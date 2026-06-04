Prabowo Tegaskan Telur dan Ayam dalam MBG Harus Utuh, Penguatan Pengawasan

Presiden Prabowo Subianto meninjau pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Bogor dan instruksikan bahwa telur dalam menu harus utuh (ceplok/rebus) tanpa tepung. Ayam harus dipotong tidak terlalu kecil. Lebih dari 1.000 dapur SPPG diberhentikan sementara. Pemerintah mengganti telur ayam dengan telur puyuh atau daging sapi tekan inflasi pangan.

Dalam pembicaraan pada acara peninjauan program Makan Bergizi Gratis ( MBG ) di Sentra Ibu dan children (SICC) Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (3/6), Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa telur yang disajikan dalam menu MBG harus berupa telur utuh , baik ceplok maupun rebus, tanpa dicampur tepung terigu atau bahan lain yang dapat mengurangi nilai gizi.

Ia melarang penyajian telur dadar atau orek-orek. Kepala sekolah, guru, dan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah diminta mengawasi agar such praktik tidak terjadi lagi. Prabowo juga memperlihatkan contoh porsi ayam yang kecil, showing potongan ayam dipotong 14 versus 8, dan meminta agar ayam dalam menu MBG tidak dipotong terlalu kecil. Ia meminta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) untuk melakukan pengawasan, sambil mengingatkan mereka untuk tidak terlibat dalam main-main atau pelanggaran.

Presiden Prabowo mengumumkan bahwa lebih dari 1.000 SPPG telah diberhentikan sementara untuk peningkatan kualitas layanan dan keamanan pangan. Selain itu, ia meminta agar makanan disajikan hangat dan memuat dua lauk. Untuk mengatasi kenaikan harga pangan menjelang Nataru, Presiden menginstruksikan penggantian telur ayam dengan telur puyuh atau daging sapi





merdekadotcom / 🏆 36. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Makan Bergizi Gratis MBG Prabowo Subianto Telur Utuh Ayam Potong SPPG SPPI Keamanan Pangan Inflasi Pangan

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Satgas MBG dan BUMD uji coba CNG untuk dapur MBG di RembangSatuan Tugas (Satgas) Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, bersama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Rembang Migas Energi (RME) ...

Read more »

Prabowo tegaskan pentingnya integritas dan akuntabilitas program MBGPresiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya integritas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar program prioritas ...

Read more »

Dadan Cs jadi Tersangka Korupsi Program MBG, PDIP: Tata Kelola MBG Harus Dibenahi MenyeluruhCharles Honoris menegaskan bahwa kasus yang menjerat eks pimpinan BGN itu menjadi momentum untuk pembenahan di tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Read more »

Prabowo tegaskan program MBG harus dijalankan penuh tanggung jawabPresiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.Hal ...

Read more »