi Indonesia 5,47 persen di tengah ketidakpastian global.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan stance pemerintah yang tegas dan tanpa toleransi terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan. Pernyataan ini disampaikan secara langsung oleh Prabowo Subianto dalam sambutannya pada acara Pertemuan Tahunan Bank Indonesia atau PTBI 2026 yang berlangsung di Jakarta pada Jumat malam. Langkah hukum ini menjadi fokus utama dalam upaya memulihkan dan menjaga stabilitas lingkungan serta perekonomian nasional secara jangka panjang.

Penegakan Hukum Tegas Terhadap Pelanggar Karhutla

Kasus Karhutla disebut oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai tindakan buatan manusia yang sengaja dilakukan untuk keuntungan pribadi. Ia menyatakan bahwa tidak ada ruang bagi pelaku untuk menghindari proses hukum yang berjalan dengan baik dan transparan. Polri dan Kejaksaan Agung sedang dalam proses aktif memeriksa ratusan korporasi yang diduga terlibat dalam praktik ilegal tersebut. Tindakan hukum ini diambil karena pembakaran lahan dianggap sebagai pelanggaran berat yang merugikan negara secara signifikan.

Also read Prabowo tegaskan pemusnahan 601,7 ton narkoba selamatkan 356 juta jiwa

Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa para pelaku pembakaran lahan berasal dari berbagai kalangan, termasuk pejabat publik dan perusahaan swasta. Ia menilai bahwa masih ada pihak-pihak yang rela merusak perekonomian negara demi kepentingan pribadi yang sempit. Ketaatan terhadap hukum dan tanggung jawab perusahaan menjadi syarat mutlak dalam setiap izin usaha yang diberikan pemerintah. Setiap pelanggaran terhadap norma hukum akan ditindak tegas tanpa memandang status atau jabatan pelakunya.

Konsesi Perkebunan dan Pertambangan Wajib Taat Hukum

Prabowo Subianto secara khusus menyoroti kewajiban pemegang konsesi di sektor perkebunan dan pertambangan. Perusahaan-perusahaan ini telah mendapatkan izin pengelolaan resmi serta bantuan pinjaman untuk menjalankan usaha mereka di Indonesia. Namun, banyak di antara mereka yang gagal memenuhi kewajiban utama untuk mencegah kebakaran di lahan konsesinya. Pemerintah menilai bahwa kelalaian ini merupakan bentuk ketidaktaatan terhadap peraturan yang sudah ditetapkan dengan jelas.

Advertisement

Kebijakan yang ditetapkan oleh Prabowo Subianto dikenal dengan istilah Indonesia Incorporated yang mengedepankan kerja sama strategis. Kerja sama antara pemerintah dan sektor swasta harus dibangun di atas fondasi kepatuhan hukum yang kuat. Jika perusahaan atau pejabat tidak menghormati Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, maka pemerintah akan bertindak tegas. Prinsip ini menjadi pegangan utama dalam menjaga kedaulatan hukum dan ketertiban nasional dari berbagai bentuk pelanggaran.

Fundamental Ekonomi Indonesia Tetap Kuat

Di tengah isu lingkungan, Presiden Prabowo Subianto juga menyoroti kinerja makroekonomi Indonesia yang menunjukkan hasil sangat positif. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat mencapai angka 5,47 persen pada triwulan III tahun 2026 menurut data resmi. Angka ini menjadi bukti konkret bahwa fundamental ekonomi nasional masih berada di jalur yang sangat kuat dan stabil. Pencapaian ini diraih despite adanya gejolak global yang signifikan dan ketidakpastian ekonomi di berbagai negara mitra dagang.

Presiden Prabowo Subianto menyatakan rasa syukur atas capaian ekonomi nasional di tengah situasi dunia yang tidak menentu. Pertumbuhan ini merupakan hasil kerja keras berbagai pihak dalam menjaga ketahanan perekonomian nasional secara berkelanjutan. Berbagai sektor kunci berhasil berkontribusi positif terhadap stabilitas ekonomi meskipun menghadapi tekanan eksternal yang berat. Hasil ini menunjukkan daya tahan ekosistem ekonomi Indonesia yang mampu beradaptasi dengan kondisi global yang dinamis.

Apresiasi Kepada Otoritas dan Pelaku Usaha

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi tinggi kepada Bank Indonesia beserta jajaran otoritas keuangan nasional atas kerja keras mereka. Sektor perbankan serta para pelaku usaha juga mendapat penghormatan atas kontribusi mereka dalam menjaga ketahanan ekonomi. Kolaborasi antara lembaga keuangan dan swasta terbukti efektif dalam menghadapi dinamika global yang penuh tantangan. Sinergi ini menjadi kunci utama dalam mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Advertisement

Pemerintah bajo kepemimpinan Prabowo Subianto berkomitmen untuk mengambil tindakan tegas terhadap praktik yang merugikan negara. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional tidak terhambat oleh ketidakpatuhan hukum. Kepatuhan terhadap aturan menjadi landasan utama dalam menciptakan iklim usaha yang adil dan kompetitif. Semua pihak didorong untuk bekerja sama demi kemajuan ekonomi Indonesia yang lebih baik dan berdaulat.