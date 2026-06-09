Prabowo Tegaskan Politik Bebas Aktif dalam Pertemuan dengan Dubes Negara Sahabat

Presiden Prabowo menegaskan komitmen politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif saat menerima sembilan duta besar negara sahabat di Istana Merdeka. Total 17 dubes telah menyerahkan surat kepercayaan dalam dua hari.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan kembali komitmen politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dalam pertemuannya dengan sembilan duta besar negara sahabat di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 9 Juni 2026.

Penegasan ini disampaikan setelah upacara penyerahan surat kepercayaan dari para dubes yang akan memulai tugas resmi di Indonesia. Wakil Menteri Luar Negeri RI, Arif Havas Oegroseno, mengungkapkan bahwa dalam pertemuan tersebut, Prabowo menyampaikan prinsip dasar politik luar negeri Indonesia, yaitu bebas aktif. Prinsip ini berarti Indonesia tidak memihak pada blok kekuatan manapun dan aktif berperan dalam menciptakan perdamaian dunia serta kerja sama internasional yang saling menguntungkan.

Selain itu, Presiden juga menekankan pentingnya kolaborasi antarnegara di berbagai bidang untuk mewujudkan keadilan global di tengah tantangan geopolitik yang semakin kompleks. Para duta besar, yang mewakili berbagai negara dari berbagai kawasan, menyambut baik pernyataan tersebut dan berkomitmen untuk memperkuat hubungan bilateral dengan Indonesia. Menurut Arif Havas, penyerahan surat kepercayaan merupakan tradisi diplomatik yang menandai dimulainya penugasan resmi para dubes.

Dalam kesempatan tersebut, setiap dubes menyampaikan salam dari kepala negara masing-masing dan menyatakan keinginan untuk meningkatkan kerja sama di bidang ekonomi, pendidikan, budaya, dan perdagangan. Ini adalah seremonial yang penting dalam hubungan diplomatik, namun Prabowo juga menggunakan momen tersebut untuk menyampaikan visi Indonesia dalam pergaulan internasional. Dengan tegas ia mengingatkan bahwa Indonesia akan terus menjunjung tinggi kemerdekaan dalam menentukan sikap dan kebijakan luar negerinya, sambil tetap berkontribusi aktif dalam forum-forum multilateral seperti PBB, ASEAN, dan G20.

Ke depan, para dubes diharapkan dapat menjadi jembatan yang efektif antara Indonesia dan negara-negara sahabat, terutama dalam menghadapi isu-isu global seperti perubahan iklim, ketahanan pangan, dan transformasi digital. Presiden juga menekankan bahwa kerja sama harus didasarkan pada prinsip saling menghormati dan keadilan, tanpa adanya tekanan atau intervensi dari pihak mana pun. Dalam dua hari berturut-turut, Prabowo telah menerima total 17 surat kepercayaan dari duta besar negara sahabat. Sehari sebelumnya, Senin, 8 Juni 2026, ia menerima delapan dubes dalam upacara serupa.

Wakil Menteri Luar Negeri RI, Arrmanatha Nasir, mengonfirmasi bahwa seluruh proses penyerahan surat kepercayaan telah selesai. Kehadiran para dubes ini menandakan pengakuan internasional terhadap kepemimpinan Indonesia dan kesiapan negara-negara sahabat untuk memperdalam kemitraan. Indonesia, sebagai negara dengan populasi terbesar keempat di dunia dan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, memiliki peran strategis dalam percaturan global. Melalui diplomasi bebas aktif, Indonesia berupaya menjadi kekuatan moderat yang menjembatani perbedaan dan mendorong dialog antarbangsa.

Pertemuan dengan para dubes ini merupakan langkah awal untuk mewujudkan visi tersebut dalam masa pemerintahan Prabowo. Diharapkan hubungan bilateral yang lebih erat akan membawa manfaat konkret bagi rakyat Indonesia dan negara-negara sahabat, baik dalam hal investasi, pertukaran pengetahuan, maupun kerja sama teknis. Kedepannya, Kementerian Luar Negeri akan terus memfasilitasi para dubes dalam menjalankan tugasnya, termasuk melalui dialog reguler dengan berbagai pemangku kepentingan di Indonesia. Dengan semangat gotong royong, Indonesia bertekad untuk berkontribusi pada perdamaian dan kemakmuran dunia.

Keseluruhan acara berlangsung khidmat dan mencerminkan hubungan diplomatik yang matang antara Indonesia dan komunitas internasional





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Prabowo Politik Bebas Aktif Duta Besar Surat Kepercayaan Hubungan Bilateral

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