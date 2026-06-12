Prabowo Tegaskan Kebijakan Pemerintah Berbasis Solusi Nyata, MBG sebagai Investasi Masa Depan

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kebijakan dan program prioritas pemerintah, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG), dirancang berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat, bukan teori abstrak. MBG diucapkan sebagai investasi strategis untuk mengatasi stunting, meningkatkan kualitas SDM, dan stimulate ekonomi desa, dengan pendanaan dari efisiensi anggaran.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kebijakan dan program prioritas pemerintah saat ini dirancang untuk menjawab persoalan nyata di tengah masyarakat, bukan sekadar berangkat dari teori atau perdebatan akademis.

Kataannya, keputusan dan tindakan pemerintah tidak berdasarkan teori ekonomi abstrak, melainkan solusi berbasis upaya perbaikan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Pernyataan ini disampaikan dalam wawancara dengan The Economist, yang dikutip dari siaran pers Badan Komunikasi Pemerintah RI pada Jumat, 12 Juni. Prabowo menekankan bahwa berbagai program pemerintah, seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG), lahir dari kebutuhan mendesak untuk memperbaiki kualitas gizi masyarakat.

Indonesia masih menghadapi tantangan serius berupa tingginya angka stunting serta meningkatnya jumlah ibu hamil dan balita yang tidak mendapat asupan nutrisi memadai selama masa 1.000 hari pertama kehidupan. Menurutnya, salah satu dari lima anak Indonesia mengalami stunting akibat kekurangan gizi, dan jutaan ibu hamil serta balita masih kekurangan nutrisi pada masa perkembangan paling krusial. MBG bukan hanya tentang pemberian makanan, tapi juga bagian dari upaya pencegahan stunting dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Indonesia tidak berjalan sendiri dalam langkah ini; lebih dari 100 negara telah menerapkan program dukungan gizi atau makan gratis di sekolah dalam berbagai bentuk. Oleh karena itu, program MBG dianggap wajar dan diperlukan untuk mengubah masa depan Indonesia. Selain MBG, pemerintah juga mengimplementasikan program lain yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Di sektor kesehatan, pemerintah meningkatkan kualitas rumah sakit daerah dan menyediakan cek kesehatan gratis tahunan bagi seluruh warga negara.

Di bidang pendidikan, telah diluncurkan program revitalisasi sekolah terbesar dalam sejarah Indonesia, serta pendirian Sekolah Rakyat berasrama untuk anak-anak dari keluarga yang membutuhkan bantuan. Di bidang ekonomi, pemerintah membentuk Danantara untuk memperkuat pengelolaan aset nasional dan meningkatkan nilai tambah dari transformasi ekonomi. Prabowo menyatakan bahwa pemerintah sedang berinvestasi untuk masa depan Indonesia, menjanjikan program-program tersebut kepada rakyat, dan bekerja keras untuk mewujudkannya.

Fokus kebijakan diarahkan pada dampak yang dapat langsung dirasakan oleh rakyat, salah satunya melalui MBG yang ditargetkan menjangkau lebih dari 80 juta penerima. MBG juga dipromosikan sebagai stimulus ekonomi di tingkat akar rumput yang dapat menggerakkan ekonomi desa. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa MBG adalah investasi strategis untuk generasi unggul dan penggerak ekonomi desa, serta menekan angka stunting dan menciptakan keadilan sosial. Presiden Prabowo juga membantah tudingan bahwa MBG merupakan pemborosan.

Ia menegaskan bahwa pendanaan berasal dari efisiensi anggaran pemerintah, realokasi belanja negara yang efisien, dengan tujuan mencegah korupsi dan mengatasi masalah stunting. Kritik dan debat publik memang bagian dari demokrasi, namun tidak boleh berubah menjadi provokasi, fitnah, atau adu domba. Di luar isu MBG, berbagai kabar lain seperti pertemuan Jusuf Kalla dengan Prabowo, kunjungan Menteri Pendidikan Abdul Mu'ti yang membawa titipan surat dari siswa SMK Negeri 1 Sorong, dan langkah Danantara melakukan perampingan BUMN tanpa PHK juga menjadi sorotan.

Langkah pemerintah di Papua, seperti program listrik dan pipanisasi, dilaporkan oleh Panglima TNI dan Kepala Staf ke Presiden. Secara keseluruhan, visi pemerintah adalah mengimplementasikan program konkret yang berdampak langsung, mengelola sources nasional dengan efisien, serta membangun kepercayaan publik melalui transparansi dan kinerja nyata





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